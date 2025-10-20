urgente24
Milei contradicho por Trump (y Bessent se borra) pero 'alea iacta est'

La suerte está echada para Javier Milei y no hay anuncio de swap que incline la balanza de cara a los comicios, aunque preguntan por qué Bessent se 'borró'...

20 de octubre de 2025 - 17:14

EN VIVO

En cuenta regresiva al domingo 26/10, Javier Milei anunció este lunes (20/10) que el BCRA selló un acuerdo con el Tesoro de USA por un swap de "hasta US$20.000 millones", algo que ya se había hablado mucho en días previos y por eso no tuvo impacto positivo en mercados: es algo que ya se daba por descontado. De todos modos, generó cierto malhumor que no se brinden detalles de dicho acuerdo, y hay quienes se preguntan por qué Scott Bessent no salió a anunciar nada al respecto, tras semanas a puro tuit y declaraciones sobre la Argentina... ¿Se borró el 'Tío Scotty'?

En tanto, siguen las repercusiones por el mensaje de Donald Trump, dirigido a los estadounidenses enojados por la ayuda financiera a la Argentina en medio del shutdown, pero que en nuestro país toman otra dimensión. Sobre todo, porque contradice a Javier Milei.

"Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, están tratando de sobrevivir. Si puedo ayudarles, lo haré, me gusta el presidente argentino, pero no digas que les va bien: se están muriendo, lanzó el presidente de USA. Sin embargo, hace unas semanas, el presidente argentino había dicho que "nadie se muere de hambre porque sino habría cadáveres en las calles". Más allá de las exageraciones de ambos lados, y de la insólita literalidad del libertario argentino, llama poderosamente la atención esta contraposición, sobre todo porque según Milei acá todo marcha de maravillas (y Trump no lo ve así...)

A 6 días de las elecciones, la suerte está echada (Alea iacta est) para La Libertad Avanza, y la 'sensación' es que ni las declaraciones de Trump / Bessent ni el swap anunciado harán inclinar la balanza para el lado del oficialismo en las urnas: el bolsillo manda y la microeconomía cruje.

Para colmo de males, el dólar volvió a subir fuerte (rozó los $1.500 el oficial), el Riesgo País sigue arriba de 1.000 pb y el mercado anticipa devaluación post elecciones. Es poco probable que algún suceso extraordinario -de ocurrir- en los días que quedan hacia el domingo tengan influencia en el voto.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Robin Brooks: Devaluación del peso, pierda o gane Milei el domingo

Robin Brooks, ex director general y economista Jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), actualmente investigador de la Brookings Institution -un tradicional centro de estudios bipartidario de Washington- analizó que independientemente del resultado de las elecciones legislativas del domingo próximo, el escenario es de una devaluación en la Argentina.

Traducción: "Cualquiera que sea el resultado de las elecciones argentinas del domingo, los incentivos para Milei son devaluar el peso inmediatamente después. Si lo golpean, obviamente se devalúa. Si le va mejor de lo esperado, esta es la oportunidad perfecta para devaluar un peso sobrevaluado y culpar a la oposición..."

"El peso está sustancialmente sobrevaluado. Por eso hay fuga de capitales, porque la gente piensa que el peso bajará, entonces todos tienen un incentivo para comprar dólares. Eso es lo que hay que arreglar y sólo la devaluación puede hacerlo.."

36 congresistas demócratas exigen a Bessent que suspenda el swap con Argentina

Luego de que el BCRA anunciara la firma del acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano por el swap por US$20.000 millones, congresistas demócratas de USA elevan la presión sobre el secretario Scott Bessent para exigirle que suspenda cualquier ayuda al país hasta en tanto se revelen las evaluaciones, alcances y documentación del acuerdo con el Gobierno antes del 29 de octubre.

En una carta firmada por 36 miembros de la Cámara de Representantes, le pidieron a Bessent “información adicional” sobre el plan a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) y le expresaron su preocupación por un uso “con fines políticos” de ese instrumento del Tesoro.

“Nos preocupa profundamente que el FSE, financiado con fondos públicos estadounidenses, se esté utilizando para brindar asistencia financiera extraordinaria al gobierno del presidente Javier Milei con fines políticos, exponiendo a los contribuyentes a riesgos financieros, sin indicar claramente el motivo por el cual redunda en beneficio de los intereses económicos de Estados Unidos ni consultar previamente con el Congreso”, señaló la misiva.

