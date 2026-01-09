Un rey está a punto de verse en el cielo nocturno, pero no se trata de cualquier rey, sino del "Rey de los planetas", como le llama la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Estamos hablando de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar que se aproxima a la Tierra y estará en "oposición".
"EL REY DE LOS PLANETAS"
Júpiter se acerca a la Tierra y no pasará desapercibido: Qué ocurrirá en el cielo
Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, se aproxima a la Tierra y se verá más brillante que nunca en el cielo. Últimos detalles.
¿Cuándo se va a acercar Júpiter a la Tierra?
Enero 2026 es un mes clave para Júpiter y para quienes quieren ver espectáculos en el cielo. Y es que, el 10 de enero el planeta gigante estará en su punto más cercano a la Tierra.
National Geographic indica que, Júpiter estará más cerca de la Tierra que nunca desde diciembre de 2024. No volverá a acercarse tanto hasta 2027.
Pero, ¿Qué tan cerca? The Guardian, especifica que Júpiter estará a tan solo 633 millones de kilómetros de distancia.
Este espectacular acercamiento del mayor planeta del sistema solar a la Tierra permitirá verlo en el cielo nocturno de manera espectacular.
Júpiter es el quinto planeta desde el Sol, y el de mayor tamaño por mucho. Según la agencia espacial estadounidense es más del doble de masivo que los otros planetas juntos.
Para tener una idea, si Júpiter fuera una cáscara hueca, cabrían 1000 Tierras en su interior, dicen.
¿Cómo ver a Júpiter en el cielo?
Además del acercamiento, se suma otro fenómeno que hace parecer a Júpiter más grande y luminoso de lo habitual.
"¡El 10 de enero, Júpiter estará en su momento más brillante del año!", anunció la NASA.
La agencia explica que esa noche, Júpiter estará en lo que se llama "oposición", lo que significa que la Tierra estará directamente entre Júpiter y el Sol.
De acuerdo con el sitio especializado Space: "La oposición ocurre cuando la Tierra, moviéndose más rápido en su órbita que Júpiter, alcanza al planeta gigante".
"En esta alineación, Júpiter aparecerá más grande y más brillante en el cielo nocturno de lo que aparecerá durante todo el año: ¡hablamos de un comienzo brillante del nuevo año!", destacó la NASA
En ese sentido, para disfrutar de la mejor vista de Júpiter desde la Tierra, mire al cielo las noches del 9 y 10 de enero, señala National Geographic.
El planeta se podrá ver en la constelación de Géminis. Según la NASA, "será uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno (solo la Luna y Venus brillarán más)".
De todas maneras, el sitio Space dice que, si bien Júpiter alcanzará la oposición el 10 de enero, ofrecerá un buen espectáculo celeste durante todo el mes.
Eventos del cielo nocturno para ver en enero 2026
- Espectacular luna nueva: 19 de enero
- Conjunción Luna y Saturno: 22 y 23 de enero
- Cometa C/2024 E1 en su punto más cercano al Sol: 20 de enero
- Cúmulo de estrellas, conocido como Messier 44 o M44: Todo enero
-------
Más noticias en Urgente24
Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Benjamin Netanyahu
Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)