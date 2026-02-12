El Carnaval 2026 habla argentino: récord de reservas en Brasil

Uruguay

Estados Unidos

Brasil

A su vez, se destaca que hay un gran movimiento de turismo local que también estará visitando Buenos Aires por el fin de semana largo. Las provincias que se destacan con la mayor cantidad de reservas son:

Córdoba

Mendoza

Rosario

De esta manera, Buenos Aires se consolida como una de las capitales más atractivas de la región para esta época. La combinación de cultura, la calidez de sus anfitriones y una agenda artística variada, permite que la ciudad sea el escenario principal donde miles de viajeros eligen pasar unos días.

