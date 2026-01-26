Exdirectiva de Citigroup denuncia acoso sexual y encubrimiento interno contra alto ejecutivo

Una exdirectora gerente de Citigroup presentó una demanda contra el banco en la que acusa a la institución de haberla obligado a dimitir tras denunciar presunto acoso sexual por parte de uno de los ejecutivos más influyentes del grupo, Andy Sieg, responsable del negocio global de gestión patrimonial de Citi.
La demandante, Julia Carreon, sostiene que el departamento de Recursos Humanos actuó en su contra y protegió al ejecutivo, en un contexto que describe como una “cultura discriminatoria y de acoso sexual”.
Carreon, quien se desempeñó como directora global de plataforma y experiencias de Citi Wealth, abandonó el banco en agosto de 2024. En la denuncia presentada hoy, 26/01, afirma que tras sufrir acoso por parte de Sieg, fue sometida a una investigación interna que calificó de “misógina y parcial”, mientras que el ejecutivo no habría sido investigado de la misma manera.
“Con la ayuda de Recursos Humanos y la cultura discriminatoria y de acoso sexual de Citi, Sieg envenenó mi reputación dentro del banco y finalmente me obligó a irme”, señala la demanda. Según Carreon, la investigación se centró en su conducta y no en la de Sieg, pese a que ella había denunciado comportamientos inapropiados por parte del ejecutivo.
Esta no es la primera acusación contra Sieg en el banco. En agosto del año pasado, The New York Post publicó que al menos seis directores generales lo acusarón de humillar a los empleados con críticas explosivas, incluido un arrebato que hizo llorar a un ejecutivo. La investigación surgida de este hecho no fue publicada
La demanda judicial
La presentación judicial se produce después de que Citigroup concluyera a principios de este año una investigación interna sobre denuncias de acoso contra Sieg. Sin embargo, según informó previamente el Financial Times, dicha investigación no incluyó entrevistas con algunas de las mujeres de mayor rango que habían expresado preocupaciones sobre la conducta del ejecutivo.
Citi ha respaldado públicamente a Sieg, una de las contrataciones más destacadas de la directora ejecutiva Jane Fraser, quien lo incorporó tras su paso por Merrill Lynch, de Bank of America.
En la demanda, Carreon acusa a Recursos Humanos de haberla investigado injustamente por una denuncia infundada de acoso y de haber conducido un proceso sesgado, en el que —según afirma— las preguntas se formularon como si las conclusiones ya estuvieran predeterminadas.
“En mi opinión, el departamento de Recursos Humanos de Citi no investiga las faltas de conducta, sino que gestiona los resultados para la alta dirección”, declaró Carreon al Financial Times, añadiendo que dentro del banco “las mujeres comentan abiertamente que es imposible sobrevivir a una de estas investigaciones”.
La denuncia describe un patrón de comportamiento por parte de Sieg que incluye llamadas y mensajes de texto frecuentes, incluso desde un teléfono desechable, así como el uso de un lenguaje con connotaciones sexuales. Según el documento, el ejecutivo compartía información confidencial con Carreon y le decía que no tenía a nadie más con quien hablar.
También se alega que Sieg insinuó ante colegas que ambos mantenían una relación íntima, mostrando cercanía física y afirmando que compartían una “canción secreta”.
Los problemas de la cultura corporativa machista
Carreon sostiene que Recursos Humanos le comunicó que solo ella estaba siendo investigada por una supuesta relación inapropiada, mientras que un alto ejecutivo masculino describió esa situación como un “rito de iniciación” para las mujeres.
Para la demandante, esto refleja una cultura corporativa en la que se presume que las mujeres que acceden a posiciones cercanas al poder lo hacen a través de relaciones inapropiadas.
“He trabajado en entornos corporativos durante 25 años. La agresividad e intensidad con la que me encontré en el departamento de Recursos Humanos de Citi estaban completamente fuera de los límites de la práctica corporativa habitual”, afirmó Carreon, quien pasó casi dos décadas en Wells Fargo antes de incorporarse a Citi.
El caso representa un nuevo desafío para Citigroup, el banco global más prominente dirigido por una mujer. Bajo el liderazgo de Jane Fraser, la entidad ha impulsado un proceso de simplificación y modernización que incluye un plan anunciado a comienzos de 2024 para recortar 20.000 empleos antes de finales de este año, en medio de un contexto de reestructuración profunda y escrutinio sobre su cultura interna.
