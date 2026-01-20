Acuerdo con UE: La baja de retenciones aumentaría las exportaciones del agro 27% pero no liberan a los sojeros

Para el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), el impacto potencial es significativo. En el escenario más dinámico proyectado, el total de exportaciones agrícolas de Argentina podría acercarse a US$ 42.000 millones en la campaña 2034/35, frente a los US$ 33.230 millones actuales, lo que reflejaría un incremento cercano a US$ 9.000 millones atribuible a la reducción de retenciones y los incentivos derivados del acuerdo.

El potencial aumento de las exportaciones argentinas equivale a una suba del 27,08%.

La perspectiva de menores cargas tributarias alienta a los productores a invertir en tecnología, ampliar superficies sembradas e incrementar la producción, lo que, a su vez, fortalece la capacidad exportadora del país. Además, la estabilidad normativa que trae consigo un tratado de libre comercio de tal envergadura ofrece certezas para planificar a largo plazo.

Retenciones forever a la soja

No obstante, las retenciones no desaparecerán de inmediato ni en todos los rubros. En el caso de la soja, el cronograma pactado con la UE prevé topes específicos, lo que significa que los productores de este complejo seguirán tributando, aunque con tasas menores a las vigentes.

Para otros granos —como maíz, trigo o girasol— se espera que las alícuotas alcancen el 0% para las exportaciones dirigidas al bloque europeo luego del tercer año de vigencia.

Más allá de las cifras, el acuerdo también plantea desafíos operativos y políticos. Su implementación requerirá no solo la ratificación de los Congresos de todos los países firmantes del Mercosur, sino también un ajuste en la estructura productiva y logística nacional para aprovechar al máximo las oportunidades que se abren.

Esta expectativa de baja en las retenciones aumenta la presión sobre un gobierno que lleva al “déficit cero” como bandera. Si baja la recaudación, cosa que ya está sucediendo, deberá encontrar otros recursos para mantener las funciones básicas del Estado.

