Javier Milei esquiva las urgencias reales: Jesús María y Davos sí, la Patagonia no

Mientras Javier Milei inicia una agenda de viajes en pocos días, la Argentina sufre las consecuencias del ajuste.

El conflicto salarial en la empresa Fate se agravó luego de que los trabajadores del neumático confirmaran la profundización de su plan de lucha. Es que, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la compañía lleva más de un año sin dar incrementos salariales y anunció paros totales de actividades.

Acusan a Fate de mantener una "política de crueldad absoluta" al no dar ningún aumentos durante tantos meses en un contexto de inflación sostenida, lo que afecta de manera directa el poder adquisitivo y las condiciones de vida de cientos de familias, y derivó en la profundización del plan de lucha con paros totales de actividades.

