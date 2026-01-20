urgente24
¿Cuáles fueron las provincias con la inflación más alta de 2025?

La inflación nacional de 2025 fue de 31,5%, según el INDEC. Sin embargo, las mediciones en las diferentes jurisdicciones no fue lineal.

20 de enero de 2026 - 18:39
La inflación de 2025 fue dispar entre provincias.&nbsp;

La inflación de 2025 fue dispar entre provincias. 


El índice de precios al consumidor de diciembre de 2,8% cerró un 2025 con la tasa de inflación más baja de los últimos ocho años, 31,5%. Sin embargo, este valor no fue parejo a lo largo y ancho del país. Estas son las provincias con la mayor inflación del año.

Inflación mensual de diciembre

De acuerdo con un informe publicado por Politikon Chaco, solo seis provincias tuvieron una inflación igual o superior al 2,8% nacional: Córdoba (3,0%), San Luis (3,0%), Chaco (3,0%), Tucumán (2,9%), Jujuy (2,9%) y Mendoza (2,8%).

Contrariamente, CABA (2,7%), Neuquén (2,6%), Santa Fe (2,6%) y Río Negro (2,4%) tuvieron registros inferiores a la tasa nacional.

image
Inflaci&oacute;n mensual por provincia. Fuente: Politikon Chaco.

La mayoría de los distritos presentaron una tendencia alcista en la tasa de inflación. El informe explica que “la más marcada se registró en Chaco, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales, seguida por Jujuy (+0,7 p.p.) y Córdoba (+0,4 p.p.), entre otras. La excepción fue San Luis, que exhibió una desaceleración de 0,8 puntos frente al registro de noviembre; no obstante, debe señalarse que partía de un nivel muy elevado, ya que en noviembre el IPC puntano se había acelerado en 1,4 puntos (pasó de 2,4% a 3,8% mensual), por lo que la desaceleración de diciembre igualmente dejó la suba de precios en un nivel alto”.

Mendoza y Tucumán mantienen una tendencia alcista desde julio, y sin interrupciones.

Sectores con mayor aumento de precios

Politikon plantea que uno de los mayores impulsores de la tasa de inflación es el rubro Alimentos:

Aunque con diferentes impactos, las divisiones referidas a Alimentos y a Transporte fueron los que más impactaron en los IPC provinciales de diciembre, y dado que tienen una alta ponderación en los índices locales, traccionaron al alza el resultado general; también se observó una suba importante en las divisiones referidas a Recreación y Esparcimiento, aunque en este caso con menor nivel de ponderación.

Inflación anual por distrito

Mientras que la inflación anual 2025 fue 31,5%, las provincias presentan valores dispares. Politikon detalla:

Cinco distritos cerraron el año con una suba acumulada mayor al nivel nacional: al tope se ubica Neuquén (38,5%), seguida de Santa Fe (33,0%), Córdoba (33,0%), San Luis (32,1%) y CABA (31,8%); al tiempo que por debajo del nivel nacional se posicionaron Jujuy (31,3%), Tucumán (30,4%), Chaco (30,3%), Mendoza (29,9%) y Río Negro (22,0%).

image
IPC provinciales. Fuente: Politikon Chaco.

Así, las provincias mantienen valores dispares al promedio nacional, lo cual no responde solo a las diferencias en los precios de la canasta sino que también se da porque las canastas que se analizan en cada provincia difieren.

image
IPC provinciales. Fuente: Politikon Chaco.

