El nuevo descuento de Cuenta DNI para ahorrar hasta $85.000

Supermercados Nini ofrece un 15% de reintegro los martes con un tope de $20.000 por día, es decir que semana tras semana se renueva y podrás ahorrar hasta $80.000 en febrero cuando vayas a hacer las compras en este retail. Supermercados Día tiene un 20% de descuento los lunes con tope de $8000 por semana.