Se fue mal de Racing Club y podría jugar la Copa Libertadores con Argentinos

Racing Club de Gustavo Costas, sufrió una baja significativa en el último mercado de pases y todo indica que ese futbolista, que se fue en malos términos con el entrenador, podría disputar la Copa Libertadores con Argentinos Juniors. Mientras tanto, la Academia continúa reforzándose de buena manera de cara a su participación en la Copa Sudamericana.
Un jugador que se fue mal de Racing (y Gustavo Costas) podría jugar la Copa Libertadores con Argentinos Juniors.
Han sido años positivos para Costas como director técnico del club de Avellaneda, aunque en el último tiempo las declaraciones de un jugador muy querido que dejó la institución calaron hondo entre los hinchas. Su futuro, ahora, podría estar en La Paternal.
Se fue mal de Racing y podría jugar Copa Libertadores
Luciano Vietto finalizó su contrato con Racing Club en diciembre de 2025 y, si bien el futbolista tenía la intención de renovar, en la Academia tomaron otra decisión.
“Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club en el que quería estar, que es mi casa”, declaró el delantero, quien además se refirió a su relación con el entrenador Gustavo Costas.
“No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico. Me costó mucho participar de su ideología”, expresó el exjugador del Villarreal sobre el DT del club de Avellaneda.
A sus 32 años, Vietto quedó en condición de libre y en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que refuerce a Argentinos Juniors, equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.
En ese sentido, el periodista Germán García Grova aseguró que el Bicho ya abrió conversaciones con el futbolista y todo indica que podría continuar su carrera en el club de La Paternal.
Racing Club y Argentinos Juniors
Tanto Racing Club como Argentinos Juniors tuvieron un buen 2025 y la intención de ambos es sostener ese nivel durante el 2026.
El Bicho llegó a la final de la Copa Argentina, donde cayó ante Independiente Rivadavia, y finalizó tercero en la tabla anual, lo que le permitió clasificarse a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En ese certamen, Argentinos se medirá ante Barcelona de Ecuador los días 18 y 25 de febrero y, en caso de avanzar, podría enfrentarse a Botafogo en la Fase 3.
En cuanto al mercado de pases, el equipo dirigido por Nicolás Diez ya se reforzó con Brayan Cortés, Enzo Pérez, Gino Infantino y Leandro Fernández, y ahora busca cerrar la llegada del ex Racing.
Por su parte, la Academia tuvo un 2025 destacado: conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura.
De cara a la nueva temporada, Racing incorporó a Matko Miljevic y Valentín Carboni, pensando en un año que lo tendrá compitiendo en la Copa Sudamericana y en los torneos locales.
En el inicio del Torneo Apertura, el equipo de Gustavo Costas debutará el sábado 24 de enero, desde las 19.30, frente a Gimnasia en condición de visitante. En tanto, Argentinos Juniors jugará ante Sarmiento de Junín el domingo 25, a partir de las 21, en La Paternal.
