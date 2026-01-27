San Lorenzo 0-0 Gimnasia (M): un Lobo atrevido va por otro batacazo ante el Ciclón

San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza juegan por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 . El Ciclón visita tierras cuyanas para enfrentarse a uno de los recién ascendidos. El Lobo ya dio el batacazo en su debut profesional y quiere repetir esta noche.

Desde las 20 hs., en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie , Gimnasia de Mendoza recibe a San Lorenzo con el arbitraje de Ariel Penel.

El Ciclón, en medio del caos, tiene al plano futbolístico como lo más ordenado. Damián Ayude ha logrado darle las primeras puntadas a su equipo, que aun está en construcción pero que empieza a reconocer fortalezas.

Tuvo un mal paso ante Lanús, en la primera fecha, tras caer 3-2 en el Nuevo Gasómetro. Ahora quiere levantarse.

Del otro lado, Gimnasia de Mendoza es uno de los dos ascendidos a la Liga Profesional de Fútbol en 2026. Hace unos días tuvo, tras 40 años, su soñado regreso a la máxima categoría.

Y, para sorpresa de todos, no le pesó: con su estilo atrevido, ese que lo caracterizó durante su paso por el Ascenso, donde fue protagonista durante dos años seguidos, se impuso ante Central Córdoba de visitante. El Lobo venció al Ferroviario 1-0 con gol del 9 Valentino Simoni, el joven de la Reserva de Boca que llegó al club mendocino a préstamo por un año.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Por qué San Lorenzo está sufriendo en el borde del área Gimnasia logra hundir al Ciclón atacando por los costados. Llega hasta el fondo y suele tirar el centro hacia atrás, para complementar con un muy buen trabajo colectivo: la llegada de los volantes para rematar. Por ahora, los disparos se fueron desviados y el Lobo no puede traducirlos en goles.

Live Blog Post El partido se vuelve impreciso de los dos lados: el Lobo no está tan fino como al comienzo, y el Ciclón pisa mejor

Live Blog Post ¡Qué atajada de Gill para salvar al Ciclón! VIDEO: Sánchez sacó un zurdazo que se metía por el palo izquierdo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016288532348768458&partner=&hide_thread=false LA ATAJADA DE ORLANDO GILL EN SAN LORENZO#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EEPnGrLxdc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2026 VER +

Live Blog Post Gimnasia le juega de igual a igual a San Lorenzo y ya se acercó varias veces al arco del Ciclón

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Cuándo fue la última vez que se enfrentaron San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza El último antecedente entre ambos equipos es de 1984, en el Torneo Nacional de aquel año. El partido terminó igualado 1-1.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Gimnasia y San Lorenzo Gimnasia: Rigamonti; Paredes, González, Carrera, Saavedra; Linares, Lencioni, Sánchez; Ceballos, Rodríguez, Simoni San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, R. Pagano; Perruzzi, Insaurralde, Tripichio, Cerutti; Guilli, Cuello VER +

Live Blog Post "Quiero demostrar que me queda mucho fútbol": el refuerzo de jerarquía que incorporó San Lorenzo está lleno de ilusión Luciano Vietto llegó al Ciclón como jugador libre. Su paso por Racing no fue el deseado; entre lesiones y poca consideración por parte de Gustavo Costas, Vietto no tuvo rodaje en la Academia. Con 32 años, está confiado en demostrar que aun le queda "mucho fútbol", y se mostró contento con la conversación que ya tuvo con el DT: "Fue una gran charla. No de fútbol pero sí de las intenciones. Le dije que quería seguir jugando, que quiero reencontrarme conmigo mismo en lo futbolístico y que voy a hacer ese esfuerzo para el club". VER +

Live Blog Post El 9 de Boca que está a préstamo en Gimnasia y ya debutó con un gol Valentino Simoni fue el encargado de darle el triunfo al Lobo mendocino en su regreso, tras 40 años, a la Primera División. Gimnasia venció en la fecha 1 del Torneo Apertura a Central Córdoba y de visitante. El gol lo marcó Simoni, delantero de Boca que salió a préstamo por un año en este mercado de pases. Goleador de la Reserva del Xeneize, no encontraba lugar para subir a un primer equipo que cuenta con Cavani, Giménez y Merentiel. Dio la casualidad de que, tras su salida, increíblemente todos esos delanteros se lesionaron y Boca se quedó sin 9. Aun así, Simoni no se lamenta: "No tenía lugar ahí. Ahora vengo acá a poder ayudar, estoy agradecido por el lugar que me están dando". VER +

Live Blog Post Gimnasia de Mendoza sorprendió a todos con su victoria frente a Central Córdoba El Lobo mendocino dio el batacazo. Fue a jugar a Santiago del Estero ante Central Córdoba y le ganó 1-0. El gol lo hizo Valentino Simoni, delantero de la Reserva de Boca que está a préstamo del Xeneize por un año.

Live Blog Post San Lorenzo debutó con una derrota amarga ante Lanús El Ciclón cayó 3-2 ante el Granate en la fecha 1. El doblete de Alexis Cuello no fue suficiente para el equipo de Damián Ayude, ya que los de Mauricio Pellegrino se impusieron con goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno.