La renovación de las autoridades de la CGT terminó con la fractura de la central gremial. En desacuerdo con la conformación de un nuevo triunvirato para la conducción, el colectivero Roberto Fernández (UTA) abandonó la votación realizada en el estadio de Obras Sanitarias con la participación de unos 1.800 congresales y decidió que su sindicato no tenga representación en el Consejo Directivo de la organización.
NUEVA CÚPULA
Fractura en la CGT: Se votó al nuevo triunvirato y UTA se baja en desacuerdo
Se confirmó una nueva conducción tripartita ante el desacuerdo del gastronómico Luis Barrionuevo y el colectivero Roberto Fernández, que impulsaban el unicato.
Fernández, el gastronómico Luis Barrionuevo (que también dejó la votación) y Omar Maturano, de los maquinistas de La Fraternidad, proponían el unicato -una conducción única y no tripartita-, moción que fue sometida a votación y perdió.
Así, se confirmó un nuevo trío de conducción para el período 2025-2029 con Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quien ya estaba en el cuerpo.
Quedó descartada, entonces, la integración de una mujer como co-secretaria general de la CGT, lo que también generó malestar en la rama femenina de la central.
Es que en la previa a la votación se había mencionado tanto a Maia Volcovinsky (judiciales) como a Marina Jaureguiberri (docentes privados) para completar el trío. Finalmente se optó por la continuidad de Argüello, un hombre de Hugo Moyano.
La renovación de las autoridades de la CGT se produce en medio del debate por la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei. Qué posición adoptará la central en la discusión es lo que definirá el próximo triunvirato. Cabe recordar que Gerardo Martínez (UOCRA) es integrante del Consejo de Mayo en representación de los gremios.
"No vamos a retroceder ni un solo paso en los derechos de los trabajadores argentinos", fue una de las declaraciones del flamante triunviro Cristian Jerónimo que anticipa la postura de, al menos, un sector de la CGT.
¿Se va UTA?
Los colectiveros se retiraron de la votación cuando se confirmó la continuidad del triunvirato. La versión es que también abandonarán la CGT, puntualmente por la incoporación de Jerónimo, a quien UTA acusa de haber dado apoyo a la facción antagónica a Fernández en la toma de la sede del sindicato, en diciembre de 2019.
No obstante, Fernández afirmó que su organización "nunca se va" de la CGT, pero no tendrá representación dentro de la treintena de cargos que abarca el Consejo directivo.
"Nosotros venimos a buscar la unidad del movimiento obrero, con un solo secretario general. Yo sigo manteniendo lo mismo. Como organización gremial quiero la unidad, pero la unidad es con todo, ¿no? No con un tema como está pasando ahora, tres secretarios generales. Esto es lo que yo mantengo y lo voy a seguir manteniendo como el gremio de la unidad del movimiento obrero", afirmó Fernández (UTA) en diálogo con Mundo Gremial.
Fernández sostuvo: " Con tres secretarios generales fracasamos".
"Han hecho un voto, hemos perdido. Hace dos mandatos que se lleva con tres secretarios y nunca se encontró la unidad. Con tres secretarios generales fracasamos. Porque siempre había uno. De los tres siempre había uno", dijo.
Fernández, sin embargo, desestimó que la UTA se vaya de la CGT. "La UTA nunca se va ", dijo y agregó: "Nosotros no queremos irnos de ningún lado, pero no estamos de acuerdo con esta situación. […] Los que siguen no estamos cómodos ni con esto. Con los tres secretarios".
Respecto de Barrionuevo, si bien circuló la versión de que amenazaba con dejar nuevamente la central y fundar una alternativa, tal como lo hizo cuando armó la CGT 'Azul y Blanco', su sindicato, UTHGRA, tendrá dentro del Consejo Directivo la Secretaría de Formación y Capacitación Profesional.
De la misma forma, La Fraternidad, que también se opuso al triunvirato, se queda con la Secretaría de Juventud, donde estará Sebastián Maturano, hijo del líder de los maquinistas.
Más contenido de Urgente24
Javier Milei se (des)ilusionó con AC/DC y busca a Messi
El peronismo contraataca (I): Impugnará el pliego de Lorena Villaverde
Peronismo contraataca (II): Irá por Patricia Bullrich (y varios aplauden, incluso de LLA)
Peronismo contraataca (III): La libertaria Nadia Márquez, otra apuntada