Wanda Nara vuelve a acaparar la atención mediática, y esta vez no es precisamente por su trabajo como conductora. La empresaria tiene el particular don de convertir su vida privada en material de primera plana, sin medir consecuencias ni importarle quién queda en el fuego cruzado. Pero ahora, con sus hijas en medio del temporal que protagoniza junto a Mauro Icardi, apareció una voz inesperada para pedir cordura: Maxi López, el padre de tres de los cinco hijos que tiene la mediática.
El pasado se le vino encima a Wanda Nara: Quién habló
En medio del escándalo, Maxi López apareció en la disputa de Wanda Nara y Mauro Icardi y dejó planteos que reavivan viejas tensiones.
El exfutbolista fue interceptado por el móvil de "Intrusos" y lejos de esquivar la polémica, decidió pronunciarse sobre el escándalo que tiene como protagonistas a su exmujer y al jugador del Galatasaray. Sus palabras llegaron cargadas de experiencia propia y un pedido concreto: "Ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo", expresó con tranquilidad.
La consulta sobre los recientes dichos de Wanda respecto al supuesto contacto que habría mantenido con Icardi no lo hizo retroceder. Al contrario, Maxi insistió en su mensaje conciliador sin entrar en detalles: "Supongo que algún día se arreglarán las cosas, está bueno, tienen hijos juntos, entonces ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver". Una postura diplomática que no deja de llamar la atención viniendo de quien fue, años atrás, uno de los principales damnificados por la relación entre la conductora y el delantero.
Consultado sobre si tenía más para agregar, el exjugador marcó límites con claridad: "Voy a hacer un no comment, porque son cosas de ellos y no me gustaría opinar".
El consejo de Maxi López para Wanda Nara y Mauro Icardi
Sin embargo, no pudo evitar trazar un paralelismo con su propia historia, dejando entrever que el tiempo y la madurez pueden hacer milagros. "Yo lo digo personalmente, porque nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno", reconoció, evidenciando que la relación con Wanda finalmente logró recomponerse después de años marcados por tensiones.
Pero el mensaje más contundente llegó cuando puso el foco donde realmente importa: las menores. "Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar", señaló con firmeza.
Finalmente, López se refirió al gesto reciente de la conductora hacia Icardi con cierto optimismo cauteloso: "Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas".
La intervención de Maxi López agregó una nueva capa a la novela interminable que protagoniza Wanda Nara, demostrando que a veces la voz más sensata puede venir de quien menos lo esperamos.
