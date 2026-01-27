San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza juegan por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El Ciclón visita tierras cuyanas para enfrentarse a uno de los recién ascendidos. El Lobo ya dio el batacazo en su debut profesional y quiere repetir esta noche.
San Lorenzo 0-0 Gimnasia (M): un Lobo atrevido va por otro batacazo ante el Ciclón
Desde las 20 hs., Gimnasia de Mendoza juega uno de los partidos más importantes de su historia. En el Víctor Antonio Legrotaglie, recibe a San Lorenzo.
EN VIVO
-
20:47
Final del 1T
-
20:39
Por qué San Lorenzo está sufriendo en el borde del área
-
20:32
El partido se vuelve impreciso de los dos lados: el Lobo no está tan fino como al comienzo, y el Ciclón pisa mejor
-
20:14
¡Qué atajada de Gill para salvar al Ciclón! VIDEO: Sánchez sacó un zurdazo que se metía por el palo izquierdo
-
20:08
Gimnasia le juega de igual a igual a San Lorenzo y ya se acercó varias veces al arco del Ciclón
-
20:00
Comienza el partido
-
19:55
Cuándo fue la última vez que se enfrentaron San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza
-
19:45
Formaciones confirmadas en Gimnasia y San Lorenzo
-
19:18
"Quiero demostrar que me queda mucho fútbol": el refuerzo de jerarquía que incorporó San Lorenzo está lleno de ilusión
-
19:08
El 9 de Boca que está a préstamo en Gimnasia y ya debutó con un gol
-
19:07
Gimnasia de Mendoza sorprendió a todos con su victoria frente a Central Córdoba
-
19:06
San Lorenzo debutó con una derrota amarga ante Lanús
-
19:05
TV: Dónde ver Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo
Desde las 20 hs., en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza recibe a San Lorenzo con el arbitraje de Ariel Penel.
El Ciclón, en medio del caos, tiene al plano futbolístico como lo más ordenado. Damián Ayude ha logrado darle las primeras puntadas a su equipo, que aun está en construcción pero que empieza a reconocer fortalezas.
Tuvo un mal paso ante Lanús, en la primera fecha, tras caer 3-2 en el Nuevo Gasómetro. Ahora quiere levantarse.
Del otro lado, Gimnasia de Mendoza es uno de los dos ascendidos a la Liga Profesional de Fútbol en 2026. Hace unos días tuvo, tras 40 años, su soñado regreso a la máxima categoría.
Y, para sorpresa de todos, no le pesó: con su estilo atrevido, ese que lo caracterizó durante su paso por el Ascenso, donde fue protagonista durante dos años seguidos, se impuso ante Central Córdoba de visitante. El Lobo venció al Ferroviario 1-0 con gol del 9 Valentino Simoni, el joven de la Reserva de Boca que llegó al club mendocino a préstamo por un año.
