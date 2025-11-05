Fractura en la CGT: Se votó al nuevo triunvirato y UTA se baja en desacuerdo

Es que en la previa a la votación se había mencionado tanto a Maia Volcovinsky (judiciales) como a Marina Jaureguiberri (docentes privados) para completar el trío. Finalmente se optó por la continuidad de Argüello, un hombre de Hugo Moyano.

La renovación de las autoridades de la CGT se produce en medio del debate por la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei. Qué posición adoptará la central en la discusión es lo que definirá el próximo triunvirato. Cabe recordar que Gerardo Martínez (UOCRA) es integrante del Consejo de Mayo en representación de los gremios.

"No vamos a retroceder ni un solo paso en los derechos de los trabajadores argentinos", fue una de las declaraciones del flamante triunviro Cristian Jerónimo que anticipa la postura de, al menos, un sector de la CGT.

¿Se va UTA?

Los colectiveros se retiraron de la votación cuando se confirmó la continuidad del triunvirato. La versión es que también abandonarán la CGT, puntualmente por la incoporación de Jerónimo, a quien UTA acusa de haber dado apoyo a la facción antagónica a Fernández en la toma de la sede del sindicato, en diciembre de 2019.

No obstante, Fernández afirmó que su organización "nunca se va" de la CGT, pero no tendrá representación dentro de la treintena de cargos que abarca el Consejo directivo.

"Nosotros venimos a buscar la unidad del movimiento obrero, con un solo secretario general. Yo sigo manteniendo lo mismo. Como organización gremial quiero la unidad, pero la unidad es con todo, ¿no? No con un tema como está pasando ahora, tres secretarios generales. Esto es lo que yo mantengo y lo voy a seguir manteniendo como el gremio de la unidad del movimiento obrero", afirmó Fernández (UTA) en diálogo con Mundo Gremial.

Fernández sostuvo: " Con tres secretarios generales fracasamos".

"Han hecho un voto, hemos perdido. Hace dos mandatos que se lleva con tres secretarios y nunca se encontró la unidad. Con tres secretarios generales fracasamos. Porque siempre había uno. De los tres siempre había uno", dijo.

Fernández, sin embargo, desestimó que la UTA se vaya de la CGT. "La UTA nunca se va ", dijo y agregó: "Nosotros no queremos irnos de ningún lado, pero no estamos de acuerdo con esta situación. […] Los que siguen no estamos cómodos ni con esto. Con los tres secretarios".

Respecto de Barrionuevo, si bien circuló la versión de que amenazaba con dejar nuevamente la central y fundar una alternativa, tal como lo hizo cuando armó la CGT 'Azul y Blanco', su sindicato, UTHGRA, tendrá dentro del Consejo Directivo la Secretaría de Formación y Capacitación Profesional.

De la misma forma, La Fraternidad, que también se opuso al triunvirato, se queda con la Secretaría de Juventud, donde estará Sebastián Maturano, hijo del líder de los maquinistas.

