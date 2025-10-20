El gobierno de los Estados Unidos cerró el año fiscal 2025 (FY25) con un déficit de aproximadamente US$ 1,78 billones, el cuarto mayor en la historia del país. Este resultado, aunque ligeramente menor que el registrado en 2024 (unos US$ 1,83billones), sigue siendo importante y pone en relieve la persistente tensión fiscal que enfrenta Donald Trump.
DÉFICIT Y TEMOR POR DEUDA
Donald Trump marca el cuarto mayor déficit fiscal de la historia de Estados Unidos
Donald Trump cerró el FY25 con un déficit de US$ 1,78 billones. Aunque menor al del 2024, los números de Estados Unidos no cierran.
Este resultado fiscal es el de mayor déficit después del FY20, FY21 y FY24.
Los ingresos del FY25 de Estados Unidos
El informe publicado por la secretaria del Tesoro estadounidense detalla que los ingresos del gobierno alcanzaron los US$ 5,2billones en 2025, lo que implica un aumento del 6,4% respecto al año anterior. Uno de los mayores impulsos del aumento fueron los impuestos sobre la renta individual, cuya recaudación subió $230 mil millones.
La Peter G. Peterson Foundation explica en una publicación:
El gasto público FY25 de Donald Trump
Sin embargo, el problema clave sigue siendo el lado del gasto. El gobierno federal gastó más de US$ 7 billones en 2025, con un aumento del 4,1% respecto al año previo. Esta suba se vio compensada en parte por la disminución en las partidas de Educación, por US$ 235 mil millones, debido a varios ajustes en la estimación de préstamos estudiantiles, y una disminución de US$ 63 mil millones en los desembolsos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos relacionada con la resolución de quiebras bancarias ocurridas el año pasado.
Deuda pública FY25
Otro factor preocupante es el aumento del costo de los intereses de la deuda pública. En el ejercicio fiscal 2024, la partida de intereses superó por primera vez el billón de dólares (aproximadamente US$ 1,13billones) y en 2025 la cifra neta de intereses se estima en unos US$ 970.000millones. De hecho, en 2024 el gasto en intereses fue mayor que el destinado a defensa nacional (US$ 917.000millones) y comparable al de Medicare (US$ 997.000millones). Actualmente, la deuda en poder del público asciende a US$ 30,2 billones.
La Peter G. Peterson Foundation explicó:
Esta tendencia alerta sobre la creciente carga fiscal del servicio de la deuda, en tanto que el vencimiento de bonos emitidos en períodos de tasas bajas ahora debe refinanciarse a tipos más elevados.
El déficitPBI (relación déficit/PBI) se ubicó alrededor del 5,9%, una cifra inferior al 6% pero muy por encima del promedio histórico de alrededor del 3%. Por más que la Fed se prepare para nuevos recortes de tasas de interés, si aumenta la relación recién mencionada, puede generar temor por la capacidad de pago en tenedores de bonos y potenciales compradores, por lo que presionarían a las tasas al alza.
Según el Bipartisan Policy Center:
Desde la era de Calvin Coolidge, que presidió el país hasta 1929, ningún presidente dejó una deuda menor que al asumir. Esto refleja que el problema es crónico y político tanto como económico.
El déficit de 2025 de Estados Unidos es un fenómeno que, si bien registró una ligera mejora relativa frente al año anterior, sigue siendo elevado y plantea retos serios de sostenibilidad fiscal. Las decisiones que adopten los responsables de la política económica en los próximos años determinarán en buena medida si esa carga se volverá más gravosa o podrá mitigarse de forma controlada.
Más contenido de Urgente24
Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)
La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya
Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito
Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar
Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista