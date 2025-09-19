urgente24
FOCO Brad Everett Young > Grey's Anatomy > accidente

TRÁGICO FINAL

Murió Brad Everett Young, actor de "Grey's Anatomy" y fotógrafo, a los 46 años

Brad Everett Young, actor y fotógrafo, murió tras un choque fatal en California. Es recordado por sus roles en "Grey’s Anatomy" y su pasión por el arte.

19 de septiembre de 2025 - 11:39
Brad Everett Young, actor y fotógrafo, murió tras un choque fatal en California. Es recordado por sus roles en Grey’s Anatomy y su pasión por el arte.

Brad Everett Young, actor y fotógrafo, murió tras un choque fatal en California. Es recordado por sus roles en "Grey’s Anatomy" y su pasión por el arte.

Por GERMÁN MOLKUC

Brad Everett Young, actor que pasó por Grey’s Anatomy, sufrió un accidente en California que terminó con su vida. La muerte del artista, conocido también por su trabajo como fotógrafo de celebridades, sacudió Hollywood y deja un hueco difícil de llenar en la industria y en los proyectos de arte escolar que impulsaba.

Actuación y fotografía: la doble vida de Brad Everett Young

Brad Everett Young tenía 46 años y comenzó su carrera en 1999 con pequeños roles en series como Forever, Aprendiendo a vivir y Felicity, y luego pasó por episodios de Hechiceras, Beverly Hills, 90210, Los practicantes, Los Ángeles de Charlie y Grey’s Anatomy. En cine participó en Dicen por ahí…, Austin Powers en Goldmember, Love & Basketball, El artista y Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Pero además de actuar, Young era un fotógrafo de celebridades muy solicitado. Su trabajo apareció en The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety. Entre los famosos que retrató estaban David Harbour, Seth Green, Gavin Casalegno y Emma Caulfield Ford.

Seguir leyendo

image
Brad Everett Young era actor y fot&oacute;grafo de celebridades, participando en series y pel&iacute;culas ic&oacute;nicas como "Grey's Anatomy". Fund&oacute; Dream Loud Official para preservar la ense&ntilde;anza de arte y m&uacute;sica en escuelas.

Brad Everett Young era actor y fotógrafo de celebridades, participando en series y películas icónicas como "Grey's Anatomy". Fundó Dream Loud Official para preservar la enseñanza de arte y música en escuelas.

También tenía una enorme amistad con sus colegas y los famosos. En Instagram recordaba a Paul Walker: "Todos crecemos juntos", escribiendo sobre la ayuda y consejos que Walker le dio al llegar a Los Ángeles.

Tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde compartía su visión personal y su relación cercana con los artistas. Paul Christensen, su publicista, recordó: "La pasión de Brad por las artes y por la gente detrás de ellas era incomparable".

Además, Young fundó Dream Loud Official, un programa dedicado a restaurar y preservar la enseñanza de música y arte en escuelas de todo Estados Unidos. Para él, la creatividad era parte esencial de la educación.

El choque fatal que terminó con una carrera y una pasión

La madrugada del domingo, Young volvía de ver una película y circulaba solo por la 134 Freeway en California cuando su auto fue embestido por un vehículo que circulaba en sentido contrario. Young murió en el acto; el otro conductor fue hospitalizado y sobrevivió.

image
Young muri&oacute; en un choque en la 134 Freeway mientras regresaba de una pel&iacute;cula. Su legado art&iacute;stico y educativo permanece a trav&eacute;s de Dream Loud y los v&iacute;nculos con colegas y estudiantes.

Young murió en un choque en la 134 Freeway mientras regresaba de una película. Su legado artístico y educativo permanece a través de Dream Loud y los vínculos con colegas y estudiantes.

Brad Everett Young nació el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, y era el hijo del medio de tres hermanos. Se había graduado de Chatham High School y de Averett University antes de mudarse a Los Ángeles con planes de estudiar medicina, aunque terminó dedicándose a la actuación y la fotografía. Su publicista concluyó: "Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

Lo sobreviven su hermano Chris y una carrera en la que hubo actuación, fotografía y compromiso con la educación artística, dejando una huella tangible en quienes trabajaron con él y en la comunidad artística que apoyó durante años.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES