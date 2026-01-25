La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Hay producciones que te pegan donde más duele, que te remueven por dentro y te dejan pensando durante días. "I Know This Much Is True" es exactamente eso: una miniserie que aterrizó en HBO Max en 2020 y que, con apenas seis episodios, logra lo que otras no consiguen en temporadas enteras. Mark Ruffalo se pone el traje de protagonista absoluto y entrega una actuación que te parte al medio.
La historia sigue a Dominick Birdsey, un hombre común que carga con una cruz bastante pesada: Thomas, su hermano gemelo padece de esquizofrenia. La trama se mete de lleno en esa relación tortuosa, compleja y absolutamente humana entre ambos. Dominick batalla contra instituciones, contra su propia familia y contra sus propios demonios para intentar sacar a Thomas del centro psiquiátrico donde está internado. No es una historia fácil ni complaciente, y precisamente ahí radica su mayor virtud.
Derek Cianfrance, el director detrás de esta joya, armó un elenco de lujo que acompaña a Ruffalo en cada escena. Kathryn Hahn, Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Marcello Fonte, Juliette Lewis y otros actores componen lo que resta del elenco.
Mark Ruffalo rompe todo en esta potente miniserie
Pero más allá de los galardones, lo que realmente importa es lo que genera en quien la ve. Álvaro Cueva, del Diario Milenio, lo dejó clarísimo: "Si usted es una persona con gustos sofisticados, que maneja referentes literarios y cinematográficos, y que puede apreciar la parte estética de una serie de televisión, flotará de placer con este título". Y no exagera ni un poco.
Sheila O'Malley, escribiendo para rogerebert.com, destacó algo fundamental: "Ver a actores hacer lo que mejor saben hacer, con Cianfrance dándoles el espacio para hacerlo, y ver a Ruffalo, uno de nuestros mejores actores, apropiarse de su doble papel, convierte esta serie en un verdadero deleite". Porque sí, Ruffalo interpreta a ambos hermanos, y la transformación es tan brutal que te olvidás de que es la misma persona.
En Filmaffinity, la gente tampoco se quedó callada. Don Simón, uno de los usuarios, fue directo al hueso: " Excelente melodrama. Está tan bien hecha la ambientación de 1990 que parece que es de 1990, qué más se puede decir. Es cine de altura". Mientras que otro espectador agregó: "Las interpretaciones son tan buenas que duelen. En serio, la serie duele. Son sólo seis episodios, que se hacen tan cortos como una simple tarde, pero se hacen tan largos a la vez como un trauma que no se nos irá nunca de la cabeza".
