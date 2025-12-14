Insólito: los 5 actuales campeones del fútbol argentino 2025 que ni recordabas

5) Estudiantes, campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2024

Gracias al título del Clausura, el Pincha ahora jugará una nueva final dentro de una semana. El próximo sábado 20/12 tendrá lugar el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores del Apertura y el Clausura. Platense, que se quedó con el Apertura del semestre pasado, será el retador de Estudiantes.

Un Estudiantes que, además, defenderá el título. Porque el Pincha es el vigente campeón del Trofeo de Campeones 2024, título que se quedó tras vencer a Vélez.

4) Rosario Central, Campeón de Liga

Deportivo Madryn rinde pleitesía a Chiqui Tapia con Rosario Central y Di María Rosario Central, un campeón polémico Foto AFA

La controversia del año. El Canalla fue declarado campeón en un escritorio, luego de una supuesta votación democrática que determinó que el equipo de Ángel Di María merecía ser reconocido con una copa por ser el mejor de la Tabla Anual. El detalle: lo decidieron una vez que el torneo había acabado, con Rosario Central finalizado primero de la Tabla.

3) Independiente Rivadavia, campeón de Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors La Lepra puso a Mendoza en lo alto @Copa_Argentina

La Lepra consiguió el primer título de su historia como club de Primera. Venció a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, disputada a principios de noviembre. Tras el 2-2 en tiempo regular, el cotejo se definió en los penales.

2) Vélez, campeón de la Supercopa Internacional y de la Supercopa Argentina

El equipo de Guillermo Barros Schelotto es, hasta ahora (falta que Estudiantes juegue por el Trofeo de Campeones), el más ganador del año. El más ganador de todos los campeones.

Vélez 2 - Central Córdoba 0: en un partidazo, el Fortín fue más efectivo y gritó campeón Vélez metió doblete en 2025 FOTO: LUIS SANTILLAN/NA.

Obtuvo dos títulos:

Supercopa Argentina: en septiembre, superó a Central Córdoba 2-0. Vélez jugó esa final por haber sido campeón de la Liga Profesional 2024 y Central Córdoba por haber sido campeón de Copa Argentina 2024.

Supercopa Internacional: en julio, venció a Estudiantes 2-0. Vélez jugó esa final por haber sido el mejor de la Tabla Anual en 2024 (una Tabla Anual que, en ese entonces, no valía título/copa), y Estudiantes por haberse quedado con el Trofeo de Campeones 2024 (que, curiosamente, le había ganado a Vélez en la final).

1) Platense, campeón del Torneo Apertura

El Calamar hizo historia. Luego de 120 años de vida, conquistó un título por primera vez. En la final del Torneo Apertura de junio, le ganó 1-0 a Huracán. Fue una gran campaña del conjunto de Saavedra, que en los playoffs dejó en el camino a Racing, a River y a San Lorenzo.

