Buenos Aires tiene unas piletas ideales para que disfrutes lo que queda del verano. Las mismas son de agua salada y también tienen juegos estilo parque acuático para los más chicos. Un lugar ideal para disfrutar, relajarse y compartir un buen momento.
VERANO TOP
Las piletas de agua salada que todos eligen en Buenos Aires
Estas piletas ubicadas en Buenos Aires son de agua salada y tienen juegos para los más chicos. Ideales para el verano.
Nada mejor que pasar el verano en unas piletas que simulan el mar. Si no pudiste ir a la Costa o bien volviste y ya la extrañás, este es el mejor plan para que compartas con los más chicos, con amigos o en pareja. Un lugar pensado para disfrutar a lo grande.
Las piletas que son furor en Buenos Aires
Las piletas Namuncurá, en Aldo Bonzi, son el lugar perfecto para pasar el día bajo el sol, en la pileta y disfrutando del aire libre con los seres queridos. Las mismas tienen agua salada y es una novedad que no muchos otros complejos adquirieron.
Además de las piletas de agua salada naturales, el predio también cuenta con quinchos, mesas, parque inflable y parrillas de uso gratuito. Los espacios para los más chicos son ideales ya que te podés olvidar del entretenimiento y dejárselo al lugar.
Los precios para acceder a estas piletas de martes a viernes es: general $16.000, menores $10.000. Sábados $20.000 y menores $12.000. Domingos y feriados incrementa a $23.000 y menores $13.000. Los jubilados tienen 50% de descuento presentando DNI. Lo único que se paga aparte son las sillas, sombrillas y reposeras. Además del estacionamiento que tiene un valor de $8000.
