Exdirectiva de Citigroup denuncia acoso sexual y encubrimiento interno contra alto ejecutivo

La demanda judicial

La presentación judicial se produce después de que Citigroup concluyera a principios de este año una investigación interna sobre denuncias de acoso contra Sieg. Sin embargo, según informó previamente el Financial Times, dicha investigación no incluyó entrevistas con algunas de las mujeres de mayor rango que habían expresado preocupaciones sobre la conducta del ejecutivo.

Citi ha respaldado públicamente a Sieg, una de las contrataciones más destacadas de la directora ejecutiva Jane Fraser, quien lo incorporó tras su paso por Merrill Lynch, de Bank of America.

image Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup, fue quien llevó a Sieg al banco.

En la demanda, Carreon acusa a Recursos Humanos de haberla investigado injustamente por una denuncia infundada de acoso y de haber conducido un proceso sesgado, en el que —según afirma— las preguntas se formularon como si las conclusiones ya estuvieran predeterminadas.

“En mi opinión, el departamento de Recursos Humanos de Citi no investiga las faltas de conducta, sino que gestiona los resultados para la alta dirección”, declaró Carreon al Financial Times, añadiendo que dentro del banco “las mujeres comentan abiertamente que es imposible sobrevivir a una de estas investigaciones”.

La denuncia describe un patrón de comportamiento por parte de Sieg que incluye llamadas y mensajes de texto frecuentes, incluso desde un teléfono desechable, así como el uso de un lenguaje con connotaciones sexuales. Según el documento, el ejecutivo compartía información confidencial con Carreon y le decía que no tenía a nadie más con quien hablar.

También se alega que Sieg insinuó ante colegas que ambos mantenían una relación íntima, mostrando cercanía física y afirmando que compartían una “canción secreta”.

Los problemas de la cultura corporativa machista

Carreon sostiene que Recursos Humanos le comunicó que solo ella estaba siendo investigada por una supuesta relación inapropiada, mientras que un alto ejecutivo masculino describió esa situación como un “rito de iniciación” para las mujeres.

Para la demandante, esto refleja una cultura corporativa en la que se presume que las mujeres que acceden a posiciones cercanas al poder lo hacen a través de relaciones inapropiadas.

“He trabajado en entornos corporativos durante 25 años. La agresividad e intensidad con la que me encontré en el departamento de Recursos Humanos de Citi estaban completamente fuera de los límites de la práctica corporativa habitual”, afirmó Carreon, quien pasó casi dos décadas en Wells Fargo antes de incorporarse a Citi.

El caso representa un nuevo desafío para Citigroup, el banco global más prominente dirigido por una mujer. Bajo el liderazgo de Jane Fraser, la entidad ha impulsado un proceso de simplificación y modernización que incluye un plan anunciado a comienzos de 2024 para recortar 20.000 empleos antes de finales de este año, en medio de un contexto de reestructuración profunda y escrutinio sobre su cultura interna.

Más noticias en Urgente24

