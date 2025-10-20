Bianco: "Nos preocupa que se hayan timbeado el oro del BCRA"

El caso, explicó, ya llegó a la Comisión Bicameral de Revisión de Cuentas del Congreso, que deberá definir si convoca al presidente del Banco Central a dar explicaciones o si presenta una denuncia penal. “La Auditoría General ya agotó todas las instancias posibles. Ahora o se aclara dónde está el oro o habrá una denuncia penal”, sentenció.

"Nos preocupa que se hayan timbeado el oro del BCRA, como se timbearon el blanqueo, los dólares del FMI y los adelantos de retenciones", ejemplificó. Y volvió a insistir: "que nos digan dónde tienen el oro que es de los argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1980290900753346861&partner=&hide_thread=false [POLÍTICA] "Nos preocupa que se lo hayan timbeado": "Carli" Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia, se preguntó "dónde está el oro", y destacó el mensaje de Trump sobre que "los argentinos se están muriendo". https://t.co/bXu6j9KzsK pic.twitter.com/rR101QtgKW — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 20, 2025

Recordemos que la semana pasada, la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que el Banco Central le niega información clave sobre el paradero y rendimiento del oro argentino depositado en el exterior.

El presidente del organismo de control, Juan Manuel Olmos, aseguró que la entidad que conduce Santiago Bausili “retacea información con el argumento de que se trata de un asunto confidencial”.

La investigación busca esclarecer qué ocurrió con las 37 toneladas de oro que fueron enviadas supuestamente a Londres hace poco más de un año. El objetivo era conocer su ubicación, rendimiento y los costos de traslado, pero las respuestas del BCRA se limitaron a tecnicismos y negativas.

El Banco Central se ampara en el carácter confidencial de las operaciones financieras, alegando que revelar detalles podría “comprometer la seguridad del sistema”.

En un informe enviado al Congreso, la entidad sostuvo que “no puede brindar detalles sobre sus operaciones de administración de reservas dado que permitirían dar a conocer movimientos y ubicaciones de activos sensibles”.

No obstante, el documento sí reconoció que el valor de las reservas en oro en el exterior ascendía a US$ 5.206 millones al 31 de diciembre de 2024, y que al 7 de agosto de 2025 el monto había trepado a US$ 6.733 millones, según su valor de mercado.

Esa diferencia de más de US$ 1.500 millones en apenas ocho meses encendió señales de alerta en el Congreso, donde legisladores opositores exigen que se precise si el aumento responde a variaciones de precios o a nuevos movimientos de activos.

