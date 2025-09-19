Brad Everett Young, actor que pasó por Grey’s Anatomy, sufrió un accidente en California que terminó con su vida. La muerte del artista, conocido también por su trabajo como fotógrafo de celebridades, sacudió Hollywood y deja un hueco difícil de llenar en la industria y en los proyectos de arte escolar que impulsaba.
TRÁGICO FINAL
Murió Brad Everett Young, actor de "Grey's Anatomy" y fotógrafo, a los 46 años
Brad Everett Young, actor y fotógrafo, murió tras un choque fatal en California. Es recordado por sus roles en "Grey’s Anatomy" y su pasión por el arte.
Actuación y fotografía: la doble vida de Brad Everett Young
Brad Everett Young tenía 46 años y comenzó su carrera en 1999 con pequeños roles en series como Forever, Aprendiendo a vivir y Felicity, y luego pasó por episodios de Hechiceras, Beverly Hills, 90210, Los practicantes, Los Ángeles de Charlie y Grey’s Anatomy. En cine participó en Dicen por ahí…, Austin Powers en Goldmember, Love & Basketball, El artista y Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Pero además de actuar, Young era un fotógrafo de celebridades muy solicitado. Su trabajo apareció en The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety. Entre los famosos que retrató estaban David Harbour, Seth Green, Gavin Casalegno y Emma Caulfield Ford.
También tenía una enorme amistad con sus colegas y los famosos. En Instagram recordaba a Paul Walker: "Todos crecemos juntos", escribiendo sobre la ayuda y consejos que Walker le dio al llegar a Los Ángeles.
Tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde compartía su visión personal y su relación cercana con los artistas. Paul Christensen, su publicista, recordó: "La pasión de Brad por las artes y por la gente detrás de ellas era incomparable".
Además, Young fundó Dream Loud Official, un programa dedicado a restaurar y preservar la enseñanza de música y arte en escuelas de todo Estados Unidos. Para él, la creatividad era parte esencial de la educación.
El choque fatal que terminó con una carrera y una pasión
La madrugada del domingo, Young volvía de ver una película y circulaba solo por la 134 Freeway en California cuando su auto fue embestido por un vehículo que circulaba en sentido contrario. Young murió en el acto; el otro conductor fue hospitalizado y sobrevivió.
Brad Everett Young nació el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, y era el hijo del medio de tres hermanos. Se había graduado de Chatham High School y de Averett University antes de mudarse a Los Ángeles con planes de estudiar medicina, aunque terminó dedicándose a la actuación y la fotografía. Su publicista concluyó: "Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".
Lo sobreviven su hermano Chris y una carrera en la que hubo actuación, fotografía y compromiso con la educación artística, dejando una huella tangible en quienes trabajaron con él y en la comunidad artística que apoyó durante años.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo