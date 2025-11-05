Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

La Copa Argentina tiene un nuevo campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso en los penales ante Argentinos Juniors. Tras un 2-2 electrizante en tiempo regular, la final se tuvo que definir desde los 12 pasos. Allí, la Lepra fue mejor y se consagró con un título de Primera División por primera vez en su historia.

Fue un partido bárbaro. Una final de película , a la altura de lo que el espectador (neutral, eso sí) pretendía. Aunque no neutral también, porque ambos equipos jugaron muy bien y sus simpatizantes, sean de la Lepra o el Bicho, pueden estar satisfechos.

Tras 112 años de historia, Independiente Rivadavia conquistó su primer torneo en la máxima categoría. Aunque no llegaba como favorito ya que enfrente había un muy buen Argentinos Juniors, con una identidad muy clara y trabajada, fue inteligente para jugarle y tuvo más resto para aguantar cuando tuvo que hacerlo.

Parecía que el pasaje sería diferente cuando al minuto 9´ marcó el primero a través de Arce. Pero a los 41´ del 1T sufrió la expulsión de Amalfi por doble amarilla.

Argentinos jugó una buena primera mitad pero no fue tan efectivo. Dominó con pelota y arrinconó a la Lepra, pero la Lepra se sentía cómoda en ese registro: defendiendo cerca de su arco y contragolpeando con la velocidad de Sebastián Villa, una de las figuras de la noche.

En el segundo tiempo, aprovechando el hombre de más, el Bicho lo asfixiaba cuando logró lanzar un contraataque que coronó, a los 62´, Fernández para el 2-0.

Sin embargo, los de La Paternal no se dejaron caer y respondieron rápido: a los 64´, Lescano descontó. 2-1. Si ya el partido tenía buen ritmo, ahora los dos protagonistas regalaban goles.

A los 75´ ocurrió un suceso que no suele verse. El DT del equipo mendocino, Alfredo Berti, le puso la traba a Hernán López Muñoz, jugador del Bicho, cuando éste fue a sacar un lateral. Se dio así un pequeño altercado entre futbolista y entrenador, que generó tumulto rápidamente.

El árbitro, Nicolás Ramírez, que tuvo una correcta actuación y supo manejar un partido con altas revoluciones, le mostró la roja a Berti, desatando la locura del DT. "Lo que hiciste no tiene vergüenza", le dijo un Berti desencajado. Luego, apuntó contra el juez de línea, poniéndose frente a frente: "¡Ladrones!", le gritó.

Por todo el altercado, el árbitro adicionó 13 minutos una vez cumplido el tiempo regular. A los 90´, el arquero de la Lepra, Centurión, tuvo que ser reemplazado por una lesión que le impidió seguir. En su lugar ingresó Marinelli, quien sería protagonista en los penales.

Por si todo eso no fuera ya dramático para el conjunto mendocino, a los 92´ Osella vio la segunda amarilla y también se fue expulsado. Era lo último del partido e Independiente Rivadavia se quedaba con 9 jugadores.

A los 97´, ya con Argentinos Juniors totalmente volcado en el área rival, Godoy encontró una pelota perdida dentro del área y la mandó a la red. 2-2 agónico y definición por penales.

Desde los 12 pasos, Chiquito Romero no pudo demostrar todo su potencial y no evitó ninguno de los disparos de IRM, que metió los 5. El último, el del título, fue el de Sebastián Villa, capitán y referente del plantel.

El Bicho metió 3 y falló el cuarto, en los pies de Molina.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors en los penales

Live Blog Post Empiezan los penales: seguilos todos acá Gómez (IRM): Convierte. Lescano (AAAJ): Convierte. Villalba (IRM): Convierte. López Muñoz (AAAJ): Convierte. Retamar (IRM): Convierte. Giacone (AAAJ): Convierte. Studer (IRM): Convierte. Molina (AAAJ): Falla. Tapó Marinelli. Villa (IRM): Convierte. VER +

Live Blog Post Final del partido: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors igualaron 2-2. Habrá penales.

Live Blog Post 1 minuto más de adición en la final de Copa Argentina

¡GOL DE ARGENTINOS JUNIORS! VIDEO: Godoy captura una pelota muerta en el área y pone el 2-2

Live Blog Post 1 minuto más de adición por la expulsión de Osella

Live Blog Post TARJETA ROJA EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Osella ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post 13 minutos más de adición: el partido va hasta los 103´ por los altercados

¡La furia de Berti! VIDEO: El DT se fue en llamas del campo y se puso cara a cara con el cuerpo arbitral

¿Por qué hizo eso? VIDEO: Berti le puso la traba a López Muñoz en un lateral y por eso vio la roja

Live Blog Post TARJETA ROJA EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA: El DT, Alfredo Berti, se va expulsado por un choque con Hernán López Muñoz, jugador de Argentinos

¡GOL DE ARGENTINOS JUNIORS! VIDEO: Lescano revive al Bicho y descuenta para el 2-1

¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Contragolpe letal y Fernández pone el 2-0

Live Blog Post Argentinos tiene a Independiente Rva. contra las cuerdas y aprovecha el hombre de más

¡Se salvó la Lepra en la línea! VIDEO: La pelota iba directo a la red, pero Gómez salvó al conjunto mendocino

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

¡TARJETA ROJA EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Amarfil ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post El Bicho tiene la pelota e inquieta a la Lepra, pero los mendocinos se sienten cómodos defendiendo

Live Blog Post ¡Cuidado, Chiquito! Otro centro al área del Bicho y otra mala salida de Romero, que no está seguro

Live Blog Post El Bicho va con apuro por el empate y la Lepra se relame con los contragolpes

¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Chiquito Romero salió en falso y Arce pone el 1-0

Live Blog Post ¡Arrancó con todo la final! Buena corrida de Villa que definió de zurda y se fue apenas afuera del ángulo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post La mascota de la Copa Argentina 2025 se llama Rufo y es un hornero: por qué eligieron ese animal Según explicaron desde la organización, la razón de Rufo se explica de la siguiente manera: "Rufo es un hornero, un pájaro nacional argentino que es emblema de esfuerzo y trabajo colectivo. Presente en todo el territorio nacional, al igual que la Copa Argentina, simboliza el espíritu que une a cada rincón del país a través un deporte emblemático como es el fútbol. Conecta orgánicamente con la génesis del torneo, ya que ambos representan la identidad federal y el trabajo colectivo".

