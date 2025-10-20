La Justicia volverá a poner la lupa sobre el diputado Gerardo Milman: Por qué tema

Esa frase, presuntamente dicha en tono de burla, encendió las alarmas en la Justicia y llevó a investigar si el legislador tenía algún tipo de conocimiento previo del ataque.

Pero la jueza Capuchetti terminó archivando la denuncia. Argumentó que ninguno de los testigos que estaban en el bar confirmó haber escuchado la frase, y que las dos secretarias que acompañaban al diputado —Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco— también negaron la versión.

El celular, los peritajes y la controversia

Uno de los puntos más discutidos del caso fue el peritaje al celular de Milman, que el propio diputado entregó recién tres años después del atentado. Explicó que había borrado información “sensible” por su paso por el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los técnicos de Gendarmería concluyeron que no había evidencia directa que lo vinculara al atentado, aunque detectaron gran cantidad de mensajes y archivos eliminados. La querella pidió un nuevo peritaje, pero la jueza lo rechazó.

Para Capuchetti, no hay elementos firmes para continuar con la investigación: “La inexistencia de pruebas corroborativas impide avanzar con fundamentos sólidos”, sostuvo en su resolución.

La apelación de CFK y lo que puede pasar ahora

La defensa de Cristina Kirchner insiste en que faltan medidas de prueba por realizar y que el cierre del expediente fue “arbitrario”. Por eso, la Cámara deberá definir si mantiene la decisión de Capuchetti o si ordena reabrir el caso.

La audiencia del martes será clave: después de escuchar a los representantes de cada parte, los jueces tendrán que decidir si Milman continúa desligado o si vuelve a quedar bajo investigación.

El otro frente: la causa por falso testimonio

Mientras tanto, el exasesor Jorge Abello enfrenta una causa paralela. El propio Milman lo denunció por falso testimonio, al considerar que inventó la historia para perjudicarlo políticamente.

La semana pasada, Abello fue indagado por ese delito. Ratificó su versión y presentó una captura del mensaje que, según él, envió al diputado Cleri tras escuchar la frase en el bar. Sin embargo, los peritajes oficiales determinaron que ese mensaje nunca apareció en su teléfono.

“No se halló información vinculada con el hecho”, detalló el informe de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Ahora, Capuchetti deberá definir si procesa a Abello o si descarta la denuncia.

Por el ataque a Cristina Kirchner fueron condenados Fernando Sabag Montiel —autor material del intento de asesinato— a 10 años de prisión, y Brenda Uliarte a ocho años, por haberlo planificado junto a él. El tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto.

El episodio, ocurrido a pocos metros del departamento de la entonces vicepresidenta, sigue siendo uno de los hechos políticos más graves de los últimos años y aún deja abiertas varias preguntas sin responder.

