Todo lo que consista en pagar menos en un contexto donde la economía está difícil es bienvenido. Un experto en finanzas habló sobre una práctica que muchos están haciendo para abonar menos dinero de tarjeta de crédito, utilizando billeteras virtuales y cuentas remuneradas.
APROVECHALO
El truco para "pagar menos" de tarjeta de crédito que todos están usando
Hoy en día las billeteras virtuales y los bancos permiten pagar menos de tarjeta de crédito haciendo un truco que muchos están usando en la actualidad.
Hoy en día hay que adaptarse a los tiempos que corren e intentar hacer rendir el dinero lo máximo posible. Por esa razón hay un método que muchos están utilizando para "pagar menos" de tarjeta de crédito. Consiste en poner a trabajar esos pesos y finalmente tener un rendimiento antes del pago de la misma.
Cómo pagar menos de tarjeta de crédito: simple
Lo primero que tenés que considerar es la billetera virtual que vas a usar para poner a rendir tus pesos. Hoy en día las que rinden más son Naranja X, Ualá y también Cocos Capital. Esto es importante, ya que en esa fintech vas a hacer trabajar tu dinero.
El segundo paso es estirar lo máximo posible el pago de la tarjeta de crédito, incluso hasta el último día. El dinero destino al pago de la misma va a estar trabajando casi un mes en esta billetera virtual, con lo cual vas a generar rendimientos que van a aliviar el total a pagar.
Otra alternativa, dependiendo del banco, es depositar ese dinero en un fondo común de inversión o bien que genere rendimientos. Banco Galicia, por su parte, posee Cuenta Fima donde el dinero trabaja constantemente y lo podés usar cuando quieras. Muy distinto a un plazo fijo. Así vas a aliviar el monto total de tu resumen de tarjeta de crédito.
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Mercado Pago explota con 30% de descuento y 12 cuotas en marcas top
Mercado Pago arrasa con el reintegro que todos están usando
El nuevo shopping de Buenos Aires que todos quieren visitar y causa furor
Supermercado liquida electrodomésticos con hasta 75% de descuento: furor