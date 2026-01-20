Reforma laboral: CGT apura agenda con gobernadores para construir "una mayoría" contra el proyecto

Embed - "NO DESCARTAMOS NINGUNA MEDIDA DE FUERZA" | Cristian Jerónimo en #MañanaSylvestre

Jerónimo aseguró que hay un "compromiso" de varios gobernadores de "no acompañar" el proyecto oficial "si no se realizan las modificaciones que pedimos".

Consultado sobre qué gobernadores están en la agenda de esas conversaciones, el sindicalista mencionó a los de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y los mandatarios del sur. Justamente fue el salteño Gustavo Sáenz el que dio su beneplácito al proyecto en una reunión el lunes con el ministro del Interior, Diego Santilli.

"Tenemos claro que hay que modificar el proyecto de ley", dijo Jerónimo en diálogo con Radio10 y recordó que la misma Patricia Bullrich, quien lidera la ofensiva en el Senado por la reforma, admitió que había espacio para cambios.

"Bullrich dejó la puerta abierta", dijo al respecto y aseguró que los "equipos técnicos" de la CGT están disponibles para una negociación, aunque aún "no han sido convocados" por el Gobierno, dijo.

No obstante, señaló que las propuestas de la central han tenido "buena recepción" entre los senadores.

Si bien hay una oposición manifiesta de la CGT a la reforma que propone el Gobierno, el triunviro admitió que debe haber "actualizaciones" en el régimen laboral.

"Tenemos claro que el mundo del trabajo de ha modificado y demanda ciertas funciones que hay que actualizar", dijo. Pero rápidamente aclaró que "eso no quiere decir que haya que construir un proyecto contra los derechos y conquistas de los trabajadores, y menos beneficiando a las grandes empresas, un sector muy chico, en perjuicio de los trabajadores y las pymes".

En ese sentido, Jerónimo sostuvo que "planteamos que queremos cambiar todo, no algunas cosas" del proyecto.

Presión a gobernadores

Por su parte, Abel Furlán, secretario general de la UOM, cuestionó que la Casa Rosada concentre en los gobernadores las conversaciones por la reforma dejando de lado a los gremios.

“No sabemos qué están negociando, ¿un puente, un bacheo de una ruta nacional, para que los trabajadores pierdan sus derechos?”, se preguntó, y remarcó: “la representación genuina la tenemos los trabajadores para discutir estos temas”.

El dirigente ratificó la intención de la CGT de abordar a los gobernadores para convencerlos de no acompañar el proyecto.

“Tienen que saber que va a tener costo esa decisión. No pueden atribuirse la representación de los intereses de los trabajadores en una discusión tan profunda sobre derechos laborales”, advirtió en diálogio con AM 750.

En línea con Jerónimo, Furlán insistió en que es necesario actuar antes de que se sancione la ley. “No queremos discutir qué hacer después del hecho consumado”, explicó, y se mostró escéptico respecto de la estrategia de judicializar la ley una vez aprobada. “Con una ley sancionada por el Congreso, la pelea es mucho más compleja”, estimó.

