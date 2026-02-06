Planetas en fila y el cielo en shock: El show astronómico que se verá desde Argentina

Venus será el gran protagonista, brillante, inconfundible y visible apenas cae el Sol. Júpiter también destacará por su intensidad y permanecerá varias horas en el cielo. Saturno, aunque más tenue, podrá identificarse si el horizonte está despejado. Mercurio será el más escurridizo, muy bajo y visible solo por poco tiempo.

Urano y Neptuno, en cambio, no se dejan ver tan fácil. Urano puede detectarse con binoculares en buenas condiciones, mientras que Neptuno requiere telescopio sí o sí.

¿Cómo observar los planetas sin arruinar la experiencia?

La clave está en llegar a tiempo y elegir bien el lugar. Lo ideal es comenzar la observación unos 40 a 60 minutos después de la puesta del Sol, cuando el cielo ya oscureció pero los planetas bajos aún no se ocultaron. Un horizonte oeste despejado es fundamental, lejos de edificios, árboles y luces urbanas.

planetas 2

Un detalle importante es que los planetas no titilan como las estrellas. Su brillo es más estable, lo que ayuda a identificarlos. Y una advertencia básica pero vital, nunca usar binoculares ni telescopios mientras el Sol esté visible, especialmente al buscar a Mercurio o Venus.

¿Por qué los planetas generan tanta expectativa?

Las alineaciones planetarias suelen venir acompañadas de mitos sobre energías, cambios gravitacionales o efectos misteriosos. La astronomía es clara, no producen ningún impacto físico en la Tierra. No alteran mareas ni influyen en la vida cotidiana.

En febrero de 2026, además, el cielo tendrá otros eventos destacados, como un eclipse solar anular parcial visible en el extremo sur del país.

