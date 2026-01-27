Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) encabezaron la cumbre virtual de gobernadores y remarcaron la gravedad de la situación en la Patagonia.
"ACTUEMOS COMO CHILE Y USA"
Piden los gobernadores patagónicos que el Congreso Nacional declare emergencia por incendios
Los gobernadores estiman que las llamas ya arrasaron más de 230 mil hectáreas y por ello piden que la emergencia se trate en las sesiones extraordinarias.
En los últimos meses, la provincia de La Pampa registró más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Río Negro 10.000, Neuquén 6.000 y Santa Cruz 700 hectáreas de tierras y biomasa arrasadas.
Los brigadistas llevan casi 50 días sin descanso, enfrentando condiciones extremas y jornadas de alto riesgo.
Todo ocurre en el marco de un escenario climático extremadamente adverso por la sequía más severa desde 1965.
Nacho Torres fue el vocero de los gobernadores
El gobernador de Chubut puso como ejemplo de lucha contra el fuego a Chile y Estados Unidos, 2 países que tomaron medidas para hacer frente a eventos de tal magnitud.
Recalcó que “la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones.Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, para la contención de los incendios", planteó Torres, quien llevó la voz cantante en la reunión".