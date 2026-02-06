Febrero de 2026 viene con una postal que promete dejar boquiabiertos a curiosos, fanáticos del espacio y usuarios de redes sociales por igual. Durante una tarde noche muy puntual, seis planetas del sistema solar aparecerán “alineados” en el cielo, formando lo que los astrónomos llaman un show planetario.
Planetas en fila y el cielo en shock: El show astronómico que se verá desde Argentina
La escena tendrá algo de coreografía cósmica. Apenas se esconda el Sol, distintos puntos brillantes empezarán a ganar protagonismo sobre el horizonte oeste. Algunos serán imposibles de ignorar; otros exigirán paciencia, buena vista y algo de ayuda óptica. Pero todos compartirán una misma franja del cielo, como si el sistema solar decidiera posar para una foto grupal.
¿Cuándo se podrán ver los planetas alineados desde Argentina?
La fecha clave para marcar en el calendario es el viernes 28 de febrero de 2026. Ese día, poco después del atardecer, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se agruparán visualmente en el firmamento. No estarán en una línea perfecta, pero sí distribuidos en un arco suave siguiendo la eclíptica, la “ruta” que recorren el Sol y los planetas vistos desde la Tierra.
La particularidad de este evento es el horario. A diferencia de otras alineaciones que obligan a madrugar, esta ocurre al anochecer, lo que la vuelve mucho más accesible para el público general.
¿Qué planetas se ven a simple vista y cuáles no?
No todos los planetas juegan con las mismas reglas. En este desfile, cuatro podrán verse sin instrumentos, mientras que los otros dos necesitarán binoculares o telescopio.
Venus será el gran protagonista, brillante, inconfundible y visible apenas cae el Sol. Júpiter también destacará por su intensidad y permanecerá varias horas en el cielo. Saturno, aunque más tenue, podrá identificarse si el horizonte está despejado. Mercurio será el más escurridizo, muy bajo y visible solo por poco tiempo.
Urano y Neptuno, en cambio, no se dejan ver tan fácil. Urano puede detectarse con binoculares en buenas condiciones, mientras que Neptuno requiere telescopio sí o sí.
¿Cómo observar los planetas sin arruinar la experiencia?
La clave está en llegar a tiempo y elegir bien el lugar. Lo ideal es comenzar la observación unos 40 a 60 minutos después de la puesta del Sol, cuando el cielo ya oscureció pero los planetas bajos aún no se ocultaron. Un horizonte oeste despejado es fundamental, lejos de edificios, árboles y luces urbanas.
Un detalle importante es que los planetas no titilan como las estrellas. Su brillo es más estable, lo que ayuda a identificarlos. Y una advertencia básica pero vital, nunca usar binoculares ni telescopios mientras el Sol esté visible, especialmente al buscar a Mercurio o Venus.
¿Por qué los planetas generan tanta expectativa?
Las alineaciones planetarias suelen venir acompañadas de mitos sobre energías, cambios gravitacionales o efectos misteriosos. La astronomía es clara, no producen ningún impacto físico en la Tierra. No alteran mareas ni influyen en la vida cotidiana.
En febrero de 2026, además, el cielo tendrá otros eventos destacados, como un eclipse solar anular parcial visible en el extremo sur del país.
