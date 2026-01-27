Citigroup presentó hoy, 27/01, una demanda contra una ex ejecutiva de alto rango que había acusado al banco y a uno de sus principales directivos de acoso sexual ayer, en un movimiento destinado a forzar que el conflicto se resuelva mediante un arbitraje privado y no en un juicio público.
DENUNCIA DE ACOSO EN CITIGROUP
Citigroup hace una contrademanda a denunciante de acoso sexual por parte de uno de sus directivos
Citigroup demandó a una ex ejecutiva para forzar el arbitraje de una causa por acoso sexual contra Andy Sieg, jefe de gestión patrimonial del banco.
La acción legal fue presentada ante un tribunal federal de Texas, estado donde reside el ejecutivo involucrado, Andy Sieg, actual jefe de la división de gestión patrimonial del banco.
La ex ejecutiva, Julia Carreon, quien se desempeñó como directora general dentro de la unidad Wealth de Citi, había denunciado ayer que fue víctima de “acoso sexual, manipulación y un acoso implacable y atroz” por parte de Sieg, y que el banco intentó forzar su salida tras los episodios denunciados.
Sieg es una de las contrataciones más relevantes de la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, y anteriormente presidió la división Merrill Lynch de Bank of America.
La contrademanda del Citigroup
En su presentación judicial, Citigroup sostiene que la demanda de Carreon busca eludir los mecanismos internos de resolución de conflictos laborales, que habitualmente se canalizan a través de arbitraje.
Como parte de información exclusiva de Financial Times, el banco plantea que la ex ejecutiva habría formulado las acusaciones de acoso sexual con el objetivo específico de evitar el arbitraje obligatorio, amparándose en una ley federal aprobada en 2022 tras el movimiento MeToo, que excluye este tipo de casos del arbitraje privado.
La denuncia presentada por Citigroup y publicada por Financial Times, afirma:
Las pruebas que presentó Citigroup
El banco citó mensajes enviados por Carreon en los que elogiaba abiertamente el liderazgo y la conducta de Sieg. En uno de ellos, escrito pocos días después de haber presentado su solicitud de salida de la empresa, la ex ejecutiva señaló que “el liderazgo de Andy es lo mejor que le ha pasado a este lugar” y expresó su apoyo al directivo.
En otro mensaje posterior, Carreon agradeció a Sieg por reconocer su talento y por tratarla con respeto, describiéndolo como “uno de los líderes más excepcionales” que había conocido y destacando su integridad.
Citigroup ha respaldado públicamente a Sieg y reiteró que las acusaciones carecen de fundamento. “Esta demanda no tiene absolutamente ningún mérito y lo demostraremos a través del proceso legal”, afirmó el banco en un comunicado emitido ayer.
La respuesta de la demandante
Por su parte, la abogada de Carreon, Linda Friedman, respondió que la postura del banco simplifica de manera injusta una situación compleja. “Dos cosas pueden ser ciertas”, sostuvo, al explicar que si bien su clienta se mostró respetuosa y profesional con Sieg durante su empleo, posteriormente comenzó a “procesar todas las piezas” de lo ocurrido tras su salida de la compañía.
Según Friedman, Carreon también habría obtenido información adicional después de dejar el banco que reforzó su interpretación de los hechos.
El conflicto entre Citigroup y su ex ejecutiva abre un nuevo frente legal y reputacional para una de las mayores instituciones financieras del mundo.
