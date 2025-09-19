Brigitte Macron probará que es mujer ante Candace Owens, amiga de Charlie Kirk

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llevará pruebas científicas a un tribunal de Estados Unidos para demostrar que su esposa, la primera dama Brigitte Macron, no nació varón como ha intentado instaurar Candace Owens.
Owens, una influencer republicana, amiga de Charlie Kirk, asesinado hace una semana de un tiro en el cuello, ha difundido una teoría conspirativa sobre que Brigitte Macron no es una mujer, sino que nació hombre bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, contribuyendo con su retórica a una “campaña de difamación” contra la primera dama de Francia.
La medida probatoria de que Brigitte es una mujer, comunicada por el abogado de los Macron, forma parte de la demanda por difamación que presentaron en julio en EE.UU. contra Owens, a quien el matrimonio presidencial acusa de instaurar fake news y teorías conspirativas “extravagantes, difamatorias y descabelladas” para aumentar su popularidad y sumar audiencia.
Tom Clare, el defensor de Macron, reveló este jueves a la BBC que en dicha causa pronto habrá "testimonios periciales que contienen sustento científico" sobre la condición de mujer de Brigitt. El abogado, incluso, adelantó que la pareja está dispuesta a demostrar "enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas".
"No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país", le dijo a la BBC, Tom Clare, el abogado de Macron, quien agregó que las afirmaciones de Owens contra el matrimonio le parecían profundamente perturbadoras.
No sólo Candace Owens habla de que Brigitte Macron nació varón: De dónde sale esa teoría conspirativa
Candece Owens, republicana, trumpista, ex comentarista del medio conservador Daily Wire, antifeminista y en la vereda opuesta del Black Lives Matter, ha promovido una serie de teorías transfóbicas, de incesto y de pedofilia sobre el matrimonio Macron.
La influencer de 35 años, del ala ultraconservador, ha declarado que el matrimonio Macron son parientes consanguíneos y que el mandatario galo es producto de un experimento humano de la CIA o de “un programa de control mental gubernamental similar”, palabras textuales que subraya la demanda judicial de 218 páginas de Emmanuel Macron presentada en julio ante un tribunal estadounidense.
Sin embargo, a pesar de que dichas fake news adquirieron masividad gracias a Owens, lo cierto es que el señalamiento había nacido especialmente por un video publicado en 2021 por los franceses Amandine Roy y Natacha Rey.
Pero, en julio pasado, los Macron decidieron ir más allá de los confines de Francia, al presentar una demanda ante un tribunal de Delaware contra la influencer estadounidense Candace Owens por publicar “ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas”, entre las que destaca que Brigitte Macron nació varón bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux.
En agosto pasado, Emmanuel Macron decidió romper el silencio al respecto. "Esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha", sentenció Macron.
Owen, muy popular entre los internautas norteamericanos, ha afirmado reiteradas veces, en su podcast, canal de Youtube y hasta en un libro, que la esposa de Macron es "un travesti”, y ha afirmado que el presidente francés y la primera dama son parientes consanguíneos, apuntando a una supuesta relación incestuosa.
La influencer es una personalidad en redes sociales de Estados Unidos, al borde de lo outsider, conocida por haber dirigido las comunicaciones del think tank Turning Point USA, fundado por el joven partidario de Trump, Charlie Kirk. Ha tenido mucho que ver en el retorno de Trump a la Casa Blanca, generando ideas en apoyo al republicano y difundiendo noticias falsas sobre sus contrincantes.
Creadora de contenido y podcaster, la joven criticó el movimiento de reivindicación de la comunidad afroamericana, Black Lives Matter, tras el asesinato policial de George Floyd. Su figura ha sido elogiada por el rapero Kanye West, un declarado partidario de Trump, quien tuiteó su admiración por “la forma de pensar de Candace Owens”.
Como si fuera poco, el establishment político trumpista, lejos de considerarla una marginal, la celebra: el líder republicano Ted Cruz la imaginó en la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras que Trump declaró que “es una pensadora muy inteligente”.
