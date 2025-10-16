Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Los bancos, por su parte, reclaman que se aflojen los encajes o al menos se flexibilice la integración diaria para poder liberar más fondos. Mientras tanto, tanto las tasas de préstamos como las de depósitos reaccionan al alza, generando un doble efecto, mayor rentabilidad para el ahorrista, pero mayor costo para el que necesita financiamiento.

Plazos fijos: ¿cuánto están pagando los bancos ahora?

La buena noticia para los pequeños ahorristas es que los plazos fijos volvieron a ofrecer tasas más atractivas. De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central, desde el miércoles varios bancos ya pagaban por encima del 40% anual.

Tasas de interés de los plazos fijos en ascenso: El efecto del nuevo régimen monetario en los bancos

El Banco Hipotecario lideraba con una tasa del 46%, seguido por Macro y Galicia con 45%, ICBC con 42,4%, BBVA con 42% y Banco Nación con 41%. En tanto, las entidades financieras más chicas o con menor base de clientes ofrecían rendimientos que incluso superaban el 50%.

“La dispersión de tasas refleja el nivel de liquidez de cada banco. Los más grandes pagan menos porque tienen más depósitos, mientras que los chicos deben ofrecer más para atraer ahorristas”, explicaron fuentes del sector financiero.

Además, quienes no quieran inmovilizar su dinero por 30 días —el plazo mínimo de un plazo fijo tradicional— pueden optar por los fondos comunes de inversión. Estos instrumentos también se ven beneficiados por la suba de tasas, con rendimientos estimados en alza y la posibilidad de rescatar los fondos en cualquier momento.

¿Cómo impacta la suba de tasas en el crédito y la economía real?

Si bien los plazos fijos mejoran la rentabilidad de los ahorros, el efecto colateral golpea directamente al financiamiento productivo. Las tasas de adelantos en cuenta corriente, que las empresas suelen usar como líneas de descubierto, superaron el 100% en algunos casos.

Según el relevamiento del Banco Central, el costo promedio de estos adelantos alcanzó el 83,7%, lo que implica una suba de casi 40 puntos porcentuales respecto del cierre de septiembre. En apenas semanas, los valores volvieron a los niveles previos a las elecciones bonaerenses, un reflejo del endurecimiento del crédito.

Desde un banco privado explicaron que la reciente suba en las tasas más cortas del mercado —como cauciones y descubiertos— se vincula a factores estacionales de liquidez y al clima electoral. Sin embargo, reconocieron que en el segmento corporativo mayorista el impacto fue fuerte. Los adelantos a empresas grandes se convalidan hoy en torno al 140% nominal anual. Los depósitos corporativos también muestran esa dinámica, con tasas efectivas que superan el 100%.

El resultado es una economía cada vez más frenada. Las compañías enfrentan mayores costos para financiarse y, en consecuencia, postergan inversiones y contrataciones. La falta de crédito barato termina enfriando la actividad y afectando al consumo.

¿Qué puede pasar con las tasas de los plazos fijos en los próximos meses?

Todo dependerá del equilibrio entre la necesidad del Banco Central de controlar la inflación y su capacidad de mantener la estabilidad cambiaria. Si el dólar oficial efectivamente salta tras las elecciones, es probable que las tasas en pesos sigan en ascenso, al menos en el corto plazo.

Para los ahorristas, esto podría traducirse en rendimientos más atractivos en los plazos fijos. Sin embargo, la contracara será un encarecimiento aún mayor del crédito, que seguirá presionando sobre las empresas y las familias.

