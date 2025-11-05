Otra de las decisiones que tomaron los senadores del peronismo es impugnar el pliego de Patricia Bullrich, electa senadora nacional por CABA de La Libertad Avanza. En este caso, a diferencia de Lorena Villaverde, el argumento es menos sólido: su vínculo con Gerardo Milman, a quien el kirchnerismo acusa de estar detrás del atentado a CFK.
MALESTAR EN EL SENADO
Peronismo contraataca (II): Irá por Patricia Bullrich (y varios aplauden, incluso de LLA)
Los senadores del peronismo buscan impugnar pliegos, incluido el de Patricia Bullrich. Lo curioso es que esta embestida es aplaudida por muchos, incluso de LLA.
Recordemos que en estos días la Cámara Federal porteña debe decidir si confirma o revoca el archivo de la causa que había dejado sin efecto la denuncia contra el diputado Milman, por su presunta conexión con el intento de asesinato a Cristina Kirchner el 1° de septiembre de 2022. El caso había sido cerrado a comienzos de este mes por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien consideró que no había pruebas suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, los abogados de la ex presidenta apelaron y pidieron que se mantenga la investigación abierta.
Más allá de que es si prospera o no esta impugnación contra Patricia Bullrich por su cercanía con Milman (parece poco probable...), lo cierto es que esta embestida contra la electa senadora es aplaudida por varios en el Senado, incluso algunos libertarios.
Según pudo saber Urgente24, hay mucho malestar con Bullrich porque aún no asumió su banca y ya se maneja con modos poco 'convencionales'. Dicen algunos que pretende manejar el Senado como si fuera su ministerio.
Por ejemplo, Patricia Bullrich llevó como su mano derecha en el Senado a Cristian Larsen -quien hasta mayo pasado se desempeñó como titular de la Administración de Parques Nacionales- y pidió a todos los despachos, además de asegurar que ella va a designar las autoridades de las comisiones, dando a entender que ninguno tiene asegurado continuar, como si fuera un ministerio. Vale destacar que las comisiones se adjudican por acuerdo de los senadores, y ahora Bullrich pretende imponer su criterio.
De hecho, una secretaria de la actual ministra de Seguridad citó esta tarde a una reunión a los senadores, después de la cumbre que encabezó Javier Milei esta mañana. Generalmente, esas citaciones las hace quien está a cargo del bloque, en el caso de LLA, se trata de Ezequiel Atauche. Patricia Bullrich lo pasó por arriba, un ninguneo que probablemente no haya caído del todo bien...
Además, el horno no está para bollos en la Cámara Alta: ya hay mucho malestar con la decisión que tomó el general retirado Claudio Gallardo, que está a cargo de la Seguridad del Senado, quien dispuso que los senadores nuevos ingresen por la entrada para el público general (mostrando DNI), cuando históricamente lo han hecho por la misma puerta que el resto de los senadores. Esto, sumado a que Bullrich pide los despachos, ha generado mucha "mala onda" con la funcionaria ex PRO, cuando todavía ni siquiera asumió su banca.
Pero eso no es todo: de acuerdo a lo que pudo conocer Urgente24, Patricia Bullrich pretende desplazar al prosecretario parlamentario del bloque libertario, Rodolfo Negri, para poner uno propio. Sucede que Negri es el marido de la senadora libertaria Ivana Arrascaeta, lo cual implica una especie de 'declaración de guerra'.
Todas estas atribuciones que se está tomando Patricia Bullrich no cayeron nada bien a los senadores, incluidos algunos de La Libertad Avanza...
--------------
Otras noticias en Urgente24:
La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey
Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione
Racing Club: Fuerte lo que dijo Esteban Edul sobre Gustavo Costas y Diego Milito