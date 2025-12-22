Polémica total en Racing por lo que dijo Luciano Vietto de Gustavo Costas

En primer lugar, el delantero contó cómo fue notificado de su salida: “Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club en el que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo”. Luego agregó: “Se dice que no acepté una rebaja ni un contrato por productividad, pero no recibí ninguna oferta”.

Otro de los puntos que generó mayor repercusión fue su referencia al entrenador Gustavo Costas: “No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico. Me costó mucho participar de su ideología. Siempre con respeto, le ha dado mucho a Racing, pero a mí, por mis formas, no me ayudó mucho a la hora de entrar a la cancha”.

Vietto no fue una prioridad para el DT desde su regreso a la Academia y, el mismo día en que el club oficializó su salida, dejó declaraciones que generaron polémica en el mundo Racing.

image

Racing Club y el 2026

Racing Club tuvo un buen 2025, aunque no logró cumplir con todos los objetivos que se había propuesto.

La Academia estuvo a un paso de llegar a la final de la Copa Libertadores y también quedó muy cerca de consagrarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Estos resultados provocaron que el club de Avellaneda no lograra clasificarse a la Copa Libertadores 2026 y, en consecuencia, deba disputar la Copa Sudamericana, certamen en el que partirá como uno de los candidatos.

El pasado 19 de diciembre se confirmó la renovación del contrato de Gustavo Costas, por lo que, con el correr de las horas, seguramente habrá novedades respecto al mercado de pases.

image

Martirena, Almendra, Di Césare, Solari y Nardoni serían los jugadores más buscados, y también podrían llegar propuestas por Santiago Sosa (quien solo se marcharía mediante la cláusula de rescisión) y Facundo Cambeses.

En cuanto a posibles refuerzos, Matko Miljevich, actualmente en Huracán, podría ser el primero en arribar a la Academia.

+ EN GOLAZO 24

La fuerte decisión que podría tomar ESPN con el programa de Mariano Closs

Mundial 2026: Telefe tiene equipo confirmado y causará polémica

Todo hace indicar que Matías Lammens estará al mando en San Lorenzo

Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club