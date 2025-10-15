Bombarderos B-52 de USA sobre el mar Caribe: Trump aguarda su estocada contra Maduro

Cabe destacar que, en septiembre pasado, en vísperas del inicio del despliegue naval de Trump cerca de las costas venezolanas, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, comunicó que Caracas haría maniobras militares en la isla de La Orchila y en aguas jurisdiccionales, zona donde ahora mismo, este miércoles (15/10/25), están sobrevolando los bombarderos estadounidenses. Nicolás Maduro ha estado convocado desde aquellas fechas a una jornada de "alistamiento popular" en plazas públicas cuarteles ante las amenazas de Trump.

image Trump versus Maduro | GENTILEZA FOTOMONATAJE

Es que desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, están patrullando las aguas internacionales cercanas a Caracas, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a seis narcobuques.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se introduce a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.

Del otro lado, el régimen chavista, desde septiembre, ha llevado a cabo una serie de ejercicios militares en aguas territoriales del mar Caribe, zona donde alrededor de seis buques destructores del gobierno estadounidense surcan sus aguas.

Ante ello, Maduro afirma que Trump sólo "quiere el petróleo venezolano gratis" y lo acusa de inventar un cuento.

Sin embargo, la relación entre Trump y Maduro ha tenido altibajos, ya que, a principios de este segundo mandato, en una entrevista concedida a Elon Musk, el republicano elogió la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.

