El INdEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ya venía cascoteado por sus números sobre inflación y sobre nivel de actividad. Pero, hasta ahora, Marcos Lavagna había logrado surfear el cuestionamiento a su credibilidad. Daniel Scioli es el 1er. ladrillo en la pared del ex socio de Sergio Massa.
CREDIBILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS EN DEBATE
Daniel Scioli vs. Marcos Lavagna: INdEC, dólar, turismo y la culpa del cartero
Intensa polémica por la decisión de Daniel Scioli, titular de Turismo, que canceló la demanda de datos del INdEC de Marcos Lavagna.
Scioli, al frente de Turismo de la Nación, finalizó un contrato de $570 millones con el INdEC, que confirmó que “se producirán cambios en la difusión (de datos de turismo) que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”.
En 2024, Scioli ya había cortado la difusión de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares, que tenía como objetivo medir la evolución del turismo interno, sus características y aspectos socio-demográficos.
Es comprensible el esfuerzo de Scioli: las estadísticas que recibe no sólo provocan una imagen negativa de su gestión sino también permiten cuestionar a la economía de Javier Milei.
Pero la ausencia de información no ocultará la realidad: hay un atraso en el tipo de cambio, la Argentina es onerosa en dólares, atraer al turismo global cuesta muchísimo, y encima los niveles de seguridad pública están cuestionados.
Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo Sostenible y Curador de Argendata en Fundar -centro de estudios que dirige el matemático Sebastián Ceria-, posteó en X:
@danyscht: El gobierno decidió cortar financiamiento al INdEC para relevar estadísticas de turismo, porque no le gustan los datos, que dan mal. Pero que el turismo viene mal en la Era Milei se refleja en indicadores de otras fuentes también, como las de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Allí se ve que en los últimos 2 años cerraron 460 empresas hoteleras y se destruyeron 5.469 empleos formales en el sector. Más que cortar las estadísticas de turismo, sería mejor pensar cómo promocionar a un sector que tiene un potencial gigante en Argentina, que genera mucho empleo joven y que es recontra federal.
Daniel Schteingart agregó: En 42 de los últimos 49 años, Argentina tuvo déficit en la balanza turística. Somos uno de los países del mundo con mayor déficit turístico relativo al PIB.
Esto profundiza el debate: hay una cuestión cultural de los argentinos, que se suma a la realidad cambiaria. Y el Estado hoy día carece de herramientas para fomentar una industria con potencial pero en decadencia.
INdEC
En tanto, la cuestión de la credibilidad del INdEC viene rodando aunque por otros motivos.
Un economista, ex aliado de Javier Milei, Diego Giacomini viene apuntando hace tiempo a Marcos Lavagna:
Pero hay un dato del INdEC que permite comprender la baja en el turismo interno: escasez de capacidad de gasto de los argentinos.
Según INdEC, el 81% de la población tiene un ingreso menor a $1 millón y el 37% de la población mayor de edad no tiene ningún ingreso.
Conclusión: el 63% que sí recibe ingresos, el 70% no supera $1.000.080 mensuales.
El ingreso promedio argentino es de $634.000. Es la realidad de Javier Milei / Luis Caputo. Tampoco hay que enojarse con el cartero (Lavagna / INdEC).
En tanto Scioli intenta demostrar que hay expectativas positivas:
Brasil
El contraste con Brasil es tremendo.
Brasil concluye 2025 con un récord histórico en la llegada de turistas internacionales, al alcanzar los 9 millones de visitantes extranjeros, según datos oficiales del Ministerio de Turismo.
Es un crecimiento respecto de los 6,7 millones registrados en 2024 y consolida a Brasil como uno de los principales destinos turísticos del continente.
El Plan Nacional de Turismo proyectaba llegar a 8,1 millones de visitantes recién en 2027....
Entre enero y noviembre de 2025, los turistas extranjeros ingresaron a la economía US$ 7.170 millones y falta un diciembre que será récord para Brasil.
En Brasil, la Argentina volvió a ubicarse como el principal país de origen de los visitantes, con 3,1 millones de turistas entre enero y noviembre, lo que representa un crecimiento interanual del 82,1%.
El ranking de países emisores se completó con:
- Chile, con 721.497 turistas (+24,4%)
- USA, con 677.888 (+5,8%)
- Uruguay, con 487.514 (+37,2%)
- Paraguay, con 454.327 (+14,4%).
--------------
Más noticias en Urgente24:
Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"
Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal
¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)