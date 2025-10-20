Una fuerte discusión de pareja terminó en escándalo político en San Vicente. Ignacio Contreras, empresario local y concejal electo de Javier Milei (La Libertad Avanza), fue detenido este fin de semana acusado de dispararle a su pareja dentro de la casa que ambos compartían.
ESCÁNDALO
Javier Milei no pega una con sus candidatos: Un libertario preso por atacar a su mujer en San Vicente
El partido de Javier Milei está teniendo pésima puntería con sus candidatos. Un concejal electo hace semanas quedó preso por dispararle a su mujer.
El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el campo “Mi Viejo”, una propiedad ubicada sobre el camino Once Boca, donde también funciona la cadena de lácteos del mismo nombre que pertenece al acusado. Según la denuncia, Contreras, de 51 años, habría efectuado al menos dos disparos durante una pelea con Agustina Jiménez, de 24.
El concejal de Javier Milei complicado por violento
Vecinos alertaron al 911 tras escuchar detonaciones. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a la joven en estado de shock y con el relato de lo ocurrido: “Discutimos y él disparó”, dijo ante los agentes. En el baño de la planta baja los peritos hallaron una pistola 9 milímetros, vainas servidas y rastros de desorden por toda la habitación.
Por orden de la fiscal Karina Guyot, de la UFI descentralizada de San Vicente, Contreras fue detenido y el arma quedó secuestrada como prueba. La causa quedó caratulada como “amenazas agravadas”, aunque no se descarta que pueda ampliarse a medida que avance la investigación.
El libertario quedó preso
Jiménez fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le tomó declaración y se dispuso asistencia psicológica. Según trascendió, la mujer habría grabado parte de la discusión con su celular. En ese video —que ya circula en redes sociales— se la escucha reclamarle una supuesta infidelidad al dirigente:
“Me estás cagando, hijo de p… Estaba en el baño y vos hablando con esa mina”, grita la joven, mientras el hombre intenta responder fuera de cámara.
Contreras encabezó la lista de La Libertad Avanza en San Vicente en las elecciones de septiembre y debía asumir su banca el 10 de diciembre. Hasta el momento, desde el espacio libertario no hubo un pronunciamiento oficial sobre el hecho.
El episodio generó conmoción en el distrito, donde el empresario es conocido por su marca de productos lácteos y por haber incursionado en política este año, de la mano del partido de Javier Milei.
