La televisión por suscripción en Argentina atraviesa su peor momento. Según el Enacom y el Indec, la facturación total del sector se desplomó de 5 billones de pesos en 2017 a apenas 2,1 billones en 2024, ajustados por inflación. Los datos cuantitativos no mienten.
ESTÁ TOTALMENTE MUERTA
La TV por cable se derrumba en Argentina: Perdió 60% de sus ingresos en 7 años
Los datos oficiales revelan una caída brutal en la facturación de la TV en Argentina. El streaming y las redes sociales reconfiguran los hábitos de consumo.
Quizás te interese leer: La IA, verdugo probable de los medios y los periodistas
Internet Fijo: Ganador en la era que ya no es de la televisión
El análisis de Fernando Herrera, CEO de Telecentro, revela que el ARPU (ingreso promedio por usuario) de la TV paga por vínculo físico cayó un 60% en el mismo período: de $40.000 mensuales a solo $15.000. La TV satelital, en cambio, perdió apenas un 11% de su ARPU, lo que evidencia estrategias diferentes frente a la misma crisis.
Lo más sorprendente es que la cantidad de accesos no refleja esta debacle económica. La industria alcanzó su pico en 2019 con 9,7 millones de suscriptores y para 2025 cuenta con 8,6 millones, una reducción de apenas el 12%. Esta estabilidad aparente se sostiene gracias a una drástica reducción de precios que compromete la rentabilidad de los operadores.
Mientras la TV por suscripción se derrumba, Internet Fijo muestra una tendencia opuesta. Los accesos crecieron un 86% desde 2014, pasando de 6,6 millones a más de 12 millones en 2025. La fibra óptica protagonizó esta transformación: de representar apenas el 2% del mercado en 2014, saltó al 43% en 2025, superando al cable módem como tecnología dominante.
Sin embargo, el crecimiento en cantidad de usuarios no se tradujo en ingresos proporcionales. La facturación de Internet Fijo cayó un 20% desde 2018, aunque registró una recuperación después del mínimo de 2023. Actualmente genera $2,8 billones anuales. El ARPU se contrajo un 39%, de $33.000 en 2018 a $20.000 en 2025, aunque también mostró signos de recuperación tras la crisis inflacionaria.
El sector TIC: una industria bajo presión
El panorama general de las telecomunicaciones argentinas es preocupante. Un sector que generaba más de $20 billones en 2017 cayó un 40% hasta los $12 billones en 2024. La TV por suscripción perdió casi el 60% de sus ingresos, convirtiéndose en el gran perdedor. Internet Fijo, pese a crecer un 70% en suscripciones, vio caer sus ingresos solo un 12%, posicionándose como el servicio más resiliente.
Los números revelan una presión generalizada sobre los precios. El gasto promedio de un hogar con Internet Fijo, TV y Telefonía Fija cayó 44%, de $93.000 en 2018 a $52.000 en 2025. Si sumás dos servicios móviles, la caída es de $120.000 a $70.000 en el mismo período.
Los operadores enfrentan una paradoja: telecomunicaciones se transformó en una industria madura con presión sobre márgenes, pero sigue siendo intensiva en inversión de capital. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la TV por cable podría encontrar un respiro temporal, pero la tendencia parece irreversible.
La pregunta ya no es si sobrevivirá, sino cómo se adaptará a un ecosistema donde el contenido bajo demanda y la conectividad ultrarrápida dominan las preferencias del público.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio