Milei vs. Milei: El mayor desafío del Presidente en Davos

Incluso Milei deberá rebuscárselas para superar el discurso del año pasado que causó gran impacto. Y no por los mejores motivos.

En su cruzada ideológica, lo que llama 'batalla cultural', el libertario priorizó sus ataques a la cultura 'Woke' y la 'Agenda 2030' de la ONU, de sesgo progresista.

En el pasaje más controvertido de aquella exposición fue el que el Presidente vinculó la "ideología de género" con la pedofilia.

Para ello, Milei tomó un caso y lo puso como una cuestión generalizada.

"Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", dijo el Presidente.

Embed Milei fue a Davos a decir que la “ideología de género” de la que tanto hablan lleva a la pedofilia. El delirio es absoluto. pic.twitter.com/449jBzPOo2 — Marian Herrera (@marianherrrera) January 23, 2025

Esto causó un repudio y manifestaciones en Buenos Aires contra el espíritu "fascista" de las palabras presidenciales, que se leyeron como un discurso de odio que tendían a la persecución de la homosexualidad y a las identidades de género.

Milei luego intentó explicar que sus palabras fueron malinterpretadas por parte de quienes querían anotarse "un poroto político" de cara a la campaña electoral que se avecinaba. De todas formas, ratificó sus expresiones.

image Manifestación del colectivo LGBTQ+ contra el discurso de Milei en Davos.

¿Cómo lograr este año un discurso que sea tan disruptivo como ese, pero que prescindan de esos ribetes en extremo polémicos?

Trump le dejará una "pantalla caliente", habrá que ver si Milei la puede aprovechar. ¿Podrá generar impacto sin repetirse?

Según publicó el diario Clarín, Milei trabajaba en un discurso de 25 páginas cuyos ejes principales son cooperación global, crecimiento económico, inversión social, innovación responsable y sostenibilidad.

Pero el núcleo de su exposición se centrará, dice el mismo medio en los puntos 3, 4 y 5 explican en el Gobierno, con foco en el diseño de políticas públicas desde un punto de vista moral y no utilitarista en términos de la filosofía política clásica.

No faltará el seguidismo a Donald Trump, como lo demostró en la cumbre en la que se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ni la 'batalla cultural' con la advertencia del peligro al que está expuesto occidente merced a la cultura 'Woke', aunque, en rigor, ésta ya esté en retroceso como movimiento.

Son postulados que según el propio Milei lo ubicaban como "el máximo referente de la libertad a nivel mundial". Pero el foco de las excentricidades se las llevará Trump. Milei no quiere competir con él. Le debe demasiado.

