La Copa Argentina tiene un nuevo campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso en los penales ante Argentinos Juniors. Tras un 2-2 electrizante en tiempo regular, la final se tuvo que definir desde los 12 pasos. Allí, la Lepra fue mejor y se consagró con un título de Primera División por primera vez en su historia.
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors regalaron una final espectacular. Cuatro goles, tres expulsiones, 14 minutos de adición y el broche de los penales.
23:39
Final del partido: Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors en los penales
23:26
Empiezan los penales: seguilos todos acá
23:22
Final del partido: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors igualaron 2-2. Habrá penales.
23:21
1 minuto más de adición en la final de Copa Argentina
23:15
¡GOL DE ARGENTINOS JUNIORS! VIDEO: Godoy captura una pelota muerta en el área y pone el 2-2
23:14
1 minuto más de adición por la expulsión de Osella
23:10
TARJETA ROJA EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Osella ve la segunda amarilla y se va expulsado
23:09
13 minutos más de adición: el partido va hasta los 103´ por los altercados
22:59
¡La furia de Berti! VIDEO: El DT se fue en llamas del campo y se puso cara a cara con el cuerpo arbitral
22:58
¿Por qué hizo eso? VIDEO: Berti le puso la traba a López Muñoz en un lateral y por eso vio la roja
22:56
TARJETA ROJA EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA: El DT, Alfredo Berti, se va expulsado por un choque con Hernán López Muñoz, jugador de Argentinos
22:42
¡GOL DE ARGENTINOS JUNIORS! VIDEO: Lescano revive al Bicho y descuenta para el 2-1
22:40
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Contragolpe letal y Fernández pone el 2-0
22:39
Argentinos tiene a Independiente Rva. contra las cuerdas y aprovecha el hombre de más
22:31
¡Se salvó la Lepra en la línea! VIDEO: La pelota iba directo a la red, pero Gómez salvó al conjunto mendocino
22:23
Comienza el 2T
22:06
Final del 1T
21:57
¡TARJETA ROJA EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Amarfil ve la segunda amarilla y se va expulsado
21:52
El Bicho tiene la pelota e inquieta a la Lepra, pero los mendocinos se sienten cómodos defendiendo
21:46
¡Cuidado, Chiquito! Otro centro al área del Bicho y otra mala salida de Romero, que no está seguro
21:43
El Bicho va con apuro por el empate y la Lepra se relame con los contragolpes
21:25
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Chiquito Romero salió en falso y Arce pone el 1-0
21:19
¡Arrancó con todo la final! Buena corrida de Villa que definió de zurda y se fue apenas afuera del ángulo
21:16
Comienza el partido
21:03
La mascota de la Copa Argentina 2025 se llama Rufo y es un hornero: por qué eligieron ese animal
21:00
Chiqui Tapia eligió un árbitro neutral y serio para dirigir la final de la Copa Argentina
20:52
Formaciones confirmadas en la Lepra y el Bicho
20:34
Con acento cordobés: el cantante de cuarteto que pondrá voz al Himno Nacional en la final de la Copa Argentina
20:13
Sebastián Villa ya fue campeón de Copa Argentina: el recuerdo de aquel Boca de Battaglia
19:57
Lluvia y batacazo: Los épicos penales de Independiente Rivadavia vs. River en semifinales, con Sebastián Villa como protagonista (VIDEO)
19:45
Reunión de cabotaje: almuerzo de Chiqui Tapia con presidentes cordobeses (incluido Andrés Fassi)
19:40
"Tenemos mucho deseo de quedar en la historia": Expectativa absoluta
19:30
¿Quién es el vigente campeón de la Copa Argentina? Recuerdo de un batacazo en diciembre de 2024
19:06
El Bicho quiere coronar tras 15 años de sequía: ¿Cuándo fue la última vez que gritó campeón?
19:07
Posibles formaciones en IRM y AAAJ
19:13
TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
Fue un partido bárbaro. Una final de película, a la altura de lo que el espectador (neutral, eso sí) pretendía. Aunque no neutral también, porque ambos equipos jugaron muy bien y sus simpatizantes, sean de la Lepra o el Bicho, pueden estar satisfechos.
Tras 112 años de historia, Independiente Rivadavia conquistó su primer torneo en la máxima categoría. Aunque no llegaba como favorito ya que enfrente había un muy buen Argentinos Juniors, con una identidad muy clara y trabajada, fue inteligente para jugarle y tuvo más resto para aguantar cuando tuvo que hacerlo.
Parecía que el pasaje sería diferente cuando al minuto 9´marcó el primero a través de Arce. Pero a los 41´del 1T sufrió la expulsión de Amalfi por doble amarilla.
Argentinos jugó una buena primera mitad pero no fue tan efectivo. Dominó con pelota y arrinconó a la Lepra, pero la Lepra se sentía cómoda en ese registro: defendiendo cerca de su arco y contragolpeando con la velocidad de Sebastián Villa, una de las figuras de la noche.
En el segundo tiempo, aprovechando el hombre de más, el Bicho lo asfixiaba cuando logró lanzar un contraataque que coronó, a los 62´, Fernández para el 2-0.
Sin embargo, los de La Paternal no se dejaron caer y respondieron rápido: a los 64´, Lescano descontó. 2-1. Si ya el partido tenía buen ritmo, ahora los dos protagonistas regalaban goles.
A los 75´ ocurrió un suceso que no suele verse. El DT del equipo mendocino, Alfredo Berti, le puso la traba a Hernán López Muñoz, jugador del Bicho, cuando éste fue a sacar un lateral. Se dio así un pequeño altercado entre futbolista y entrenador, que generó tumulto rápidamente.
El árbitro, Nicolás Ramírez, que tuvo una correcta actuación y supo manejar un partido con altas revoluciones, le mostró la roja a Berti, desatando la locura del DT. "Lo que hiciste no tiene vergüenza", le dijo un Berti desencajado. Luego, apuntó contra el juez de línea, poniéndose frente a frente: "¡Ladrones!", le gritó.
Por todo el altercado, el árbitro adicionó 13 minutos una vez cumplido el tiempo regular. A los 90´, el arquero de la Lepra, Centurión, tuvo que ser reemplazado por una lesión que le impidió seguir. En su lugar ingresó Marinelli, quien sería protagonista en los penales.
Por si todo eso no fuera ya dramático para el conjunto mendocino, a los 92´ Osella vio la segunda amarilla y también se fue expulsado. Era lo último del partido e Independiente Rivadavia se quedaba con 9 jugadores.
A los 97´, ya con Argentinos Juniors totalmente volcado en el área rival, Godoy encontró una pelota perdida dentro del área y la mandó a la red. 2-2 agónico y definición por penales.
Desde los 12 pasos, Chiquito Romero no pudo demostrar todo su potencial y no evitó ninguno de los disparos de IRM, que metió los 5. El último, el del título, fue el de Sebastián Villa, capitán y referente del plantel.
El Bicho metió 3 y falló el cuarto, en los pies de Molina.
