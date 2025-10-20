Donald Trump marca el cuarto mayor déficit fiscal de la historia de Estados Unidos

image Recaudación federal de Estados Unidos en FY25. Fuente: Peter G. Petersson Foundation.

El gasto público FY25 de Donald Trump

Sin embargo, el problema clave sigue siendo el lado del gasto. El gobierno federal gastó más de US$ 7 billones en 2025, con un aumento del 4,1% respecto al año previo. Esta suba se vio compensada en parte por la disminución en las partidas de Educación, por US$ 235 mil millones, debido a varios ajustes en la estimación de préstamos estudiantiles, y una disminución de US$ 63 mil millones en los desembolsos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos relacionada con la resolución de quiebras bancarias ocurridas el año pasado.

image Gasto público 2025 de Estados Unidos por rubro. Fuente: Peter G. Peterson Foundation.

Deuda pública FY25

Otro factor preocupante es el aumento del costo de los intereses de la deuda pública. En el ejercicio fiscal 2024, la partida de intereses superó por primera vez el billón de dólares (aproximadamente US$ 1,13billones) y en 2025 la cifra neta de intereses se estima en unos US$ 970.000millones. De hecho, en 2024 el gasto en intereses fue mayor que el destinado a defensa nacional (US$ 917.000millones) y comparable al de Medicare (US$ 997.000millones). Actualmente, la deuda en poder del público asciende a US$ 30,2 billones.

image Evolución de la deuda de Estados Unidos en manos del público. Fuente: Peter G. Peterson Foundation.

La Peter G. Peterson Foundation explicó:

Este año también se aprobó la Ley de la "Gran y Hermosa Ley de la Renta", que se prevé que aumente aún más los déficits futuros y añada 4,1 billones de dólares a la deuda nacional durante los próximos diez años. A medida que la deuda nacional sigue aumentando y los costos de los intereses superan algunos de los programas más importantes del presupuesto, los legisladores tienen muchas buenas soluciones para encaminar al país hacia una mejor senda ahora y para las generaciones futuras.

Esta tendencia alerta sobre la creciente carga fiscal del servicio de la deuda, en tanto que el vencimiento de bonos emitidos en períodos de tasas bajas ahora debe refinanciarse a tipos más elevados.

El déficitPBI (relación déficit/PBI) se ubicó alrededor del 5,9%, una cifra inferior al 6% pero muy por encima del promedio histórico de alrededor del 3%. Por más que la Fed se prepare para nuevos recortes de tasas de interés, si aumenta la relación recién mencionada, puede generar temor por la capacidad de pago en tenedores de bonos y potenciales compradores, por lo que presionarían a las tasas al alza.

Según el Bipartisan Policy Center:

La confianza en la solvencia de Estados Unidos puede verse socavada por una situación fiscal en rápido deterioro y una creciente preocupación ante el hecho de que la deuda federal aumentará sustancialmente en los próximos años. La confianza en la solvencia de Estados Unidos puede verse socavada por una situación fiscal en rápido deterioro y una creciente preocupación ante el hecho de que la deuda federal aumentará sustancialmente en los próximos años.

Desde la era de Calvin Coolidge, que presidió el país hasta 1929, ningún presidente dejó una deuda menor que al asumir. Esto refleja que el problema es crónico y político tanto como económico.

El déficit de 2025 de Estados Unidos es un fenómeno que, si bien registró una ligera mejora relativa frente al año anterior, sigue siendo elevado y plantea retos serios de sostenibilidad fiscal. Las decisiones que adopten los responsables de la política económica en los próximos años determinarán en buena medida si esa carga se volverá más gravosa o podrá mitigarse de forma controlada.

