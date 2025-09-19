urgente24
El Milei 2018 le dice "inútil" al Milei 2025

El archivo no perdona a nadie, pero en el caso de Javier Milei es demoledor. Qué decía el ahora Presidente en 2018 sobre la suba del Riesgo País.

19 de septiembre de 2025 - 16:00
Javier Milei Presidente no opina lo mismo que Javier Milei opositor...

Javier Milei Presidente no opina lo mismo que Javier Milei opositor...

Foto: NA.

Todos somos presos de nuestras palabras, pero en época de redes sociales, el archivo puede resultar demoledor. Tal es el caso de Javier Milei, que en un puñado de años (incluso, en meses, como fue con Patricia Bullrich, que pasó de "montonera tira bombas" a ser una de sus ministras predilectas...) cambió rotundamente su discurso.

Ahora, con la disparada del Riesgo País -que este viernes 19/09 roza los 1.500 pb- comenzaron a viralizarse en X dos posteos del Presidente cuando no era Presidente. Específicamente, en 2018, cuando cargaba duramente contra Mauricio Macri, ahora su aliado.

¿Qué decía el Milei de 2018? Vamos al archivo:

Y también:

Como diría Manuel Adorni: Fin.

CONSPIRACIONES