Alerta máxima por una estafa que nadie logra parar

El verano tiene un enemigo que no se toma vacaciones: el cibercrimen. Mientras muchos buscan desenchufarse, en Neuquén se encendieron las alarmas por una estafa que, aunque parece nueva, es un viejo truco que está terminando con los ahorros de los ciudadanos en todo el país. Esta vez, el anzuelo es de lo más bajo: usan la salud pública para que bajes la guardia y les entregues, sin saberlo, el control total de tu vida digital.