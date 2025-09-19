Diosdado Cabello, mano derecha del gobierno de Nicolás Maduro, anunció este viernes que el presidente venezolano le dio instrucciones específicas para que el país comience una "transición" hacia "la lucha armada", en pleno contexto del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y cerca de las costas de Caracas, ordenado por Trump para abatir a los traficantes de drogas, aunque se especula que en realidad Washington quiere apoderarse del territorio venezolano y derrocar al gobierno.
AIRES DE GUERRA
Diosdado Cabello: Maduro se prepara para la "lucha armada" contra Trump
Diosdado Cabello ha declarado que Nicolás Maduro le dijo que se preparen para la transición hacia "la lucha armada" mientras los seis destructores de Trump acechan cerca de las costas venezolanas.
En esta jornada, Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, explicó las directrices que le ordenó Maduro para presentar batalla ante un hipotético escenario de guerra, en mar abierto o en el terreno, debido a que el chavismo considera que el asedio naval de Trump encubre la intención de la Casa Blanca de tomar el poder de Caracas y de expropiar los recursos naturales.
Sobre la encomienda de Maduro, Cabello apuntó que "eso no debe preocupar a nadie, porque es la preparación de un pueblo que quiere asegurar su paz, su soberanía y su independencia dentro de dos grandes estrategias, todo eso en el marco de la seguridad integral, de la defensa integral de la nación".
Caribe Soberano 200: El show de ejercicios militares de Maduro ante el temor a Trump
La revelación de Diosdado Cabello, de que Maduro le encomendó la transición a la lucha armada, ocurrió a 24 horas después que Nicolas Maduro ordenara (18/09/25) iniciar una serie de ejercicios militares en aguas territoriales del mar Caribe, zona donde seis buques destructores del gobierno estadounidense navegan sus aguas.
Tales embarcaciones de la armada estadounidense ya han atacado dos barcazas rudimentarias del Tren de Aragua y del cártel de los Soles, bandas transnacionales asociadas a Maduro, acusadas por el Departamento de Estado de EE.UU. de traficar fentanilo en un circuito que contempla el sur del Caribe hasta la frontera sur estadounidense.
Dicho despliegue militar de Venezuela -ante las maniobras de Trump-, llamado 'Operación Caribe 200', inició este miércoles como "apresto militar" en la isla de La Orchila. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó sobre el comienzo de los ejercicios militares "para un escenario de conflicto armado en el mar".
“El día de hoy iniciamos la maniobra de campaña 'Caribe Soberano 200'; un importante ejercicio militar en la isla de La Orchila y en nuestras aguas jurisdiccionales para la puesta a punto de nuestra capacidad defensiva por aire, mar y tierra”, dijo el ministro venezolano.
Claves para entender las tensiones entre Caracas y Washington
- El gobierno de Donald Trump ha duplicado una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.
- A Maduro le tiemblan las piernas por Trump: "Misiles apuntando a nuestras cabezas"
- Maduro afirma que Trump "quiere el petróleo venezolano gratis" y lo acusa de inventar un cuento. Mientras, la líder opositora María Corina Machado dice: “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”.
- El gobierno de Donald Trump aumenta el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela, con la mirada puesta en el cártel de los Soles y el Tren de Aragua, mientras se especula con una intervención estadounidense en Caracas.
- La relación entre Trump y Maduro ha tenido altibajos, ya que, en este segundo mandato, en una entrevista concedida a Elon Musk, el republicano vanaglorió a la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.
Más contenido en Urgente24
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento