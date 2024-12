camara.jpg Con la videocámara se controlaba los movimientos de Igor Kirillov.

Según Mash, el coche fue dejado en la casa hace unos días, la lente apuntaba a la entrada y envuelta en un trapo para que el equipo no fuera visible.La cámara transmitió una imagen a través de Internet. Con ella los delincuentes rastrearon al objetivo y activaron de forma remota un artefacto explosivo improvisado (IED) montado en el scooter.

La explosión sacudió las paredes de varios edificios cercanos y lanzó metralla a decenas de metros, según medios rusos, dañando varias ventanas.

El comunicado del SBU -servicio de inteligencia de Ucrania- afirmó que Kirillov era “responsable del uso masivo de armas químicas prohibidas por los rusos contra las Fuerzas de Defensa en los frentes oriental y meridional de Ucrania”.

Lo culpó por “más de 4.800 casos de uso de municiones químicas por parte del enemigo [que] se han registrado desde el comienzo de la guerra a gran escala”.

El Departamento de Estado de USA acusó a Rusia de utilizar el agente químico 'cloropicrina' contra las fuerzas ucranianas, en violación de la Convención sobre Armas Químicas de 1993.

Curiosamente, el servicio de seguridad SBU había emitido 24 horas antes antes un “aviso de sospecha” —una orden de arresto— contra Kirillov por presuntos “crímenes de guerra cometidos” contra las fuerzas de Kiev.

“Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo, ya que dio órdenes de utilizar armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano”, afirmó un integrante de la seguridad de Ucrania al Financial Times.

kirillov3.png Igor Kirillov en conferencia de prensa.

Sin vigilancia

Después del asesinato de los militares se supo que desde hacía varios años los habitantes del complejo residencial se quejaban del trabajo de la empresa administrador y de los sistemas de seguridad. La gente estaba indignada por la falta de una videovigilancia adecuada, informó el canal de Telegram 'Atención, novedades'.

Los residentes también se quejaron de las entradas llenas de scooters, cochecitos y artículos sin dueño. Los lugareños agregaron que ese barrio (Sreda) no tenía un bastión policial ni iluminación adecuada, y los agentes de seguridad supuestamente bebían durante su jornada laboral. Los residentes agregaron que el Código Penal no respondió a las quejas y las cartas al ayuntamiento no cambiaron la situación. Los investigadores comenzaron a entrevistar a agentes de seguridad del complejo residencial.

Kirillov fue objeto de sanciones por parte del Reino Unido en octubre “por el despliegue de armas químicas bárbaras en Ucrania”, incluido el agente asfixiante tóxico 'cloropicrina'.

El Reino Unido afirmó que Kirillov también era “un portavoz importante de la desinformación del Kremlin”: Kirillov llegó a afirmar que Ucrania tenía planes de lanzar aviones teledirigidos especiales diseñados por USA que transportarían “mosquitos infectados” que propagarían la malaria entre las fuerzas rusas.

Kirillov también encabezó los esfuerzos rusos para desacreditar los informes que mostraban que el aliado de Moscú, el recientemente derrocado dictador Bashar al-Assad, utilizó armas químicas en la guerra civil de Siria.

Pez gordo

Desde septiembre de 2014 hasta abril de 2017, Kirillov se desempeñó como director de la Academia Militar del RChBZ que lleva el nombre del Mariscal de la Unión Soviética Semyon Timoshenko.

En abril de 2017, Kirillov se convirtió en el jefe de las tropas del RChBZ.

Kirillov se ocupó de la lucha contra el terrorismo tanto en el país como en el extranjero. Denunció las provocaciones de la controvertida organización de voluntarios Cascos Blancos en Siria y participó en la mitigación de las consecuencias de los desastres naturales y provocados por el hombre.

Desde el inicio de la operación militar contra Ucrania en febrero de 2022, Kirillov ha intervenido en las reuniones informativas del Ministerio de Defensa, donde compartió información sobre los avances de Ucrania en materia de armas radiológicas, químicas y biológicas. En marzo de 2022, anunció que los laboratorios biológicos ucranianos estaban estudiando la posibilidad de transmisión de infecciones altamente peligrosas a través de las aves migratorias.

Ese mismo mes, Kirillov presentó copias de documentos que, según él, confirmaban la financiación del Pentágono a laboratorios biológicos en Ucrania.

En junio de 2024, Kirillov declaró que se estaban importando a Ucrania combustible nuclear gastado y desechos químicos peligrosos para la posible creación de una “bomba sucia”. Añadió que se seguían introduciendo sustancias radioquímicas en Ucrania para su eliminación. Según él, estos suministros eran supervisados por Andrey Yermak, la mano derecha de Vladimir Zelenski, y las principales rutas pasaban por Polonia y Rumanía.

En octubre de 2024, el Reino Unido impuso sanciones a Kirillov después de que acusara a Ucrania de preparar un ataque con armas químicas de falsa bandera con el objetivo de incriminar a Rusia y socavar su posición en la OPAQ. Kirillov señaló que la OTAN había proporcionado a Ucrania una cantidad mucho mayor de equipo de protección química de lo que el país realmente necesita, y lo calificó como una prueba más de un complot inminente.

En noviembre de 2024, Kirillov dijo que Ucrania planeaba apoderarse de una planta de energía nuclear durante su incursión a gran escala en la región de Kursk.

Kirillov murió en la explosión un día después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) lo declarara oficialmente sospechoso del supuesto uso de armas químicas contra el ejército de Kiev.

