En un contexto atravesado por cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el próximo 29 de abril se presentará en el Congreso para exponer el informe de gestión del Gobierno. Será la primera vez que lo haga desde que asumió ese cargo.
FECHA CONFIRMADA
Adorni irá al Congreso tras la polémica por sus viajes y en medio de reclamos de la oposición: Qué día
Manuel Adorni irá al Congreso a cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que lo obliga a dar un informe de gestión ante los legisladores.
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa y llega luego de un incumplimiento: en marzo, Adorni no asistió al Parlamento, pese a que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir “alternativamente” a ambas Cámaras una vez por mes para informar sobre la marcha del Ejecutivo.
El último informe había sido presentado por su antecesor, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, el esquema institucional indica que ahora correspondería que Adorni se presente en el Senado.
Manuel Adorni dará su informe de gestión
El mecanismo de exposición no es inmediato y requiere una serie de pasos formales. En primer lugar, el jefe de Gabinete debe enviar una nota a las autoridades de la Cámara correspondiente para fijar la fecha de su presentación. A partir de allí, se abre un plazo de cinco días para que los legisladores remitan sus preguntas.
Esas consultas —que en ocasiones “pueden contarse por miles”— son derivadas a los distintos ministerios, que deben elaborar las respuestas. Con esa información, se arma el informe final que, según la práctica habitual, debería distribuirse con al menos 48 horas de anticipación.
En este caso, la expectativa política es particularmente alta. La oposición anticipa que aprovechará la instancia para interrogar al funcionario sobre distintas controversias que atravesaron al gabinete en las últimas semanas, especialmente las vinculadas a sus viajes.
En paralelo, el escenario plantea un desafío para el propio Adorni. Hasta ahora, su construcción pública estuvo marcada por la confrontación y el manejo del discurso desde lugares donde el control de la escena era mayor: primero como usuario activo en redes sociales y luego como vocero presidencial, rol en el que fijaba agenda y tiempos desde el atril.
En el Congreso lo esperan ansiosos (sobre todo la oposición)
El Congreso, en cambio, implica otra lógica. Allí deberá responder preguntas sin margen para seleccionar temas ni encuadres, en un ámbito donde la dinámica parlamentaria impone mayor exposición y menos control.
Ese cambio de escenario ya se refleja en el clima político. En la Cámara de Diputados comenzaron a multiplicarse los pedidos de interpelación y las solicitudes de informes, muchas de ellas directamente relacionadas con los viajes del funcionario.
Así, la presentación del 29 de abril no solo marcará su debut formal como jefe de Gabinete ante el Congreso, sino que también se perfila como un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición, en un contexto donde las explicaciones pendientes empiezan a acumularse.
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