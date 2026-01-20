El verano tiene un enemigo que no se toma vacaciones: el cibercrimen. Mientras muchos buscan desenchufarse, en Neuquén se encendieron las alarmas por una estafa que, aunque parece nueva, es un viejo truco que está terminando con los ahorros de los ciudadanos en todo el país. Esta vez, el anzuelo es de lo más bajo: usan la salud pública para que bajes la guardia y les entregues, sin saberlo, el control total de tu vida digital.
"SE MULTIPLICA EN HORAS"
Alerta máxima por una estafa que nadie logra parar
Tras varias denuncias, El Ministerio de Salud alertó por una estafa que se mueve por mensajes y roba datos con enlaces falsos.
La maniobra es rápida y letal. El delincuente te llama, se presenta con voz firme y profesional, y dice ser personal del Ministerio de Salud. El cuento tiene lógica: te hablan de la "provisión de medicamentos, vacunas u otros beneficios sanitarios".
En medio de una charla que parece legítima, te manda un link por WhatsApp, donde, si hacés clic, perdiste. Ya que ese enlace es un virus que hackea tu cuenta en segundos, te expulsa de tu propia aplicación y les permite a ellos empezar a chatear con tus familiares y amigos para pedirles plata prestada en tu nombre.
Qué dijo el Ministerio de Salud sobre esta estafa
En los últimos días, un hombre en el sur del país perdió $80.000 en un abrir y cerrar de ojos. Su hija tuvo que salir a exponer el caso en redes sociales para que otros no caigan en la misma red de mentiras. Lo indignante es que estos ataques no son casuales; los delincuentes aprovechan cuando se anuncian campañas sanitarias o beneficios sociales para intensificar los llamados, sabiendo que la gente está esperando noticias de los organismos oficiales.
Ante la ola de denuncias, el Ministerio de Salud tuvo que cortar por lo sano y lanzar una advertencia pública. La regla de oro que tenés que tatuarte es que "ninguna dependencia estatal solicita datos personales ni envía enlaces por WhatsApp". No importa si el que te escribe dice ser del PAMI, del ISSN, de un municipio o de cualquier otra oficina de gobierno. Si te llega un mensaje de este estilo pidiéndote información o que entres a un link, es mentira.
