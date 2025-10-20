Javier Milei no pega una con sus candidatos: Un libertario preso por atacar a su mujer en San Vicente

“Me estás cagando, hijo de p… Estaba en el baño y vos hablando con esa mina”, grita la joven, mientras el hombre intenta responder fuera de cámara.

Contreras encabezó la lista de La Libertad Avanza en San Vicente en las elecciones de septiembre y debía asumir su banca el 10 de diciembre. Hasta el momento, desde el espacio libertario no hubo un pronunciamiento oficial sobre el hecho.

El episodio generó conmoción en el distrito, donde el empresario es conocido por su marca de productos lácteos y por haber incursionado en política este año, de la mano del partido de Javier Milei.

