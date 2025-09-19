Murió Brad Everett Young, actor de "Grey's Anatomy" y fotógrafo, a los 46 años

Tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde compartía su visión personal y su relación cercana con los artistas. Paul Christensen, su publicista, recordó: "La pasión de Brad por las artes y por la gente detrás de ellas era incomparable".

Además, Young fundó Dream Loud Official, un programa dedicado a restaurar y preservar la enseñanza de música y arte en escuelas de todo Estados Unidos. Para él, la creatividad era parte esencial de la educación.

El choque fatal que terminó con una carrera y una pasión

La madrugada del domingo, Young volvía de ver una película y circulaba solo por la 134 Freeway en California cuando su auto fue embestido por un vehículo que circulaba en sentido contrario. Young murió en el acto; el otro conductor fue hospitalizado y sobrevivió.

image Young murió en un choque en la 134 Freeway mientras regresaba de una película. Su legado artístico y educativo permanece a través de Dream Loud y los vínculos con colegas y estudiantes.

Brad Everett Young nació el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, y era el hijo del medio de tres hermanos. Se había graduado de Chatham High School y de Averett University antes de mudarse a Los Ángeles con planes de estudiar medicina, aunque terminó dedicándose a la actuación y la fotografía. Su publicista concluyó: "Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

Lo sobreviven su hermano Chris y una carrera en la que hubo actuación, fotografía y compromiso con la educación artística, dejando una huella tangible en quienes trabajaron con él y en la comunidad artística que apoyó durante años.

