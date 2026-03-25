Manuel Adorni intentó este miércoles con suerte desconocida una defensa política ante los escándalos que lo acosan y que tienen que ver con su nivel de vida. Por el carril judicial, sin embargo, la investigación continúa. Según trascendió, por orden federal Ariel Lijo se allanaba este mismo 25/03 la empresa Alpha Centauri, la firma que opera el avión privado en el que el jefe de Gabinete viajó con su familia y el periodista Marcelo Grandio a Punta del Este el fin de semana largo del Carnaval.
VUELO A PUNTA DEL ESTE
Allanan la firma del avión y el fiscal quiere que Grandio entregue comprobantes de que Adorni pagó
Por orden del juez Lijo allanan la firma que alquiló el avión en el que viajó el jefe de Gabinete. Buscan comprobantes de transferencias que haya hecho Adorni.
De acuerdo a lo que informó la periodista Mercedes Ninci en el canal LN+, Lijo requisaba la oficina de la empresa en el aeropuerto de San Fernando en busca de información contable, bancaria y comercial vinculada a los vuelos, presupuestos, contratos, comunicaciones e indicaciones sobre la facturación.
Adorni reiteró en la conferencia de prensa de este miércolees que él hizo un pago proporcional por ese servicio, aunque las ninguna facturas que se conocieron llevan su nombre. Una está hecha a nombre de ImHouse, la productora con la que Grandio tiene contratos con la TV Pública, y la otra forma parte de un paquete de 10 viajes a nombre de Agustín Issin, aunque uno de ellos se lo habría vendido al amigo del jefe de Gabinete.
En esta línea, agregó Ninci, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, solicitó que Grandio remita el registro de facturas y los comprobantes.
Por otro lado, indicó la reportera, la justicia está a la espera de la información de los bancos correspondiente a transferencias que presuntamente Grandio recibió de Adorni.
Según la misma fuente, se solicita además a la empresa aérea que informe cuántas veces se les alquilaron aviones a Adorni y Grandio. De la misma forma, se requirió informes a Aduana y Migraciones.
Por otro lado, completó Ninci, el fiscal Carlos Rívolo dictaminó que la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni surgida de la denuncia de la diputada Marcela Pagano debería ser unificada con la que instruye Lijo. La jueza María Servini deberá resolver el planteo.
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