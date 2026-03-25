Adorni irá al Congreso tras la polémica por sus viajes y en medio de reclamos de la oposición: Qué día

En este caso, la expectativa política es particularmente alta. La oposición anticipa que aprovechará la instancia para interrogar al funcionario sobre distintas controversias que atravesaron al gabinete en las últimas semanas, especialmente las vinculadas a sus viajes.

En paralelo, el escenario plantea un desafío para el propio Adorni. Hasta ahora, su construcción pública estuvo marcada por la confrontación y el manejo del discurso desde lugares donde el control de la escena era mayor: primero como usuario activo en redes sociales y luego como vocero presidencial, rol en el que fijaba agenda y tiempos desde el atril.

En el Congreso lo esperan ansiosos (sobre todo la oposición)

El Congreso, en cambio, implica otra lógica. Allí deberá responder preguntas sin margen para seleccionar temas ni encuadres, en un ámbito donde la dinámica parlamentaria impone mayor exposición y menos control.

Ese cambio de escenario ya se refleja en el clima político. En la Cámara de Diputados comenzaron a multiplicarse los pedidos de interpelación y las solicitudes de informes, muchas de ellas directamente relacionadas con los viajes del funcionario.

Así, la presentación del 29 de abril no solo marcará su debut formal como jefe de Gabinete ante el Congreso, sino que también se perfila como un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición, en un contexto donde las explicaciones pendientes empiezan a acumularse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2036806960276733989&partner=&hide_thread=false Gran equipo, contra todo. Fin. pic.twitter.com/0nDzAmBbDn — Manuel Adorni (@madorni) March 25, 2026

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Alarma en Comodoro Py: Se jubilan fiscales clave y crece el riesgo de colapso en causas de corrupción

Manuel Adorni dijo que construyó su patrimonio "antes de entrar al gobierno" y no quiso dar detalles

La confianza en Javier Milei cayó 3,5% en marzo