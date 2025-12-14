Que levante la mano quien rechace las miniseries. Silencio absoluto, ¿verdad?. Este formato breve, pero contundente, es una apuesta segura y Netflix lo tiene más que claro, por eso, sumó a su catálogo "Ciudad de Sombras", una producción española que atrapa a cualquier televidente en cuestión de minutos.
"ENTRE LAS FAVORITAS DEL 2025"
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Secuestros, fuego y terror atraviesan esta miniserie de Netflix, con un asesino en serie que ataca en puntos clave de Barcelona.
La trama no se anda con vueltas. Barcelona, esa ciudad icónica llena de arquitectura y turismo, se transforma en el escenario de una pesadilla cuando un asesino en serie desquiciado comienza a secuestrar víctimas para quemarlas vivas en los lugares más emblemáticos de la capital catalana. El horror se instala en cada rincón, y dos policías se lanzan a una carrera contrarreloj para frenar al responsable de semejante barbarie. La tensión está garantizada desde el minuto uno.
Jorge Torregrossa, el cerebro detrás de esta propuesta, reunió un elenco de peso para darle vida a esta historia oscura. Isak Férriz, Verónica Echegui, Ana Wagener, María Adánez, Manolo Solo, Marc Clotet, Aina Clotet y Vicky Peña integran un reparto que promete interpretaciones memorables. Eso sí, hay que tener presente que esta no es una serie para toda la familia: su calificación +16 responde a la presencia de violencia explícita, lenguaje fuerte y consumo de estupefacientes, entre otros elementos que construyen una historia inquietante.
La miniserie +16 que apuesta al suspenso sin vueltas
Los especialistas ya dejaron su veredicto, y las opiniones lo dicen todo. Natalia Marcos, desde Diario El País, fue directa al hueso: "Una producción con personalidad que, precisamente por eso, expulsará a quienes busquen ligereza y entretenimiento. Es otra cosa, para bien y para mal". Su análisis deja en claro que estamos ante una apuesta arriesgada, pensada para espectadores que buscan profundidad y no solamente pasar el rato.
Desde otra perspectiva, Karina Adelgaard de Heaven of Horror se mostró más entusiasta: "Es una serie de suspense bien producida que debería gustar a la mayoría de los aficionados al género. Para muchos, puede incluso situarse entre sus series españolas favoritas".
Jose Madrid, escribiendo para El Confidencial, agregó una capa más emotiva a su crítica: "'Ciudad de Sombras' es más que digna, está llena de talento (...) y posee todo lo que se le puede pedir a una serie atmosférica que nos lleva a lamentar la temprana muerte de una actriz que pudo darnos muchas más alegrías".
Así que ya sabés, si te seduce el suspenso genuino, si Barcelona te fascina aunque sea desde la pantalla, y si tenés ganas de meterte en una historia que no suelta hasta el final, "Ciudad de Sombras" está esperándote en nada más ni nada menos que Netflix.
