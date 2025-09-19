El Milei 2018 le dice "inútil" al Milei 2025

Todos somos presos de nuestras palabras, pero en época de redes sociales, el archivo puede resultar demoledor. Tal es el caso de Javier Milei, que en un puñado de años (incluso, en meses, como fue con Patricia Bullrich, que pasó de "montonera tira bombas" a ser una de sus ministras predilectas...) cambió rotundamente su discurso.