Estudiantes de La Plata se consagró con el título del Torneo Clausura y, así, el 2025 acumula sus campeones del año. El Pincha fue campeón, pero no es el único. Varios otros equipos más levantaron una copa durante los últimos 12 meses.
MÁS ALLÁ DE ESTUDIANTES
Insólito: los 5 actuales campeones del fútbol argentino 2025 que ni recordabas
Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura, pero no por eso es el único del fútbol argentino. Estos son los vigentes campeones.
Estudiantes venció en la final a Racing, en el Estadio Madre de Ciudades (Santiago del Estero), en una atractiva final que se definió en los penales tras el 1-1 en tiempo regular.
De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se quedó con el quinto título de este 2025. El Pincha se sumó al pelotón de campeones que ya se consagraron en el año, en un fútbol argentino que cada vez suma más consagrados.
Las últimas disposiciones de AFA, con una fuerte tendencia copera para inaugurar torneos a un partido entre ganadores previos, ha provocado que, al cierre de 2025, sean 5 los campeones vigentes que hay en el fútbol argentino. Entre ellos, además, Rosario Central, con el controversial título de Tabla Anual.
A continuación, de más reciente a más antiguo, estos han sido los 5 campeones de 2025.
5) Estudiantes, campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2024
Gracias al título del Clausura, el Pincha ahora jugará una nueva final dentro de una semana. El próximo sábado 20/12 tendrá lugar el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores del Apertura y el Clausura. Platense, que se quedó con el Apertura del semestre pasado, será el retador de Estudiantes.
Un Estudiantes que, además, defenderá el título. Porque el Pincha es el vigente campeón del Trofeo de Campeones 2024, título que se quedó tras vencer a Vélez.
4) Rosario Central, Campeón de Liga
La controversia del año. El Canalla fue declarado campeón en un escritorio, luego de una supuesta votación democrática que determinó que el equipo de Ángel Di María merecía ser reconocido con una copa por ser el mejor de la Tabla Anual. El detalle: lo decidieron una vez que el torneo había acabado, con Rosario Central finalizado primero de la Tabla.
3) Independiente Rivadavia, campeón de Copa Argentina
La Lepra consiguió el primer título de su historia como club de Primera. Venció a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, disputada a principios de noviembre. Tras el 2-2 en tiempo regular, el cotejo se definió en los penales.
2) Vélez, campeón de la Supercopa Internacional y de la Supercopa Argentina
El equipo de Guillermo Barros Schelotto es, hasta ahora (falta que Estudiantes juegue por el Trofeo de Campeones), el más ganador del año. El más ganador de todos los campeones.
Obtuvo dos títulos:
- Supercopa Argentina: en septiembre, superó a Central Córdoba 2-0. Vélez jugó esa final por haber sido campeón de la Liga Profesional 2024 y Central Córdoba por haber sido campeón de Copa Argentina 2024.
- Supercopa Internacional: en julio, venció a Estudiantes 2-0. Vélez jugó esa final por haber sido el mejor de la Tabla Anual en 2024 (una Tabla Anual que, en ese entonces, no valía título/copa), y Estudiantes por haberse quedado con el Trofeo de Campeones 2024 (que, curiosamente, le había ganado a Vélez en la final).
1) Platense, campeón del Torneo Apertura
El Calamar hizo historia. Luego de 120 años de vida, conquistó un título por primera vez. En la final del Torneo Apertura de junio, le ganó 1-0 a Huracán. Fue una gran campaña del conjunto de Saavedra, que en los playoffs dejó en el camino a Racing, a River y a San Lorenzo.