Daniel Scioli vs. Marcos Lavagna: INdEC, dólar, turismo y la culpa del cartero

@danyscht: El gobierno decidió cortar financiamiento al INdEC para relevar estadísticas de turismo, porque no le gustan los datos, que dan mal. Pero que el turismo viene mal en la Era Milei se refleja en indicadores de otras fuentes también, como las de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Allí se ve que en los últimos 2 años cerraron 460 empresas hoteleras y se destruyeron 5.469 empleos formales en el sector. Más que cortar las estadísticas de turismo, sería mejor pensar cómo promocionar a un sector que tiene un potencial gigante en Argentina, que genera mucho empleo joven y que es recontra federal.

Daniel Schteingart agregó: En 42 de los últimos 49 años, Argentina tuvo déficit en la balanza turística. Somos uno de los países del mundo con mayor déficit turístico relativo al PIB.

Esto profundiza el debate: hay una cuestión cultural de los argentinos, que se suma a la realidad cambiaria. Y el Estado hoy día carece de herramientas para fomentar una industria con potencial pero en decadencia.

En tanto, la cuestión de la credibilidad del INdEC viene rodando aunque por otros motivos.

Un economista, ex aliado de Javier Milei, Diego Giacomini viene apuntando hace tiempo a Marcos Lavagna:

Yo vengo explicando hace más de un año que Argentina enfrenta un apagón estadístico y que el INDEC Massista de @JMilei y @MarcoLavagna es técnicamente una vergüenza digitada desde el PEN. — Diego Giacomini (@GiacoDiego) December 21, 2025

Pero hay un dato del INdEC que permite comprender la baja en el turismo interno: escasez de capacidad de gasto de los argentinos.

Según INdEC, el 81% de la población tiene un ingreso menor a $1 millón y el 37% de la población mayor de edad no tiene ningún ingreso.

Conclusión: el 63% que sí recibe ingresos, el 70% no supera $1.000.080 mensuales.

El ingreso promedio argentino es de $634.000. Es la realidad de Javier Milei / Luis Caputo. Tampoco hay que enojarse con el cartero (Lavagna / INdEC).

En tanto Scioli intenta demostrar que hay expectativas positivas:

Embed Un avance en el uso estratégico de la inteligencia artificial aplicada al Turismo



— Daniel Scioli (@danielscioli) December 22, 2025

Brasil

El contraste con Brasil es tremendo.

Brasil concluye 2025 con un récord histórico en la llegada de turistas internacionales, al alcanzar los 9 millones de visitantes extranjeros, según datos oficiales del Ministerio de Turismo.

Es un crecimiento respecto de los 6,7 millones registrados en 2024 y consolida a Brasil como uno de los principales destinos turísticos del continente.

El Plan Nacional de Turismo proyectaba llegar a 8,1 millones de visitantes recién en 2027....

Entre enero y noviembre de 2025, los turistas extranjeros ingresaron a la economía US$ 7.170 millones y falta un diciembre que será récord para Brasil.

En Brasil, la Argentina volvió a ubicarse como el principal país de origen de los visitantes, con 3,1 millones de turistas entre enero y noviembre, lo que representa un crecimiento interanual del 82,1%.

El ranking de países emisores se completó con:

Chile, con 721.497 turistas (+24,4%)

USA, con 677.888 (+5,8%)

Uruguay, con 487.514 (+37,2%)

Paraguay, con 454.327 (+14,4%).

