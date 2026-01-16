urgente24
en vivo INCENDIOS EN CHUBUT

Javier Milei esquiva las urgencias reales: Jesús María y Davos sí, la Patagonia no

En medio de la crisis económica, el Presidente emprende viajes.&nbsp;

En medio de la crisis económica, el Presidente emprende viajes. 

En medio de la crisis económica, el Presidente emprende viajes.&nbsp;

En medio de la crisis económica, el Presidente emprende viajes. 

En búsqueda de votos, Javier Milei tiene una agenda agitada en pocos días. De Jesús María al Foro de Davos, mientras Argentina se incendia.

16 de enero de 2026 - 10:10

EN VIVO

Mientras la inflación volvió a crecer (2,8% en diciembre) y la crisis económica repercute de lleno en diferentes empresas (despidos, deudas salariales, suspensiones), Javier Milei tendrá una agenda agitada en pocos días. De Jesús María a Davos, con escala en Asunción para presenciar la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Todo parece indicar que el Presidente dejó de odiar los festivales. Este viernes estará en Jesús María, el tradicional evento cordobés de domar y folklore al que el mandatario acudirá para buscar votos.

El fin de semana dejará expuesta la desconexión entre la agenda oficial y las urgencias reales donde la economía no da señales positivas mientras la Patagonia sigue ardiendo. A su vez, el último censo oficial porteño reveló que cada vez son más las personas en situación de calle. Actualmente hay 5.167 individuos sin techo.

Por su parte, tras el receso vacacional, la mesa política que rodea a Milei se reunirá desde las 10 en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa para la reforma laboral. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iba a buscar acercar posiciones con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien expresó su rechazó al proyecto del oficialismo. Sin embargo, se volvió a posponer el encuentro.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

---------------------------------

Live Blog Post

La libertad afuera, la crisis adentro

Mientras Javier Milei inicia una agenda de viajes en pocos días, la Argentina sufre las consecuencias del ajuste.

El conflicto salarial en la empresa Fate se agravó luego de que los trabajadores del neumático confirmaran la profundización de su plan de lucha. Es que, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la compañía lleva más de un año sin dar incrementos salariales y anunció paros totales de actividades.

Acusan a Fate de mantener una "política de crueldad absoluta" al no dar ningún aumentos durante tantos meses en un contexto de inflación sostenida, lo que afecta de manera directa el poder adquisitivo y las condiciones de vida de cientos de familias, y derivó en la profundización del plan de lucha con paros totales de actividades.

VER NOTA

Live Blog Post

Rige el nuevo esquema de subsidios a la luz y el gas

Tras postergar su puesto en marcha, este viernes (16/1) el Gobierno nacional oficializó el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazará al sistema de niveles según capacidad económica que regía desde 2022. La nueva metodología determina los subsidios según los consumos y las zonas climáticas.

El nuevo sistema de subsidios focalizados abarca a los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas.

VER NOTA

Live Blog Post

Plano internacional: María Corina Machado busca ganarse a Donald Trump

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó el jueves a la Casa Blanca a alrededor del mediodía para reunirse con el presidente Donald Trump, sin que ningún funcionario público la recibiera y entrando por la puerta de atrás, por la misma que ingresan los empleados. En el Salón Oval, le entregó al republicano el galardón de la Paz, en un gesto de agradecimiento por la captura estadounidense de Nicolás Maduro, aunque algunos analistas lo interpretan como un acto simbólico para ganarse el favor de quien la ha marginado de la transición en Venezuela.

Lo cierto es que también puede interpretarse como un gesto de pleitesía, análogo a un momento histórico que se remonta a las guerras de la independencia, cuando un héroe francés le regaló a Simón Bolivar, un prócer en Venezuela y en Latinoamérica, una medalla con el rostro de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.

VER NOTA

Live Blog Post

La argentinidad al palo... Bastián está grave y nada cambió en "La Frontera"

Trasladaron a Bastián a un centro médico de mayor complejidad en Mar del Plata donde será intervenido nuevamente, mientras la Justicia trata de determinar las responsabilidades en el accidente.

Desde que resultó herido en el choque, el niño de 8 años estuvo internado en el hospital municipal de Pinamar, donde fue intervenido en dos ocasiones. Según los médicos, el pequeño sufrió un severo golpe que le provocó lesiones en el hígado y una hemorragia interna. "Tiene múltiples fracturas de cráneo", informaron.

El nene será sometido a una nueva operación, la tercera: los médicos le realizarán packing hepático. En paralelo, continúa la investigación del choque.

