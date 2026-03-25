Allanan la firma del avión y el fiscal quiere que Grandio entregue comprobantes de que Adorni pagó

Según la misma fuente, se solicita además a la empresa aérea que informe cuántas veces se les alquilaron aviones a Adorni y Grandio. De la misma forma, se requirió informes a Aduana y Migraciones.

Por otro lado, completó Ninci, el fiscal Carlos Rívolo dictaminó que la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni surgida de la denuncia de la diputada Marcela Pagano debería ser unificada con la que instruye Lijo. La jueza María Servini deberá resolver el planteo.

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