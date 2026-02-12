Cuenta DNI es una billetera virtual muy usada y reconocida por su cantidad de descuentos en distintos rubros como carnicerías, almacenes, supermercados y más. Ahora habilitaron un reintegro que te permite ahorrar hasta $85.000 en febrero. Ideal para que el bolsillo no sufra tanto.
ARRASA
El nuevo descuento de Cuenta DNI para ahorrar hasta $85.000
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, habilitó uno de los descuentos más usados y que te devuelve gran cantidad de dinero.
Este descuento de Cuenta DNI es muy esperado por la mayoría de los usuarios de la billetera virtual. Te va a permitir comprar una gran cantidad de artículos pero sin gastar demasiado, ya que podés recibir más de $80.000 de reintegro en pocos días.
Cuenta DNI tiene el descuento que todos están usando
La billetera del Banco Provincia tiene un descuento espectacular en supermercados. Hay varios retails que se unieron a la fintech con el fin de que puedas ahorrar, con lo cual vas a poder tener diferentes promociones a lo largo de la semana.
Supermercados Nini ofrece un 15% de reintegro los martes con un tope de $20.000 por día, es decir que semana tras semana se renueva y podrás ahorrar hasta $80.000 en febrero cuando vayas a hacer las compras en este retail. Supermercados Día tiene un 20% de descuento los lunes con tope de $8000 por semana.
Carrefour también está con descuentos y podés acceder a un 10% de reintegro los miércoles sin tope de reintegro, lo cual es ideal si planeas hacer una compra grande y que ingresen varios productos en la promoción. Siempre hay exclusiones con lo cual es importante leer la letra chica.
Toledo, otro supermercado que tiene descuentos, ofrece 20% los miércoles sin tope y con devolución inmediata. Sin embargo la compra mínima debe ser de $40.000 para acceder a esta promoción. Por último, supermercados ChangoMás también tiene un 20% sin tope.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Máxima preocupación por la estafa con inteligencia artificial que engaña a todos
Reforma laboral: el duro revés para las billeteras virtuales que nadie imaginó
Furor por el outlet de Buenos Aires con ropa a precios ultra baratos
Cómo viajar totalmente gratis en subte y colectivo durante febrero