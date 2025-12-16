La TV por cable se derrumba en Argentina: Perdió 60% de sus ingresos en 7 años

image

Sin embargo, el crecimiento en cantidad de usuarios no se tradujo en ingresos proporcionales. La facturación de Internet Fijo cayó un 20% desde 2018, aunque registró una recuperación después del mínimo de 2023. Actualmente genera $2,8 billones anuales. El ARPU se contrajo un 39%, de $33.000 en 2018 a $20.000 en 2025, aunque también mostró signos de recuperación tras la crisis inflacionaria.

El sector TIC: una industria bajo presión

El panorama general de las telecomunicaciones argentinas es preocupante. Un sector que generaba más de $20 billones en 2017 cayó un 40% hasta los $12 billones en 2024. La TV por suscripción perdió casi el 60% de sus ingresos, convirtiéndose en el gran perdedor. Internet Fijo, pese a crecer un 70% en suscripciones, vio caer sus ingresos solo un 12%, posicionándose como el servicio más resiliente.

Los números revelan una presión generalizada sobre los precios. El gasto promedio de un hogar con Internet Fijo, TV y Telefonía Fija cayó 44%, de $93.000 en 2018 a $52.000 en 2025. Si sumás dos servicios móviles, la caída es de $120.000 a $70.000 en el mismo período.

Los operadores enfrentan una paradoja: telecomunicaciones se transformó en una industria madura con presión sobre márgenes, pero sigue siendo intensiva en inversión de capital. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la TV por cable podría encontrar un respiro temporal, pero la tendencia parece irreversible.

La pregunta ya no es si sobrevivirá, sino cómo se adaptará a un ecosistema donde el contenido bajo demanda y la conectividad ultrarrápida dominan las preferencias del público.

