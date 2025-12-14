La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Jose Madrid, escribiendo para El Confidencial, agregó una capa más emotiva a su crítica: "'Ciudad de Sombras' es más que digna, está llena de talento (...) y posee todo lo que se le puede pedir a una serie atmosférica que nos lleva a lamentar la temprana muerte de una actriz que pudo darnos muchas más alegrías".

image "Ciudad de sombras", disponible en Netflix.

Así que ya sabés, si te seduce el suspenso genuino, si Barcelona te fascina aunque sea desde la pantalla, y si tenés ganas de meterte en una historia que no suelta hasta el final, "Ciudad de Sombras" está esperándote en nada más ni nada menos que Netflix.

