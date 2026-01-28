Descubrimiento de posible planeta similar a la Tierra sacude al mundo

"Informamos del descubrimiento de HD 137010 b, un candidato a planeta del tamaño de la Tierra detectado mediante fotometría de tránsito K2 alrededor de una estrella enana V = 10 K", escribieron los autores.

De todas maneras, los científicos han dicho que lo analizan como si fuera un planeta en sí, no un candidato.

"Si bien presentamos HD 137010 b como candidato a planeta, anticipamos que existe una alta probabilidad de que sea un planeta genuino y lo analizamos aquí como si ya estuviera confirmado", indicaron.

Para la NASA, "este podría ser el primer exoplaneta con propiedades similares a las de la Tierra que, desde nuestra perspectiva, cruza la cara de una estrella similar al Sol lo suficientemente cercana y brillante como para realizar observaciones de seguimiento significativas", informó la agencia en un comunicado.

Sin embargo, hay una característica que lo podría cambiar todo.

Este exoplaneta "podría ser más frío que Marte, perpetuamente congelado", indica la NASA sobre el descubrimiento. Por algo lo apodan "Tierra fría".

¿El nuevo planeta detectado por los astrónomos podría ser habitable?

El descubrimiento es sumamente valioso ya que, además, el candidato a planeta es "potencialmente habitable".

Alex Venner, autor principal, calcula que hay un 50% de probabilidad de que el planeta HD 137010 b sea habitable, apunta Australian Broadcasting Corporation.

"La definición de zona habitable, que utilizan los astrónomos, es el área alrededor de la estrella donde podría existir agua en forma líquida", dijo el Dr. Venner.

"Este candidato a planeta está realmente en los límites de lo que creemos que podría ser posible en términos de habitabilidad potencial", agregó.

Por su parte, Chelsea Huang, investigadora de UniSQ y una de los diez autores del artículo, considera el hallazgo "realmente emocionante":

"Desde el descubrimiento del primer exoplaneta hace 30 años, siempre hemos intentado encontrar el gemelo de la Tierra", dijo el Dr. Huang. "Aún no lo hemos encontrado, pero estamos más cerca".

Por lo pronto, la NASA indica que el planeta HD 137010 b necesitará observaciones de seguimiento para ser promovido de "candidato" a "confirmado".

Los investigadores han instado a seguir con los estudios.

"Instamos a realizar observaciones de seguimiento para confirmar y caracterizar HD 137010 b, y para comprender mejor la arquitectura del sistema", concluyeron.

-------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?