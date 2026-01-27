Citigroup hace una contrademanda a denunciante de acoso sexual por parte de uno de sus directivos

Como parte de información exclusiva de Financial Times, el banco plantea que la ex ejecutiva habría formulado las acusaciones de acoso sexual con el objetivo específico de evitar el arbitraje obligatorio, amparándose en una ley federal aprobada en 2022 tras el movimiento MeToo, que excluye este tipo de casos del arbitraje privado.

La denuncia presentada por Citigroup y publicada por Financial Times, afirma:

Contrariamente a sus propias declaraciones contemporáneas y a pesar de no haber planteado nunca tales preocupaciones durante su empleo, [Carreon] ha inventado una teoría legalmente deficiente y manifiestamente falsa de que el Sr. Sieg la acosó sexualmente. Contrariamente a sus propias declaraciones contemporáneas y a pesar de no haber planteado nunca tales preocupaciones durante su empleo, [Carreon] ha inventado una teoría legalmente deficiente y manifiestamente falsa de que el Sr. Sieg la acosó sexualmente.

Las pruebas que presentó Citigroup

El banco citó mensajes enviados por Carreon en los que elogiaba abiertamente el liderazgo y la conducta de Sieg. En uno de ellos, escrito pocos días después de haber presentado su solicitud de salida de la empresa, la ex ejecutiva señaló que “el liderazgo de Andy es lo mejor que le ha pasado a este lugar” y expresó su apoyo al directivo.

En otro mensaje posterior, Carreon agradeció a Sieg por reconocer su talento y por tratarla con respeto, describiéndolo como “uno de los líderes más excepcionales” que había conocido y destacando su integridad.

Citigroup ha respaldado públicamente a Sieg y reiteró que las acusaciones carecen de fundamento. “Esta demanda no tiene absolutamente ningún mérito y lo demostraremos a través del proceso legal”, afirmó el banco en un comunicado emitido ayer.

La respuesta de la demandante

Por su parte, la abogada de Carreon, Linda Friedman, respondió que la postura del banco simplifica de manera injusta una situación compleja. “Dos cosas pueden ser ciertas”, sostuvo, al explicar que si bien su clienta se mostró respetuosa y profesional con Sieg durante su empleo, posteriormente comenzó a “procesar todas las piezas” de lo ocurrido tras su salida de la compañía.

Según Friedman, Carreon también habría obtenido información adicional después de dejar el banco que reforzó su interpretación de los hechos.

El conflicto entre Citigroup y su ex ejecutiva abre un nuevo frente legal y reputacional para una de las mayores instituciones financieras del mundo.

