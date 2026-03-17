Martín Palermo podría transformarse en el nuevo entrenador de San Lorenzo. El club azulgrana define a su nuevo DT, luego de haber rescindido el contrato de Damián Ayude tras un flojo arranque de 2026. El ídolo de Boca, por ahora, está sin trabajo.
BOMBAZO
Horas decisivas para que Martín Palermo sea nuevo DT de San Lorenzo
Martín Palermo es uno de los candidatos más fuertes para reemplazar a Damián Ayude en San Lorenzo. Ya hubo reunión con él.
El histórico goleador del Xeneize y actual entrenador pica en punta para ponerse el buzo de director técnico de San Lorenzo. En un sorpresivo e inesperado movimiento, la dirigencia que comanda Sergio Constantino trabajó detrás de bambalinas con Martín Palermo para evaluar una posible llegada.
Martín Palermo estuvo reunido dos horas con la dirigencia de San Lorenzo
Según trascendió, las partes ya se reunieron. Martín Palermo y la dirigencia del Ciclón se encontraron dos horas para conversar, y la reunión parece haber sido fructífera.
Gonzalo Orellano, periodista que cubre el día a día del club para DSports Radio, ofreció buenas sensaciones. "Más que positiva la reunión entre San Lorenzo y Martín Palermo", aseguró.
Desde el canal de streaming Picado TV también confirmaron la luz verde. "Va muy encaminado", expresaron.
Martín Palermo está actualmente sin trabajo. Su último club fue Fortaleza, de Brasil. Allí había llegado con la esperanza de lograr el milagro de mantener al equipo en la primera división, el exigente Brasileirao. Arribó en septiembre y estuvo al frente durante 17 partidos.
Llegó al último con chances de la épica, pero cayó ante Botafogo y Fortaleza descendió a la segunda categoría.
Antes del club brasileño había dirigido a Olimpia, de Paraguay, donde salió campeón.
Su nombre se interpone en una mesa en la que se barajaba traer a Iker Muniain. El vasco colgó los botines y por estos días dirige a un equipo del Ascenso de España. Dado el vínculo que hay entre él y San Lorenzo, los rumores no descartaban una posible llegada.
Sin embargo, parece Martín Palermo quien ha tomado más fuerza. Son horas decisivas para saber si el Titán inicia un nuevo ciclo en el Ciclón.