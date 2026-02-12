Sturzenegger: "Si te lastimás jugando al fútbol, el empleador no tiene nada que ver"

El banco de horas, por otra parte, "no elimina las horas extra", aseguró, sino que "permite hacer una compensación de horas durante la semana".

Con la reforma, según el funcionario, el Gobierno busca "ajustar la realidad laboral a lo nuevo, a como se trabaja ahora, que ya no es de 8 a 5 como antaño, la gente busca mas flexibilidad".

"A los trabajadores de plataforma, las empresas les querían dar seguros pero tenían miedo de quedar encuadrados en una relación de trabajo", advirtió y afirmó que la reforma "crea la posibilidad de que mucha gente que estaba excluida del mercado laboral, se pueda insertar".

Otro cambio reciente al proyecto de reforma laboral es la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones por despido, un reclamo del sector empresario. "No una obligación sino una opción, a pedido del sector empresario, para las Pymes, para que no venga el hachazo de un solo golpe", marcó.

En ese sentido, Sturzenegger celebró la "eliminación de la industria del juicio", que "no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por año trabajo y eso no se modifica".

"Después, en los fallos judiciales te acrecientan eso de una manera muy significativa. Cuando tenés un juicio, tenés que actualizar el monto y los jueces usaban unas tasas como si hubieras invertido en bitcoin, una cosa imposible", expresó y apuntó también contra los "peritos, que en procesos judiciales cobraban un porcentaje de la sentencia".

Es por eso que "con el proyecto se reduce esos márgenes de incertidumbre y el perito cobra por su trabajo y no por la sentencia". Además, habrá una "caducidad de instancia" que buscará reducir los tiempos de la Justicia.

Asimismo, el funcionario mencionó que los costos del juicio estarán distribuidos entre las partes, es decir, que también le corresponderá al abogado litigante, para "reducir el carancheo".

"Todo el mundo de alguna manera muerde del salario del trabajador. La industria del juicio es un carancheo, pero el carancheo es también del Estado, porque cuando contratás a alguien es una carga impositiva tremenda", indicó Sturzenegger.

Y destacó que la reforma "incorpora una baja en los aportes patronales, donde el Gobierno resigna recursos, los devuelve a las empresas y pide que lo pongan en un fondo", además de que para las "nuevas contrataciones habrá menor carga impositiva".

Federico Sturzenegger también señaló que "ahora el recibo de sueldo va a incluir todo...El trabajador ahora no tiene conciencia de cuanto es que aporta de su salario". Si bien el proyecto inicial de reforma eliminaba ese aporte, el documento que aprobó ayer el Senado lo sostiene.

"Con la caída de las clausulas de los convenios, van a tener que ser renegociadas, vamos a ver qué pasa. Este gobierno le pasa la responsabilidad a los actores, tanto hablamos de la competitividad... Es un paso extraordinario, estaba oculto y fijo, como que no podías tocarlo", argumentó Sturzenegger.

Y marcó también que los convenios colectivos de trabajo ya no serán nacionales sino por empresa. "Esta ley es de federalización del trabajo. A partir de ahora, en las leyes que regulan las convenciones colectivas, el convenio inferior va a prevalecer sobre el superior, es decir, si hay un convenio de empresa, prevalece", agregó. Este fue un punto muy cuestionado tanto por la oposición como por los sindicatos, dado que aseguran que será perjudicial para los trabajadores que tienen menos poder y fuerza para negociar en particular con la empresa, que sumarse a un convenio colectivo.

