River se está preparando para el encuentro ante Tigre de este sábado a las 20hs en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura. En la previa a esta cita llegó una notificación sumamente impactante al Millonario ya que se supo que un jugador del plantel podría ser suspendido por la FIFA por los próximos seis meses.
FALLO EN CONTRA
FIFA se decidió y un jugador de River sería suspendido por 6 meses
En las últimas horas un jugador de River recibió un duro revés por parte de la FIFA y ahora deberá responder.
Uno de los jugadores que River compró en las últimas semanas fue Giuliano Galoppo. Luego de haber estado a préstamo durante todo el 2025 el Millonario llegó a un acuerdo con Sao Paulo donde se produjo un intercambio de fichas en donde el ex Banfield firmó un nuevo vínculo con el club de Núñez y el conjunto brasileño se quedó con los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.
Ahora se supo que Galoppo podría ser suspendido por la FIFA por los próximos seis meses por una razón insólita. El mediocampista cambió a su representante y su ex agente comenzó a reclamar un pago que nunca fue saldado. Finalmente la casa madre del fútbol mundial falló en contra el jugador de River y ahora está obligado a cumplir con la deuda.
Galoppo podría ser suspendido en River
“Giuliano Galoppo fue declarado responsable del incumplimiento íntegro del laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 11/08/25 (Ref. TAS 2023/O/10184). El Demandado deberá pagar a Leandro Nicolás Escudero (ex representante), lo siguiente: a) 360.000 pesos argentinos más intereses al 12% anual desde el 11 de marzo de 2021 hasta la fecha de pago efectivo. b) 4.477.000 pesos argentinos más intereses al 12% anual desde el 26 de marzo de 2022 hasta la fecha de pago efectivo.c) 530.000 dólares estadounidenses más intereses al 12% anual desde el 6 de agosto de 2022 hasta la fecha de pago efectivo. d) 5.000 francos suizos”, reza la primera parte del comunicado.
En la misma línea se agrega: “Se concede al Demandado un plazo final de 30 días a partir de la presente decisión para abonar la(s) cantidad(es) adeudada(s). Transcurrido dicho plazo y en caso de incumplimiento persistente o incumplimiento íntegro dentro del plazo estipulado, a petición del Acreedor, se le impondrá al Demandado la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por un período máximo de seis (6) meses hasta que se abonen las cantidades adeudadas”, expresó FIFA.
Hasta el momento Galoppo se negó a pagar las cifras solicitadas por su representante pero ahora, con el dictamen de FIFA, ya sabe que si no abona el monto será suspendido y no podrá realizar la actividad. Todo apunta a que el mediocampista de River a regañadientes terminará abriendo la billetera para poder solucionar este tema de una vez por todas.
