FIFA se decidió y un jugador de River sería suspendido por 6 meses

image

Galoppo podría ser suspendido en River

“Giuliano Galoppo fue declarado responsable del incumplimiento íntegro del laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 11/08/25 (Ref. TAS 2023/O/10184). El Demandado deberá pagar a Leandro Nicolás Escudero (ex representante), lo siguiente: a) 360.000 pesos argentinos más intereses al 12% anual desde el 11 de marzo de 2021 hasta la fecha de pago efectivo. b) 4.477.000 pesos argentinos más intereses al 12% anual desde el 26 de marzo de 2022 hasta la fecha de pago efectivo.c) 530.000 dólares estadounidenses más intereses al 12% anual desde el 6 de agosto de 2022 hasta la fecha de pago efectivo. d) 5.000 francos suizos”, reza la primera parte del comunicado.