Live Blog Post Chiqui Tapia eligió un árbitro neutral y serio para dirigir la final de la Copa Argentina Nicolás Ramírez es el árbitro del encuentro. Un juez que se destaca por su seriedad e imparcialidad, y que está acostumbrado a impartir justicia en cotejos de alto voltaje. Lo ha hecho en Superclásicos (tiene chances de volver a hacerlo en el del próximo domingo), también en clásicos. Incluso en definiciones del Ascenso; la ocasión más reciente fue Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza, que jugaron la final de la Primera B Nacional (ganó el Lobo por penales). VER +

Live Blog Post Formaciones confirmadas en la Lepra y el Bicho IRM: Centurión; Osella, Costa, Studer, Gómez; Cardillo, Amarfil, Bottari, Fernández, Gómez; Villa, Arce AAAJ: Romero; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Lescano, Fattori, Florentín; López Muñoz; Porcel, Molina VER +

Live Blog Post Con acento cordobés: el cantante de cuarteto que pondrá voz al Himno Nacional en la final de la Copa Argentina Joaquín Martín, voz de la banda de cuarteto Desakta2, será quien entone las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa de la final. Este año, el conjunto cordobés cumplió el sueño de tocar en su primer Gran Rex.

Live Blog Post Sebastián Villa ya fue campeón de Copa Argentina: el recuerdo de aquel Boca de Battaglia "Vamos a dejar la vida como siempre lo hemos hecho", dijo Sebastián Villa, referente de la Lepra, en la previa de la final. Es el goleador del conjunto mendocino, con 6 goles en su cuenta personal. Buscará consagrarse con la Copa Argentina por segunda vez en su carrera, tras haberlo hecho en 2021 jugando para Boca. En aquella oportunidad, el Xeneize venció en la final a Talleres por penales, tras el 0-0 en los 90 minutos regulares. Dirigido por Sebastián Battaglia, ese Boca campeón contaba con nombres como Agustín Rossi, Cali Izquierdoz, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Agustín Almendra, entre otros. VER +

Lluvia y batacazo: Los épicos penales de Independiente Rivadavia vs. River en semifinales, con Sebastián Villa como protagonista (VIDEO) La Lepra despachó al Millonario en semifinales, en una noche histórica que tuvo, además, el condimento de la lluvia. Tras un 0-0 en los 90 minutos regulares, debieron definirlo desde los 12 pasos. Por si fuera poco, fue Sebastián Villa quien pateó el penal que selló la clasificación.

Live Blog Post Reunión de cabotaje: almuerzo de Chiqui Tapia con presidentes cordobeses (incluido Andrés Fassi) En la previa de la final de Copa Argentina, el presidente de AFA, Chiqui Tapia, se reunió con dirigentes de equipos de Córdoba capital. Fueron Juan Manuel Cavagliatto (Instituto), Andrés Fassi (Talleres), Luis Artime (Belgrano), Manuel Pérez (Racing).

Live Blog Post "Tenemos mucho deseo de quedar en la historia": Expectativa absoluta En la previa del cotejo, el entrenador del equipo mendocino Alfredo Berti se mostró expectante por la oportunidad que se le presenta a la Lepra. "Fueron pasando las fases y tenemos mucho deseo de quedar en la historia del club", dijo. "Fue un camino muy duro, muy largo, le hemos ganado al campeón, a Platense y en semifinales lo hemos dejado afuera de River, así que a pocas horas del juego uno tiene que llenarse con esa energía", añadió. VER +

Live Blog Post ¿Quién es el vigente campeón de la Copa Argentina? Recuerdo de un batacazo en diciembre de 2024 En 2024, Central Córdoba vivió el año más importante de su historia: se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez. Gracias a eso fue que este año disputó la Copa Libertadores y también se animó a dar el Maracanazo ante Flamengo. De la mano de Omar De Felippe, el Ferroviario venció 1-0 en la final al Vélez de Gustavo Quinteros. Fue el 11/12, en cancha de Unión. El gol lo hizo Matías Godoy. VER +

Live Blog Post El Bicho quiere coronar tras 15 años de sequía: ¿Cuándo fue la última vez que gritó campeón? Aquel Torneo Clausura de 2010 fue la última consagración del conjunto de La Paternal. De la mano del Bichi Borghi como entrenador, Argentinos conformó un equipo que quedó para el recuerdo, con nombres como José Luis Calderón, Pichi Mercier, Néstor Ortigoza, Cachete Oberman, Ismael Sosa, Matías Caruzzo, entre otros.

Live Blog Post Posibles formaciones en IRM y AAAJ IRM: Centurión; Cardillo, Osella, Costa, Studer, Gómez; Amarfil, Bottari, Fernández, Gómez; Villa, Arce AAAJ: Romero; Álvarez, Godoy, Riquelme; Lozano, Lescano, Fattori, Prieto; López Muñoz; Molina, Porcel VER +