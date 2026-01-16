Se fue mal de Racing Club y podría jugar la Copa Libertadores con Argentinos

A sus 32 años, Vietto quedó en condición de libre y en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que refuerce a Argentinos Juniors, equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.

En ese sentido, el periodista Germán García Grova aseguró que el Bicho ya abrió conversaciones con el futbolista y todo indica que podría continuar su carrera en el club de La Paternal.

Racing Club y Argentinos Juniors

Tanto Racing Club como Argentinos Juniors tuvieron un buen 2025 y la intención de ambos es sostener ese nivel durante el 2026.

El Bicho llegó a la final de la Copa Argentina, donde cayó ante Independiente Rivadavia, y finalizó tercero en la tabla anual, lo que le permitió clasificarse a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En ese certamen, Argentinos se medirá ante Barcelona de Ecuador los días 18 y 25 de febrero y, en caso de avanzar, podría enfrentarse a Botafogo en la Fase 3.

En cuanto al mercado de pases, el equipo dirigido por Nicolás Diez ya se reforzó con Brayan Cortés, Enzo Pérez, Gino Infantino y Leandro Fernández, y ahora busca cerrar la llegada del ex Racing.

Por su parte, la Academia tuvo un 2025 destacado: conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura.

De cara a la nueva temporada, Racing incorporó a Matko Miljevic y Valentín Carboni, pensando en un año que lo tendrá compitiendo en la Copa Sudamericana y en los torneos locales.

En el inicio del Torneo Apertura, el equipo de Gustavo Costas debutará el sábado 24 de enero, desde las 19.30, frente a Gimnasia en condición de visitante. En tanto, Argentinos Juniors jugará ante Sarmiento de Junín el domingo 25, a partir de las 21, en La Paternal.