“Dada la magnitud y el precedente de esta acción, solicitamos al Tesoro que suspenda cualquier desembolso o implementación del swap o línea de crédito propuestos a la Argentina hasta que se aclaren por completo estas cuestiones. Solicitamos respuestas detalladas por escrito a las siguientes preguntas y a todos los documentos solicitados a más tardar el 29 de octubre de 2025″, señalaron los congresistas, que en el cierre de la misiva detallaron las exigencias a Bessent.

El grupo de congresistas demócratas le pidió que revele las evaluaciones que realizó el Tesoro “para determinar los costos, las obligaciones y el posible riesgo de pérdida para los contribuyentes estadounidenses”, y que detalle condiciones, plazos de reembolso y requisitos si los hubiera, entre otros interrogantes.

Recompra de deuda: Bloomberg plantea dudas tras el anuncio del Gobierno

La agencia de noticias estadounidense Bloomberg se hizo eco del anuncio de Pablo Quirno sobre la recompra de deuda. Interesante este fragmento de la nota, en la que plantea algunas dudas al respecto:

“'El tema de la ‘educación’ planteado por Quirno en su tuit no debe verse como una insinuación trivial', dijo Pedro Siaba Serrate, jefe de investigación y estrategia de PPI Argentina. Esto parece similar al canje de 'deuda por naturaleza' realizado por Ecuador en mayo de 2023, dijo, excepto que esta vez los ahorros se destinarán a la educación en lugar del medio ambiente.

(...) 'Es claramente positivo si se materializa', dijo Jason Keene, estratega de Barclays. 'Pero en este momento, no cambia la dinámica cambiaria/electoral y el mercado se ha visto preparado para desvanecer los titulares que carecen de detalles suficientes'.

Como ocurre con muchos de los acuerdos financieros recientes, aún quedan dudas. Los inversores están esperando los detalles del swap de divisas acordado con Estados Unidos, así como un mecanismo separado de 20.000 millones de dólares que se está negociando con prestamistas privados. El último anuncio trajo aún más dudas.

'Parece extravagante', dijo Gorky Urquieta, codirector del equipo de deuda de mercados emergentes de Neuberger Berman. Están 'buscando efectivo para hacer los pagos de enero, pero ¿pueden hacer una recompra?'".

El anuncio de Pablo Quirno generó suspicacias

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció esta tarde, vía X, que "ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación".

"Esta operación, comúnmente llamada 'Deuda por Educación', consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso".

El anuncio generó cierta desconfianza y suspicacias de parte de economistas y analistas financieros:

Con Bessent no alcanza: La economía real llega muy deteriorada a las elecciones

Gustavo Stok en El Economista:

"Más allá del auxilio del gobierno de Donald Trump dirigido a ponerle un freno a la suba del dólar y a la caída de los bonos, los principales indicadores de la economía real, aquellos que marcan efectivamente el pulso de la vida cotidiana de la gran mayoría de la población, mantienen, en la mayoría de los casos, una tendencia muy negativa.

Los ingresos reales, el nivel de actividad, el empleo y el endeudamiento de los hogares son algunas de las variables que, con mayor o menor intensidad, llegarán en rojo a las elecciones.

La recuperación del salario real registrada en el segundo semestre del año pasado en línea con la desaceleración de la inflación ya quedó atrás. En lo que va de este año, los salarios privados registrados vienen perdiendo la carrera contra los precios. Hasta julio -último dato oficial-, registraban un alza acumulada del 16,2%, por debajo del 17,3% de aumento de la inflación en ese período. El freno de la actividad económica, sumado a la decisión del gobierno de no homologar paritarias que excedan por mucho la meta del 1% mensual, viene derivando en una pérdida del poder de compra de los asalariados privados, que se habría acelerado en agosto y septiembre con el repunte de la inflación.

En cuanto a los trabajadores del sector público, el fuerte recorte que habían sufrido los salarios desde fines de 2023 hasta mediados de 2024 se cristalizó este año. Los únicos ingresos que exhiben mejoras en términos reales son los de los trabajadores informales, pero eso se debe en buena parte a una cuestión metodológica dado que en las mediciones hay un rezago de hasta cinco meses en los valores de los salarios que se toman en cuenta para este segmento. Eso, en un contexto de desinflación, termina empujando hacia arriba el promedio de esos ingresos.

Para evitar ese tipo de distorsiones, la consultora Empiria, que dirige el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, publica el nivel de ingreso disponible, esto es, cuánto del ingreso queda luego de afrontar los gastos fijos. En julio, antes de la aceleración inflacionaria de los últimos dos meses, el ingreso disponible promedio de un hogar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) todavía estaba 7% por debajo del registro de noviembre de 2023.