VER NOTA

Live Blog Post

Los números hablan: Argentina, una de las pocas economías de la región con crecimiento superior al 3%

El último informe de FocusEconomics correspondiente a enero de 2026 vuelve a ubicar a Argentina como una rareza dentro del mapa regional, ya que mientras América Latina exhibe un crecimiento moderado y claramente por debajo del promedio histórico, el panel de economistas internacionales proyecta para el país una expansión del Producto Bruto Interno del 3,2%, un desempeño que solo encuentra un par en Paraguay y que contrasta con el estancamiento que domina a gran parte de la región.

La proyección no surge de un optimismo aislado, sino de una lectura que combina datos recientes de actividad, señales financieras y un cambio relevante en las expectativas macroeconómicas tras las elecciones legislativas, en un contexto donde el ajuste fiscal y monetario comienza a mostrar efectos más visibles sobre las variables reales.

VER NOTA

Live Blog Post

Gira de verano: Davos, parada clave para Milei y expectativa por Trump

El presidente Javier Milei se prepara para encarar una serie de compromisos internacionales que incluye la participación en la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se celebrará el sábado en Asunción y la partida al Foro de Davos en Suiza.

La expectativa no solo está puesta en el discurso que dará ante líderes globales, sino también en la posibilidad de un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también asistirá al evento.

VER NOTA

Live Blog Post

'La Libertad Avanza' y la motosierra acelera

Con la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Superintendencia de Servicio de Salud (SSS), el Gobierno decidió la baja de unas 20 prepagas que se suman a las 3 eliminadas del registro del organismo el martes pasado. En total, desde que comenzó la gestión Milei, las prepagas que fueron dadas de baja suman unas 130 en el marco de un proceso de “reordenamiento del sistema”.

Según argumenta la administración libertaria, estas bajas no afectan a los afiliados, ya que son entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Por ejemplo, no acreditaban actividad efectiva, ni padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente como balances.

VER NOTA

Live Blog Post

Es oficial: El Gobierno designó a Fernando Iglesias como representante de Argentina ante la UE

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina ante la Unión Europea (UE).

A través del Decreto 18/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se dio curso al nombramiento orientado a "garantizar la continuidad en la representación diplomática" y "la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales".

Live Blog Post

Reforma Laboral: Se reactiva la mesa política mientras volvió a fallar el encuentro Santilli-Ziliotto

Este viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza un encuentro con referentes del oficialismo en Casa Rosada para pulir el texto final del proyecto y coordinar apoyos de cara a las sesiones extraordinarias de febrero próximo.

A su vez, estaba pactado que a las 14 el ministro del Interior, Diego Santilli, se reuniera con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aunque la mesa de diálogo se volvió a posponer "por cuestiones personales".

La reunión estaba pautada para este viernes a las 14hs. y era una reprogramación del encuentro original que iba a ser el martes y también fue suspendido debido a que Ziliotto no pudo viajar hacia Buenos Aires por motivos climáticos.

Live Blog Post

Juicio por YPF: Argentina habla de "hostigamiento procesal"

Argentina respondió al pedido de desacato presentado por el fondo buitre Burford Capital en el juicio por YPF y denunció que se trata de una nueva escalada de "hostigamiento procesal", que apunta a "poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina", sostuvo.

La respuesta fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que afirmó que el país cumplió "plena y ampliamente con el proceso de Discovery".

VER NOTA

Live Blog Post

Parece que Javier Milei dejó de odiar los festivales

Javier Milei participará este viernes (16/01) del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, y si bien desde el Gobierno de Córdoba expresaron su satisfacción por la presencia presidencial, lanzaron un comentario ácido al que salió a responder el jefe del bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, se refirió a la visita del Presidente al Festival de Jesús María. "Estoy feliz de saber que el Presidente viene", aseguró el funcionario del gobierno de Martín Llaryora, pero no se privó de lanzar un 'palito': "Es la muestra de que, a lo mejor, cambió de idea sobre los festivales", afirmó con chicana.

VER NOTA

Live Blog Post

Incendios en Chubut: La Patagonia sigue ardiendo

Los últimos incendios forestales en la provincia de Chubut, en el corazón de la Patagonia argentina, han dejado a todos marcados para siempre.

Ahora, imágenes satelitales del Servicio Nacional de Meteorología (SMN) muestran la magnitud del problema: el antes y después de lo que muchos consideran la peor tragedia ambiental de la historia. En ellas se puede observar la magnitud de la devastación en parte de la Patagonia argentina.

VER NOTA

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES