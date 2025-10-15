Tres bombarderos estratégicos de Estados Unidos se encuentran ahora mismo sobrevolando el mar Caribe con los trasponders encendidos. Se trata de los B-52H Stratofortress de EE.UU. que han surcado los cielos del Caribe, incluso pasando por el firmamento de Los Roques, el archipiélago venezolano, en pleno panorama de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el de Nicolás Maduro.
AMENAZA EN EL CIELO
Bombarderos B-52 de USA sobre el mar Caribe: Trump aguarda su estocada contra Maduro
Bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevuelan el Caribe, dando vueltas alrededor del Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.
Los tres bombarderos B-52H realizaron un vuelo sobre el Golfo de México, el Canal de Yucatán y el Caribe Sur, pasando frente a Cuba y Venezuela. Los registros aéreos de dos bombarderos pudieron ser verificados a través de la plataforma Flight Radar, donde se vio el recorrido de ambos bombarderos, que por más de una hora han dado vueltas alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares.
Estos aviones bombarderos despejaron desde suelo norteamericano hace más de 8 horas y aún siguen volando dentro del FIR Maiquetia, zona de control técnico del tránsito aéreo asignada a Venezuela por regulación internacional.
Los B-52 son bombarderos estratégicos de largo alcance fabricados por Boeing y operados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), análogos a los que Trump usó para atacar a Irán en junio pasado, cuando bombardeó varias bases nucleares y cuarteles generales del régimen de Teherán.
La función principal de estos bombarderos es transportar y lanzar grandes cargas de armamento —incluyendo bombas convencionales, misiles de crucero y armas nucleares— a enormes distancias sin necesidad de repostar con frecuencia.
Cabe destacar que, en septiembre pasado, en vísperas del inicio del despliegue naval de Trump cerca de las costas venezolanas, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, comunicó que Caracas haría maniobras militares en la isla de La Orchila y en aguas jurisdiccionales, zona donde ahora mismo, este miércoles (15/10/25), están sobrevolando los bombarderos estadounidenses. Nicolás Maduro ha estado convocado desde aquellas fechas a una jornada de "alistamiento popular" en plazas públicas cuarteles ante las amenazas de Trump.
Es que desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, están patrullando las aguas internacionales cercanas a Caracas, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a seis narcobuques.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se introduce a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.
Del otro lado, el régimen chavista, desde septiembre, ha llevado a cabo una serie de ejercicios militares en aguas territoriales del mar Caribe, zona donde alrededor de seis buques destructores del gobierno estadounidense surcan sus aguas.
Ante ello, Maduro afirma que Trump sólo "quiere el petróleo venezolano gratis" y lo acusa de inventar un cuento.
Sin embargo, la relación entre Trump y Maduro ha tenido altibajos, ya que, a principios de este segundo mandato, en una entrevista concedida a Elon Musk, el republicano elogió la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.
