¿Cuáles fueron las provincias con la inflación más alta de 2025?

Sectores con mayor aumento de precios

Politikon plantea que uno de los mayores impulsores de la tasa de inflación es el rubro Alimentos:

Aunque con diferentes impactos, las divisiones referidas a Alimentos y a Transporte fueron los que más impactaron en los IPC provinciales de diciembre, y dado que tienen una alta ponderación en los índices locales, traccionaron al alza el resultado general; también se observó una suba importante en las divisiones referidas a Recreación y Esparcimiento, aunque en este caso con menor nivel de ponderación. Aunque con diferentes impactos, las divisiones referidas a Alimentos y a Transporte fueron los que más impactaron en los IPC provinciales de diciembre, y dado que tienen una alta ponderación en los índices locales, traccionaron al alza el resultado general; también se observó una suba importante en las divisiones referidas a Recreación y Esparcimiento, aunque en este caso con menor nivel de ponderación.

Inflación anual por distrito

Mientras que la inflación anual 2025 fue 31,5%, las provincias presentan valores dispares. Politikon detalla:

Cinco distritos cerraron el año con una suba acumulada mayor al nivel nacional: al tope se ubica Neuquén (38,5%), seguida de Santa Fe (33,0%), Córdoba (33,0%), San Luis (32,1%) y CABA (31,8%); al tiempo que por debajo del nivel nacional se posicionaron Jujuy (31,3%), Tucumán (30,4%), Chaco (30,3%), Mendoza (29,9%) y Río Negro (22,0%). Cinco distritos cerraron el año con una suba acumulada mayor al nivel nacional: al tope se ubica Neuquén (38,5%), seguida de Santa Fe (33,0%), Córdoba (33,0%), San Luis (32,1%) y CABA (31,8%); al tiempo que por debajo del nivel nacional se posicionaron Jujuy (31,3%), Tucumán (30,4%), Chaco (30,3%), Mendoza (29,9%) y Río Negro (22,0%).

image IPC provinciales. Fuente: Politikon Chaco.

Así, las provincias mantienen valores dispares al promedio nacional, lo cual no responde solo a las diferencias en los precios de la canasta sino que también se da porque las canastas que se analizan en cada provincia difieren.

image IPC provinciales. Fuente: Politikon Chaco.

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallard

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse