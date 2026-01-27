urgente24
"ACTUEMOS COMO CHILE Y USA"

Piden los gobernadores patagónicos que el Congreso Nacional declare emergencia por incendios

Los gobernadores estiman que las llamas ya arrasaron más de 230 mil hectáreas y por ello piden que la emergencia se trate en las sesiones extraordinarias.

27 de enero de 2026 - 20:16
Gobernadores piden declarar la emergencia por los incendios

Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) encabezaron la cumbre virtual de gobernadores y remarcaron la gravedad de la situación en la Patagonia.

En los últimos meses, la provincia de La Pampa registró más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Río Negro 10.000, Neuquén 6.000 y Santa Cruz 700 hectáreas de tierras y biomasa arrasadas.

La situación en los territorios afectados sigue siendo crítica: las llamas superan los 50 metros de altura y el avance de las lenguas de fuego es acelerado por un viento que supera los 40 kilómetros por hora en medio de un aire que soporta temperaturas de más de 30 grados. La situación en los territorios afectados sigue siendo crítica: las llamas superan los 50 metros de altura y el avance de las lenguas de fuego es acelerado por un viento que supera los 40 kilómetros por hora en medio de un aire que soporta temperaturas de más de 30 grados.

Los brigadistas llevan casi 50 días sin descanso, enfrentando condiciones extremas y jornadas de alto riesgo.

Todo ocurre en el marco de un escenario climático extremadamente adverso por la sequía más severa desde 1965.

Nacho Torres fue el vocero de los gobernadores

El gobernador de Chubut puso como ejemplo de lucha contra el fuego a Chile y Estados Unidos, 2 países que tomaron medidas para hacer frente a eventos de tal magnitud.

Recalcó que “la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones.Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, para la contención de los incendios", planteó Torres, quien llevó la voz cantante en la reunión".

El lunes 2 de febrero se reactivará tanto la Cámara de Senadores como de Diputados pero el Poder Ejecutivo (el único que puede proponer temas) ha escogido tratar la baja de edad de imputabilidad de los menores delincuentes y la reforma laboral. El lunes 2 de febrero se reactivará tanto la Cámara de Senadores como de Diputados pero el Poder Ejecutivo (el único que puede proponer temas) ha escogido tratar la baja de edad de imputabilidad de los menores delincuentes y la reforma laboral.

