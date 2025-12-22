Atentado con coche bomba en Moscú asesina a alto mando militar de Rusia

Embed

La portavoz, quien además responsabilizó a los servicios ucranianos como supuestos autores del crimen, comunicó que se ha abierto una causa penal por los delitos de "asesinato cometido de forma generalmente peligrosa" y "tráfico ilegal de explosivos".

"Continúa la revisión de lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad", agregó.

image El CIR publicó en Telegram un video del automóvil dañado, en el que se ven restos de sangre de la víctima.

El general del Estado Mayor no murió en el momento: detalles del horrendo atentado en Moscú

El teniente general Fanil Sarvarov falleció en la mañana de este lunes a causa de heridas de gravedad provocadas por un artefacto explosivo que explotó debajo de su automóvil, según el Comité de Investigación ruso (CIR), que abrió una causa por asesinato y apuntó en declaraciones públicas contra los servicios especiales ucranianos, a los que inculpó de ser autores del atentado.

El atentado tuvo lugar a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos. Según el diario Kommersant, el vehículo en el que estaba este jefe del Estado Mayor voló por los aires con él adentro, tras que recorriera varios cientos de metros y, de hecho, explotó tras la detonación de una presunta mina magnética que había sido adherida intencionalmente bajo el automóvil.

Un testigo ocular del atentado, Evgeny, dijo a Gazeta.Ru que el conductor del automóvil, que luego se reveló que era Sarvarov, no murió inmediatamente:

Hubo una fuerte explosión. (...) El coche explotó, el conductor estaba al volante y lo reanimaron. (...) El coche era diésel o gasolina, y no hubo explosión del cilindro de gas, ya que habría quedado algún rastro, o más precisamente, un color rojo proveniente del cilindro. No lo hubo. Lo más probable es que algo explotó debajo del coche o cayó sobre él. El conductor conducía cuando se produjo la explosión. Se detuvo para dejar pasar un coche. No creo que hubiera un incendio. Los servicios de emergencia llegaron rápido porque tenemos un cuerpo de bomberos y rescate y una comisaría muy cerca"

Según Tsargrad.tv, la bomba casera colocada debajo del coche contenía un equivalente de TNT de aproximadamente 300 gramos.

En tanto, el teniente general Viktor Sobolev, miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal, reveló que Sarvarov estaba en la mira de los servicios de inteligencia ucranianos porque su departamento era responsable del desarrollo de planes militares secretos y operaciones tácticas en Ucrania.

Sarvarov, asesinado este lunes en el atentado, fue incluido en 2022 en el sitio web ucraniano Mirotvorets, en el que figuran "los enemigos de Ucrania".

Los investigadores barajan diversas teorías sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por las agencias de inteligencia ucranianas Los investigadores barajan diversas teorías sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por las agencias de inteligencia ucranianas

image Sarvarov se desempeñaba como director del departamento de formación operativa del Estado Mayor ruso. | GENTILEZA RT

Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha reivindicado varios ataques con cohce bombas y atentados semejantes que le han costado la vida al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Igor Kirillov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

Igor Kirillov, general ruso acusado de utilizar armas químicas en Ucrania, murió cuando una bomba con TNT, oculta en una patineta eléctrica afuera de su edificio, explotó en la entrada a su vivienda en Moscú, un día después de que el gobierno de Ucrania presentara cargos penales contra él.

Además del caso de Igor Kirillov, existen otros antecedentes que involucrarían a los servicios secretos ucranianos. En agosto de 2022, la explosión de un auto mató a Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista ruso Alexander Dugin.

Dugin, exfilósofo disidente en la era soviética, sus escritos nacionalistas fueron estimados por miembros de alto rango de 'línea dura' en los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia, y, de hecho, parecieron inspirar la decisión de Vladímir Putin de anexar Crimea y comenzar una 'guerra lenta' en la región de Donbas en 2014.

Al igual que otros atentados en donde se sospecha la injerencia de Ucrania, en abril de 2023, un bloguero militar ruso, Maxim Fomin, perdió la vida en la detonación de una estatuilla en un café de San Petersburgo.

El bloquero ruso estaba reunido con miembros del público y una mujer le habría entregado una caja que contenía una estatuilla que aparentemente explotó.

