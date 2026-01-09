Júpiter se acerca a la Tierra y no pasará desapercibido: Qué ocurrirá en el cielo

Júpiter es el quinto planeta desde el Sol, y el de mayor tamaño por mucho. Según la agencia espacial estadounidense es más del doble de masivo que los otros planetas juntos.

Para tener una idea, si Júpiter fuera una cáscara hueca, cabrían 1000 Tierras en su interior, dicen.

Jupiter Júpiter, el más grande los planetas.

¿Cómo ver a Júpiter en el cielo?

Además del acercamiento, se suma otro fenómeno que hace parecer a Júpiter más grande y luminoso de lo habitual.

"¡El 10 de enero, Júpiter estará en su momento más brillante del año!", anunció la NASA.

La agencia explica que esa noche, Júpiter estará en lo que se llama "oposición", lo que significa que la Tierra estará directamente entre Júpiter y el Sol.

De acuerdo con el sitio especializado Space: "La oposición ocurre cuando la Tierra, moviéndose más rápido en su órbita que Júpiter, alcanza al planeta gigante".

"En esta alineación, Júpiter aparecerá más grande y más brillante en el cielo nocturno de lo que aparecerá durante todo el año: ¡hablamos de un comienzo brillante del nuevo año!", destacó la NASA

En ese sentido, para disfrutar de la mejor vista de Júpiter desde la Tierra, mire al cielo las noches del 9 y 10 de enero, señala National Geographic.

El planeta se podrá ver en la constelación de Géminis. Según la NASA, "será uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno (solo la Luna y Venus brillarán más)".

De todas maneras, el sitio Space dice que, si bien Júpiter alcanzará la oposición el 10 de enero, ofrecerá un buen espectáculo celeste durante todo el mes.

Eventos del cielo nocturno para ver en enero 2026

Espectacular luna nueva: 19 de enero

Conjunción Luna y Saturno: 22 y 23 de enero

Cometa C/2024 E1 en su punto más cercano al Sol: 20 de enero

Cúmulo de estrellas, conocido como Messier 44 o M44: Todo enero

