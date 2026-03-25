Sergio Massa declaró en Comodoro Py y reveló por qué Tigre frenó las obras de viviendas

En otro tramo de su testimonio, insistió en que las dificultades en la ejecución derivaron en la intervención directa del municipio.

“Hubo incumplimientos y por eso el municipio decidió discontinuar las obras. Las obras las termina el municipio con fondos propios porque nación discontinuó los pagos”, sostuvo.

Massa habló en Comodoro Py

Consultado por la Fiscalía sobre el mecanismo de contratación, Massa indicó que al momento de reasumir como intendente los convenios ya estaban firmados. “Cuando reasumí la intendencia los convenios ya estaban firmados”, respondió ante la pregunta sobre si se trató de contrataciones directas sin licitación.

También fue interrogado sobre si había mantenido reuniones con funcionarios nacionales a raíz de los incumplimientos detectados. “Posterior a mi salida del 2009 del gobierno nacional la relación había quedado muy tensa. Yo no tuve ninguna reunión”, aseguró, aunque aclaró que sí hubo contactos entre funcionarios del municipio y autoridades nacionales.

En cuanto a su vínculo con Sergio Schoklender, Massa detalló que se reunió con él en dos oportunidades. Según explicó, la primera fue una reunión de presentación y la segunda estuvo vinculada a “dificultades” que el entonces responsable del programa tenía con una secretaria del municipio.

El ex intendente es uno de los múltiples dirigentes políticos convocados a declarar en el juicio, dado que la Fundación Madres de Plaza de Mayo firmó convenios de construcción de viviendas en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y municipios como Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario.

Quiénes más declararon por Sueños Compartidos

En ese marco, ya brindó testimonio el ex presidente Mauricio Macri y está previsto que también lo hagan los ex gobernadores y actuales senadores nacionales Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Capitanich (Chaco). Además, fue citada Malena Galmarini, esposa de Massa y ex secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre.

El juicio busca determinar si existió administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional a partir del desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. Los recursos fueron otorgados por el gobierno de Cristina Kirchner a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos que estuvo presidida por Hebe de Bonafini, quien fue enviada a juicio oral pero falleció en noviembre de 2022.

Según la acusación, entre marzo de 2008 y junio de 2011 la fundación recibió 748 millones de pesos, de los cuales 206 millones habrían sido desviados y no utilizados en las obras previstas.

El caso tiene como principales imputados a Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa uno de los programas más emblemáticos de la política de vivienda de aquellos años.

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