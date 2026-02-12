El Carnaval 2026 habla argentino: récord de reservas en Brasil

La temporada de Carnaval continúa siendo una de las más esperadas por los argentinos para viajar al exterior y vivir celebraciones icónicas de la región. En 2026, Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos de los argentinos y, de hecho, Argentina es el país que más ha reservado estancias para el período de carnaval 2026.
Dentro de los destinos típicos de Carnaval, los argentinos encabezan las reservas de espacios en Recife, mientras que se ubican en el segundo lugar en Salvador y en el cuarto puesto en Río de Janeiro, las ciudades más emblemáticas de la festividad.
Otro de los datos destacados de esta temporada es la fuerte preferencia por los viajes grupales, lo que confirma que el Carnaval es una fecha especialmente elegida para disfrutar junto a familiares o amigos. En Belo Horizonte y Rio de Janeiro, las reservas para grupos superaron el 60% del total, seguido por Salvador con más del 50%, Recife con casi el 50% y São Paulo con más del 40%.
Justo a tiempo para el carnaval, la plataforma Airbnb anunció una experiencia Original para vivir el Carnaval de Río de Janeiro, junto a Paolla Oliveira, actriz brasileña y Reina del emblemático Cordão da Bola Preta, el blocomás antiguo y representativo. Durante dos días, los participantes se sumergirán en la mayor fiesta callejera del mundo con acceso a actividades tras bambalinas y al desfile, viviendo de cerca la música y la energía la tradición del carnaval los días 13 y 14 de febrero.
Shows, feriado y Carnaval: Buenos Aires en la mira
La ciudad de Buenos Aires anticipa una gran afluencia de visitantes por el fin de semana largo. La coincidencia del feriado con shows internacionales y locales como el festival Ultra atrae a locales y extranjeros, de hecho, se registró un crecimiento de más del 20% de viajeros internacionales que llegan a la ciudad. Los tres países con el mayor número de reservas en Buenos Aires para estas fechas son:
Uruguay
Estados Unidos
Brasil
A su vez, se destaca que hay un gran movimiento de turismo local que también estará visitando Buenos Aires por el fin de semana largo. Las provincias que se destacan con la mayor cantidad de reservas son:
Córdoba
Mendoza
Rosario
De esta manera, Buenos Aires se consolida como una de las capitales más atractivas de la región para esta época. La combinación de cultura, la calidez de sus anfitriones y una agenda artística variada, permite que la ciudad sea el escenario principal donde miles de viajeros eligen pasar unos días.
