El pasado se le vino encima a Wanda Nara: Quién habló

Pero el mensaje más contundente llegó cuando puso el foco donde realmente importa: las menores. "Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar", señaló con firmeza.

Finalmente, López se refirió al gesto reciente de la conductora hacia Icardi con cierto optimismo cauteloso: "Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas".

La intervención de Maxi López agregó una nueva capa a la novela interminable que protagoniza Wanda Nara, demostrando que a veces la voz más sensata puede venir de quien menos lo esperamos.

