Peronismo contraataca (II): Irá por Patricia Bullrich (y varios aplauden, incluso de LLA)

De hecho, una secretaria de la actual ministra de Seguridad citó esta tarde a una reunión a los senadores, después de la cumbre que encabezó Javier Milei esta mañana. Generalmente, esas citaciones las hace quien está a cargo del bloque, en el caso de LLA, se trata de Ezequiel Atauche. Patricia Bullrich lo pasó por arriba, un ninguneo que probablemente no haya caído del todo bien...

Además, el horno no está para bollos en la Cámara Alta: ya hay mucho malestar con la decisión que tomó el general retirado Claudio Gallardo, que está a cargo de la Seguridad del Senado, quien dispuso que los senadores nuevos ingresen por la entrada para el público general (mostrando DNI), cuando históricamente lo han hecho por la misma puerta que el resto de los senadores. Esto, sumado a que Bullrich pide los despachos, ha generado mucha "mala onda" con la funcionaria ex PRO, cuando todavía ni siquiera asumió su banca.

Pero eso no es todo: de acuerdo a lo que pudo conocer Urgente24, Patricia Bullrich pretende desplazar al prosecretario parlamentario del bloque libertario, Rodolfo Negri, para poner uno propio. Sucede que Negri es el marido de la senadora libertaria Ivana Arrascaeta, lo cual implica una especie de 'declaración de guerra'.

Todas estas atribuciones que se está tomando Patricia Bullrich no cayeron nada bien a los senadores, incluidos algunos de La Libertad Avanza...

