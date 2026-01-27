Piden los gobernadores patagónicos que el Congreso Nacional declare emergencia por incendios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015882652268540297&partner=&hide_thread=false ¡Tremendo! Las intensas llamas avanzan sin control por efecto de los fuertes vientos. Por favor difundir!!! ¡¡SE NECESITA AYUDA!! El fuego del Parque Los Alerces y Epuyen va hacia Esquel. Mucha preocupación. #incendios #Chubut #Patagonia argentina. pic.twitter.com/4yhFuCxchm — Lili Sur (@lfsur) January 26, 2026

Nacho Torres fue el vocero de los gobernadores

El gobernador de Chubut puso como ejemplo de lucha contra el fuego a Chile y Estados Unidos, 2 países que tomaron medidas para hacer frente a eventos de tal magnitud.

Recalcó que “la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones.Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, para la contención de los incendios", planteó Torres, quien llevó la voz cantante en la reunión".

El lunes 2 de febrero se reactivará tanto la Cámara de Senadores como de Diputados pero el Poder Ejecutivo (el único que puede proponer temas) ha escogido tratar la baja de edad de imputabilidad de los menores delincuentes y la reforma laboral.