Todos somos presos de nuestras palabras, pero en época de redes sociales, el archivo puede resultar demoledor. Tal es el caso de Javier Milei, que en un puñado de años (incluso, en meses, como fue con Patricia Bullrich, que pasó de "montonera tira bombas" a ser una de sus ministras predilectas...) cambió rotundamente su discurso.
AY, JAVO
El Milei 2018 le dice "inútil" al Milei 2025
El archivo no perdona a nadie, pero en el caso de Javier Milei es demoledor. Qué decía el ahora Presidente en 2018 sobre la suba del Riesgo País.
Días atrás, en Urgente24 publicamos otro caso de archivo demoledor para Javier Milei, a propósito de que "lo peor ya pasó": ya había dicho una frase similar en cadena nacional en diciembre 2024; y su ministro de Economía, Luis Caputo, también lo aseveró en otras dos oportunidades el año pasado.
Ahora, con la disparada del Riesgo País -que este viernes 19/09 roza los 1.500 pb- comenzaron a viralizarse en X dos posteos del Presidente cuando no era Presidente. Específicamente, en 2018, cuando cargaba duramente contra Mauricio Macri, ahora su aliado.
Hoy, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Javier Milei adjudicó la suba del Riesgo País al "pánico político" supuestamente generado por el avance en el Congreso de leyes que aumentan el gasto público y atentan contra el equilibrio fiscal. Desde el oficialismo también agitan el "Riesgo Kuka".
¿Qué decía el Milei de 2018? Vamos al archivo:
Y también:
Como diría Manuel Adorni: Fin.
