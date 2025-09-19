Diosdado Cabello: Maduro se prepara para la "lucha armada" contra Trump

Caribe Soberano 200: El show de ejercicios militares de Maduro ante el temor a Trump

La revelación de Diosdado Cabello, de que Maduro le encomendó la transición a la lucha armada, ocurrió a 24 horas después que Nicolas Maduro ordenara (18/09/25) iniciar una serie de ejercicios militares en aguas territoriales del mar Caribe, zona donde seis buques destructores del gobierno estadounidense navegan sus aguas.

Tales embarcaciones de la armada estadounidense ya han atacado dos barcazas rudimentarias del Tren de Aragua y del cártel de los Soles, bandas transnacionales asociadas a Maduro, acusadas por el Departamento de Estado de EE.UU. de traficar fentanilo en un circuito que contempla el sur del Caribe hasta la frontera sur estadounidense.

Embed El secretario general del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló que, ante “las amenazas del imperialismo”, están obligados a prepararse para una transición hacia la lucha armada. pic.twitter.com/Syjv8ekwX4 — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) September 17, 2025

Dicho despliegue militar de Venezuela -ante las maniobras de Trump-, llamado 'Operación Caribe 200', inició este miércoles como "apresto militar" en la isla de La Orchila. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó sobre el comienzo de los ejercicios militares "para un escenario de conflicto armado en el mar".

“El día de hoy iniciamos la maniobra de campaña 'Caribe Soberano 200'; un importante ejercicio militar en la isla de La Orchila y en nuestras aguas jurisdiccionales para la puesta a punto de nuestra capacidad defensiva por aire, mar y tierra”, dijo el ministro venezolano.

El gobierno de Donald Trump ha duplicado una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro , quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.

A Maduro le tiemblan las piernas por Trump: "Misiles apuntando a nuestras cabezas"

Maduro afirma que Trump " quiere el petróleo venezolano gratis" y lo acusa de inventar un cuento. Mientras, la líder opositora María Corina Machado dice: “falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito”.

El gobierno de Donald Trump aumenta el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela, con la mirada puesta en el cártel de los Soles y el Tren de Aragua, mientras se especula con una intervención estadounidense en Caracas.

La relación entre Trump y Maduro ha tenido altibajos, ya que, en este segundo mandato, en una entrevista concedida a Elon Musk, el republicano vanaglorió a la gestión de Maduro por la baja de los índices de criminalidad en Venezuela, afirmaciones que disgustaron por completo a los venezolanos y a los opositores en el exilio.