Esa debilidad del poder de compra mantiene frío el consumo. Si bien el canal de venta online no logra ser captado a pleno, todas las mediciones marcan caídas en septiembre.

(…) Para Focus Market vía Scanntech, que utiliza un lector de código en 756 puntos de venta de todo el país, el consumo masivo cayó 7,9% en septiembre con respecto al mes anterior. Esa retracción promedio esconde profundas diferencias por zonas geográficas que podrían anticipar comportamientos electorales: mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires el consumo cayó 16,7% en septiembre con respecto a agosto, en el interior del país el descenso fue de solo 2,9%.

La caída del consumo privado, que representa casi el 60% del PBI, deja poco margen para un repunte vigoroso de la economía. Según los últimos datos oficiales, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) se mantuvo estancado entre enero y julio de este año. Con algunos datos sectoriales se puede inferir que tras una nueva caída en agosto, se registró una leve recuperación en septiembre gracias a alzas en la producción automotriz y en los despachos de cemento al mercado interno.

(…) todos los indicadores entre enero y septiembre de este año, desde demanda eléctrica hasta la producción de acero pasando por la fabricación de autos y la producción industrial pyme, siguen muy por debajo de los niveles de 2023. De hecho, la industria en el período que va de enero y julio de este año exhibe caídas en promedio del 10% si se compara contra 2023 y 2022, según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La severa corrección fiscal y la apertura de la economía con tipo de cambio bajo no fueron inocuas para el mercado laboral. La tasa de desocupación del 7,6% en el segundo trimestre del año exhibe un alza considerable frente al 6,2% registrado en el mismo período de 2023. Sin embargo, el crecimiento del índice no ha sido mayor debido a que parte de los trabajadores expulsados del mercado formal pasaron a contar con empleos más precarios. En esa línea, la informalidad laboral pasó del 41,4% de los ocupados en el cuarto trimestre de 2023 al 43,2% en el segundo trimestre de este año.

A esa tendencia se suma la del pluriempleo. Con el 46,3% de los hogares con ingresos que no alcanzan para cubrir todos los gastos del mes según una encuesta nacional realizada por Management & Fit en agosto pasado, crece la necesidad de sumar un nuevo trabajo. En el segundo trimestre la población ocupada que demandaba otro empleo ascendía a 2,4 millones de personas, unas 204.000 más que las que estaban en la misma condición hace dos años.

(...) La morosidad en los créditos a las familias alcanzó un récord en julio al llegar al 5,7% del total de la cartera, la cifra más alta desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a registrar la serie en enero de 2010. Las líneas crediticias que más impulsaron la morosidad son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, con incrementos que, en algunos casos, duplican los valores de diciembre de 2024.

La tendencia incluye a las empresas. El ratio de irregularidad en los adelantos pasó de 1,58% en diciembre del año pasado al 2,69% en julio. En tanto, la cantidad de cheques rechazados se aceleró en los últimos dos meses hasta alcanzar niveles que duplican a los del año pasado".

Colapso de Amazon arrastra a billeteras virtuales y más: Los servicios afectados

La caída masiva de Amazon Web Services tuvo fuerte impacto en la Argentina, donde las billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras) reportan fallas.

Según Noticias Argentinas, estos fueron los principales afectados en Argentina y el mundo:

Billeteras y Bancos:

  • Mercado Pago / Mercado Libre
  • Ualá
  • NaranjaX
  • Personal Pay
  • Banco Galicia
  • Banco Provincia
  • Banco Nación
  • Santander
  • Supervielle
  • Western Union
  • VISA

Videojuegos:

  • Fortnite
  • Roblox
  • League of Legends
  • Valorant
  • Clash Royale
  • Rocket League
  • Battlefield
  • Rainbow Six: Siege
  • Steam
  • Ubisoft Connect
  • EA

Streaming y Entretenimiento:

  • Netflix
  • Disney+
  • Amazon Prime Video
  • Flow / Cablevisión

Apps y Servicios Varios:

  • PedidosYa
  • Uber
  • Canva
  • ChatGPT
  • AFIP
  • Personal
  • Movistar
  • Claro
  • Telecentro / Fibertel
Superávit comercial, pero desacelerándose

La Argentina registró su 21° superávit comercial consecutivo en septiembre 2025, sin embargo, el resultado se desaceleró respecto del mes previo, debido al fuerte incremento de las importaciones, que anotaron su mayor suba mensual en un año.

El INdEC informó que la balanza comercial arrojó un saldo positivo de US$921 millones. Mientras las exportaciones totalizaron unos US$8.128 millones, las importaciones sumaron unos US$7.207 millones.

