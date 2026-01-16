Pullaro apuesta a que Santa Fe sea "la provincia más segura", pero algo no cierra...

"Lince es una herramienta de seguridad pública que nos va a permitir seguir reduciendo los índices delictivos y los niveles de violencia, tanto en la capital provincial como en Rosario. Nos coloca a la vanguardia en la construcción de seguridad pública en el país". "Lince es una herramienta de seguridad pública que nos va a permitir seguir reduciendo los índices delictivos y los niveles de violencia, tanto en la capital provincial como en Rosario. Nos coloca a la vanguardia en la construcción de seguridad pública en el país".

Santa Fe apunta a ser "la provincia más segura"

Sobre ese marco, el mandatario indicó que el proyecto excede la mera incorporación de tecnología. "No se trata solo de sumar cámaras: es un sistema de seguridad pública que articula distintas áreas del Gobierno Provincial, a las dos municipalidades y a la Justicia santafesina", contó.

A su vez, sacó chapa con los resultados alcanzados en los últimos años y remarcó: "2024 y 2025 fueron los años menos violentos desde que hay registros en la provincia de Santa Fe".

Sin embargo, reconoció que "Falta mucho camino por recorrer, pero estamos avanzando con un método de trabajo muy claro, que hace que los parámetros de inseguridad bajen de manera sostenida día a día. Si mantenemos y reforzamos ese método, nuestra provincia va a ser la más segura de la Argentina".

De 14.000 a más de 60.000 horas diarias de video

A su turno, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, precisó la evolución del sistema de videovigilancia en la capital provincial. "Al inicio de la gestión había 431 cámaras en la ciudad de Santa Fe. Durante 2024 y 2025 incorporamos 169 más y alcanzamos las 600 actuales. Este proyecto nos permitirá sumar 2.000 cámaras nuevas y llegar, en seis meses, a un total de 2.600 dispositivos en funcionamiento", explicó.

En ese sentido, también detalló que actualmente existen 250 puntos estratégicos con cámaras, cifra que se quintuplicará hasta alcanzar 1.250 puntos de monitoreo, con cobertura ampliada a barrios como Alto Verde y Colastiné.

"Con las 600 cámaras actuales, Santa Fe genera unas 14.000 horas de video por día. Con 2.600 cámaras, superaremos las 60.000 horas diarias", finalizó.

Adquisiciones para el nuevo sistema

La inversión contempla la incorporación de 2.000 nuevas cámaras -1.850 fijas y 150 domos-, de las cuales 1.765 se instalarán en la ciudad de Santa Fe, 175 en Colastiné y 60 en Alto Verde. También se ejecutará un nuevo tendido de anillos de fibra óptica para interconectar 500 puntos de monitoreo con el Data Center provincial.

El proyecto incluye, además, la actualización de los sistemas existentes y de toda la infraestructura, la implementación de un nuevo sistema de identificación facial y de patentes, software de búsqueda rápida en videos grabados, alertas en tiempo real y la capacidad técnica para integrar al sistema provincial cámaras de origen privado.

Los homicidios están

Vale tener en cuenta que la Provincia culminó el 2025 con un total de 210 crímenes, según el informe oficial del Gobierno de Santa Fe. Si bien es cierto que se trata de la segunda cifra más baja de la última década, representa un incremento respecto a 2024, cuando se registraron 180 muertes.

Enero concentró la mayor cantidad de casos con 31 asesinatos, seguido por diciembre con 25. La distribución geográfica indica que los departamentos Rosario y La Capital concentraron la mayoría de los hechos, con 115 y 52 homicidios, respectivamente.

En cuanto al 2026, pese a los ajustes en materia de seguridad que se vienen dando desde que comenzó la gestión de Pullaro, el año comenzó sangriento, precisamente en Rosario, una ciudad donde las calles están al fuego vivo y las balas continúan picando cerca.

image El discurso oficial tapa la realidad.

