urgente24
ZONA $ tarjeta de crédito > billeteras virtuales > dinero

APROVECHALO

El truco para "pagar menos" de tarjeta de crédito que todos están usando

Hoy en día las billeteras virtuales y los bancos permiten pagar menos de tarjeta de crédito haciendo un truco que muchos están usando en la actualidad.

15 de octubre de 2025 - 10:40
Tarjetas de crédito en jaque: La mora se dispara y golpea a familias y empresas
image

Todo lo que consista en pagar menos en un contexto donde la economía está difícil es bienvenido. Un experto en finanzas habló sobre una práctica que muchos están haciendo para abonar menos dinero de tarjeta de crédito, utilizando billeteras virtuales y cuentas remuneradas.

Hoy en día hay que adaptarse a los tiempos que corren e intentar hacer rendir el dinero lo máximo posible. Por esa razón hay un método que muchos están utilizando para "pagar menos" de tarjeta de crédito. Consiste en poner a trabajar esos pesos y finalmente tener un rendimiento antes del pago de la misma.

image
As&iacute; pod&eacute;s pagar menos de tarjeta de cr&eacute;dito.

Así podés pagar menos de tarjeta de crédito.

Cómo pagar menos de tarjeta de crédito: simple

Lo primero que tenés que considerar es la billetera virtual que vas a usar para poner a rendir tus pesos. Hoy en día las que rinden más son Naranja X, Ualá y también Cocos Capital. Esto es importante, ya que en esa fintech vas a hacer trabajar tu dinero.

Seguir leyendo

El segundo paso es estirar lo máximo posible el pago de la tarjeta de crédito, incluso hasta el último día. El dinero destino al pago de la misma va a estar trabajando casi un mes en esta billetera virtual, con lo cual vas a generar rendimientos que van a aliviar el total a pagar.

Otra alternativa, dependiendo del banco, es depositar ese dinero en un fondo común de inversión o bien que genere rendimientos. Banco Galicia, por su parte, posee Cuenta Fima donde el dinero trabaja constantemente y lo podés usar cuando quieras. Muy distinto a un plazo fijo. Así vas a aliviar el monto total de tu resumen de tarjeta de crédito.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES