Horas decisivas para que Martín Palermo sea nuevo DT de San Lorenzo

Martín Palermo está actualmente sin trabajo. Su último club fue Fortaleza, de Brasil. Allí había llegado con la esperanza de lograr el milagro de mantener al equipo en la primera división, el exigente Brasileirao. Arribó en septiembre y estuvo al frente durante 17 partidos.

Llegó al último con chances de la épica, pero cayó ante Botafogo y Fortaleza descendió a la segunda categoría.

Antes del club brasileño había dirigido a Olimpia, de Paraguay, donde salió campeón.

Martín Palermo Palermo, de goleador a entrenador FOTO NA: DIARIO POPULAR

Su nombre se interpone en una mesa en la que se barajaba traer a Iker Muniain. El vasco colgó los botines y por estos días dirige a un equipo del Ascenso de España. Dado el vínculo que hay entre él y San Lorenzo, los rumores no descartaban una posible llegada.

Sin embargo, parece Martín Palermo quien ha tomado más fuerza. Son horas decisivas para saber si el Titán inicia un nuevo ciclo en el Ciclón.

+ de Golazo24