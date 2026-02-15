El outlet es, sin dudas, uno de los lugares comerciales que más furor genera entre los usuarios. Y hay uno en particular que logró convertirse en una cita ineludible para los amantes de las gangas: Re!Outlet, el evento que suele recorrer distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo del año, eligió esta vez La Rural —Av. Sarmiento 2702, CABA— como su sede, y estará abierto hasta el 1° de marzo de 2026.
¡ARRASA CON TODO!
El mega outlet que causa furor por sus gangas increíbles
Entrada gratuita, beneficios bancarios y un outlet que no para de sumar público. Hasta cuándo se puede ir y qué tener en cuenta.
El ingreso es libre y gratuito y el predio abre sus puertas todos los días en el horario de 12:00 a 20:00 hs, una ventana horaria bastante cómoda que permite organizarse sin apuros, ya sea antes o después del trabajo. Ahora bien, ¿qué hay adentro? Nada menos que más de 80 marcas distribuidas en cuatro sectores diferenciados por colores: Rosa, Azul, Naranja y Verde.
Qué sectores tiene el outlet y qué tipo de marcas reúne cada uno
Arrancando por el Sector Rosa, el visitante se encontrará con una selección que combina marcas de indumentaria, calzado y accesorios de primera línea: Ojo, VCP, Queen Juana, Top White, King of the Kongo, Bolivia, Revolver, Harvey Willys, Rusty, Frères, YKU, Old Bridge, Champion, Bullbeny, Lovely Denim, Under Armour, Skechers / Diadora / Havaianas, Indian, Compañía del Sol y Calipsian. Un sector que, para los amantes del calzado y la ropa urbana, tiene todo lo necesario en un mismo lugar.
El Sector Azul, por su parte, viene con su propia cuota de sorpresas. Ay Not Dead, Wanama Kids, Premium Market, (New Balance, H&M, Pony, Melissa, Speedo, Brixton), Portsaid, Factory Deportivo, Oxford Polo Club, Perramus, Cardon, Ver, Levi's, Allô Martínez, La Martina, Markova, Las Pepas, Jansport, Delsey, Bensimon y Cipitria conforman una oferta tan variada que cuesta elegir por dónde empezar.
Luego aparece el Sector Naranja, que reúne a Santa Bohemia, Wanama, 47 Street, Tucci, Yagmour, Awada / Como Quieres / Cheeky, Estación Central, Rochas, GNZ, Joma, Azzaro, Prototype, La Perfumerie, Puma, Airborn, Topper y Nike.
Y finalmente, el Sector Verde, que bien podría considerarse el más variado de todos. Luxo, Kosiuko, Caro Cuore, Sweet, XL, Devré / Macowens, Akiabara / Little Akiabara, Grisino, Penguin / PCDA, Equus, Bowen, Lape Mistral, Adidas, Board Riders, (Quiksilver, Roxy, DC, RVCA), Tienda 326, Pigmento, Addnice, Carter's, Footy, Calandria / Naíma, MonoCoco, Volf, Atomik, Drims, Aloud y Farenheite. Una mezcla que va desde ropa, hasta moda para bebés, pasando por marcas juveniles y opciones más clásicas. Hay para todos los gustos y, claramente, para todas las edades.
Mapa digital
Ahora bien, para no perderse entre semejante cantidad de locales —o para ir directo a las marcas que más interesan—, la web oficial https://www.reoutlet.com.ar/ ofrece un mapa digital descargable que indica exactamente dónde encontrar cada cosa.
Y hablando de detalles que suman: el predio también cuenta con espacios gastronómicos y, por supuesto, baños. Porque una experiencia de compras prolongada requiere también poder descansar, tomar algo y recargar energías antes de la segunda vuelta.
Beneficios bancarios habilitados
Ahora bien, donde la cosa se pone realmente interesante es en las promociones bancarias. ¡Appa!, por ejemplo, ofrece un 30% de reintegro todos los días, sin tope, escaneando el QR desde la app. Naranja X suma un 30% de descuento con un tope de $40.000, válido de viernes a domingo y con hasta 5 cuotas sin interés. 365 también entra en el juego con hasta un 30% de descuento aplicado en el momento para suscriptores, sin tope de reintegro y disponible todos los días. Y Banco Provincia cierra el paquete ofreciendo hasta 6 cuotas sin interés para clientes que abonen con tarjetas Mastercard y Visa Crédito emitidas por el banco.
No obstante, para conocer los términos y condiciones completos de cada promoción, la recomendación es siempre ingresar a la página oficial antes de ir.
En definitiva, Re!Outlet en La Rural no es simplemente un lugar de ropa con descuentos. Es una oportunidad real de renovar el placard —o hacer regalos— sin que el bolsillo salga lastimado, en un espacio bien organizado, con entrada gratuita y con un calendario de beneficios bancarios que, bien aprovechados, pueden marcar una diferencia concreta en el ticket final. La pregunta ya no es si vale la pena ir. La pregunta es ¿cuándo vas?
