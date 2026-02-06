urgente24
VIAJES Buenos Aires > piletas > parque acuático

VERANO TOP

Las piletas de agua salada que todos eligen en Buenos Aires

Estas piletas ubicadas en Buenos Aires son de agua salada y tienen juegos para los más chicos. Ideales para el verano.

06 de febrero de 2026 - 14:57
Las piletas que son furor en Buenos Aires.

Las piletas que son furor en Buenos Aires.

Buenos Aires tiene unas piletas ideales para que disfrutes lo que queda del verano. Las mismas son de agua salada y también tienen juegos estilo parque acuático para los más chicos. Un lugar ideal para disfrutar, relajarse y compartir un buen momento.

Nada mejor que pasar el verano en unas piletas que simulan el mar. Si no pudiste ir a la Costa o bien volviste y ya la extrañás, este es el mejor plan para que compartas con los más chicos, con amigos o en pareja. Un lugar pensado para disfrutar a lo grande.

image
Las piletas que todos eligen para pasar el d&iacute;a en Buenos Aires.

Las piletas que todos eligen para pasar el día en Buenos Aires.

Las piletas que son furor en Buenos Aires

Las piletas Namuncurá, en Aldo Bonzi, son el lugar perfecto para pasar el día bajo el sol, en la pileta y disfrutando del aire libre con los seres queridos. Las mismas tienen agua salada y es una novedad que no muchos otros complejos adquirieron.

Seguir leyendo

Además de las piletas de agua salada naturales, el predio también cuenta con quinchos, mesas, parque inflable y parrillas de uso gratuito. Los espacios para los más chicos son ideales ya que te podés olvidar del entretenimiento y dejárselo al lugar.

Los precios para acceder a estas piletas de martes a viernes es: general $16.000, menores $10.000. Sábados $20.000 y menores $12.000. Domingos y feriados incrementa a $23.000 y menores $13.000. Los jubilados tienen 50% de descuento presentando DNI. Lo único que se paga aparte son las sillas, sombrillas y reposeras. Además del estacionamiento que tiene un valor de $8000.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES