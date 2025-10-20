Lo último para curar lesiones de tobillo que (incluso) revoluciona a la NBA

Avance para curar lesiones de tobillo

Una de las invenciones que está dando de qué hablar en el deporte es un protector de tobillo de alta tecnología que ayuda a la prevención y recuperación de lesiones de tobillo. La empresa BetterGuards está al frente de todo esto.

De acuerdo con la empresa se trata de un soporte de tobillo que no compromete el rendimiento.

Daniel Booby Gibson, Ex base de los Cleveland Cavaliers, y defensor de esta tecnología contó: "Mi carrera en la NBA terminó prematuramente debido a las frecuentes lesiones de tobillo. Son inevitables en nuestro deporte".

Él cree que este producto "ayudará a evitar que otros pasen por las mismas experiencias que yo".

Esta tecnología también ha entusiasmado a entrenadores de la NBA, como Wally Blase, Entrenador deportivo de exalumnos de la NBA: Chicago Bulls y Atlanta Hawks y Vicepresidente de Deportes y Salud del Rendimiento para Fusionetics Sports Science.

Él dijo: "La innovación más reciente que ha revolucionado el mundo de los atletas es la tobillera BetterGuard. Esta tobillera, ligera y cómoda, ofrece un diseño inigualable en cuanto a comodidad y rendimiento, pero la clave de su singularidad reside en su protección de alto nivel, única en el mundo".

De hecho, BetterGuards y la Asociación Nacional de Entrenamiento Atlético de Baloncesto (NBA) se han asociado.

En 2022, NBA Launchpad seleccionó a Betterguards para colaborar con los directivos de la liga y los equipos, centrándose en la innovación en la prevención y rehabilitación de lesiones de tobillo, indica la empresa.

Cómo funciona

Una de las características principales de esta tobillera es que reacciona más rápido que el cuerpo humano.

"El soporte de tobillo adaptable reacciona a movimientos repentinos de 3 a 4 veces más rápido que su cuerpo, brindándole soporte de grado médico en un instante", asegura la empresa.

El funcionamiento de la tobillera es similar al mecanismo de "bloqueo" de un cinturón de seguridad. La revista Wired lo explica.

"El cinturón de seguridad de un coche suele ceder bastante al jalarlo lenta y deliberadamente; sin embargo, si se tira de él bruscamente, se bloquea", indican.

Y continúan: "El mismo concepto se aplica al estabilizador de tobillo, que utiliza lo que la compañía denomina material "microhidráulico", diseñado para mantener la flexibilidad durante la mayoría de los movimientos básicos del atleta. Sin embargo, si el tobillo comienza a girar repentinamente, el estabilizador (también llamado "anillo de retención") se bloquea en su lugar".

Ahora, se cree que esta tecnología (o parecida) podría ayudar a la prevención y recuperación de otros tipos de lesiones como hiperextensión de la rodilla o desgarro del tendón de Aquiles.

